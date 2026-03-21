Garnacho chìm nghỉm ở Chelsea, bị chỉ ra điểm yếu lớn nhất

Thiếu ổn định: Điểm yếu lớn nhất của Garnacho

Alejandro Garnacho từng được xem là viên ngọc sáng của học viện MU, được kỳ vọng nối bước những biểu tượng trưởng thành từ lò đào tạo như Ryan Giggs hay Marcus Rashford. Tuy nhiên, những biến động trong giai đoạn cuối tại Old Trafford đã khiến sự nghiệp của cầu thủ chạy cánh người Argentina rẽ sang hướng khác.

Thương vụ chuyển đến Chelsea vào mùa hè 2025 với mức giá 40 triệu bảng ban đầu được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới. Dẫu vậy, Garnacho lại gặp khó khăn trong việc thích nghi và duy trì phong độ ổn định trong môi trường cạnh tranh khốc liệt tại Stamford Bridge.

Huyền thoại Chelsea, Gus Poyet, thẳng thắn chỉ ra vấn đề lớn nhất của cầu thủ 21 tuổi: “Tôi nghĩ cậu ấy cần bình tĩnh lại một chút và đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào bản thân. Nếu không, nó sẽ trở thành tình trạng của nhiều cầu thủ chạy cánh khác lúc thì rất hay, nhưng trận sau lại gần như biến mất”.

Những con số biết nói và áp lực từ mức giá 40 triệu bảng

Mùa giải hiện tại, Garnacho mới chỉ ghi được 1 bàn thắng tại Premier League, kèm theo 4 pha kiến tạo những con số chưa tương xứng với kỳ vọng đặt lên vai một bản hợp đồng trị giá hàng chục triệu bảng.

Không chỉ vậy, sự cạnh tranh khốc liệt ở hai hành lang cánh của Chelsea khiến cơ hội ra sân của anh bị hạn chế. Việc không thể chiếm suất đá chính thường xuyên càng khiến Garnacho khó tìm lại cảm giác thi đấu tốt nhất.

Poyet nhấn mạnh thêm về bài toán tâm lý: “Mọi người đều có ấn tượng mạnh khi cậu ấy chơi cho MU. Nhưng điều quan trọng là phải tìm được sự cân bằng. Có trận chơi rất hay, nhưng trận sau lại không chạm bóng đó là điều cậu ấy cần cải thiện”. Chính sự thiếu ổn định này là lý do khiến mức giá 40 triệu bảng bị đặt dấu hỏi.

Rosenior đặt niềm tin: “Cậu ấy đang đi đúng hướng”

Bất chấp những hoài nghi, HLV trưởng Liam Rosenior vẫn tin tưởng Garnacho có thể bứt phá nếu tiếp tục phát triển đúng hướng. Nhà cầm quân của Chelsea đánh giá cao thái độ và sự tiến bộ của cầu thủ trẻ trong thời gian gần đây.

Rosenior chia sẻ: “Garnacho là một cầu thủ hàng đầu. Tôi thực sự thích phản ứng của cậu ấy khi không được đá chính. Cậu ấy mới 21 tuổi và có tiềm năng rất lớn. Điều khó khăn nhất với các cầu thủ trẻ là sự ổn định, nhưng cậu ấy đang cho thấy những dấu hiệu rất tốt”.

Ông cũng nhấn mạnh yếu tố kỷ luật và thái độ: “Cách các cầu thủ thể hiện mỗi ngày không chỉ trên sân tập mà cả trong các cuộc họp sẽ quyết định việc họ có được ra sân hay không. Garnacho đã làm rất tốt trong vài tuần qua và đang tiến rất gần đến suất đá chính”.

Với lịch thi đấu dày đặc phía trước, Garnacho vẫn còn cơ hội để chứng minh giá trị. Tuy nhiên, nếu không cải thiện được sự ổn định yếu tố then chốt đã được chỉ ra hành trình của anh tại Chelsea sẽ còn nhiều thử thách.