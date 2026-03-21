Garnacho chìm nghỉm ở Chelsea, bị chỉ ra điểm yếu lớn nhất

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bayern Munich vs Union Berlin
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Heidenheim vs Bayer Leverkusen
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Milan vs Torino
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Borussia Dortmund vs Hamburger SV
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Juventus vs Sassuolo
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Nice vs Paris Saint-Germain
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
SHB Đà Nẵng vs Công An Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Barcelona vs Rayo Vallecano
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Olympique Lyonnais vs Monaco
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Olympique Marseille vs Lille
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Athletic Club vs Real Betis
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Augsburg vs Stuttgart
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Fiorentina vs Inter Milan
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Real Madrid vs Atlético de Madrid
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Việt Nam vs Bangladesh
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Bangladesh - BAN Bangladesh
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Romania - ROU Romania
-
Italy vs Northern Ireland
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Ukraine vs Thụy Điển
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Bắc Macedonia - MKD Bắc Macedonia
-
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Ba Lan vs Albania
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Albania - ALB Albania
-
Slovakia vs Kosovo
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Brazil vs Pháp
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Colombia vs Croatia
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Iran vs Nigeria
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Nigeria - NGA Nigeria
-
Chile vs Cabo Verde
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Cabo Verde - CPV Cabo Verde
-
Trung Quốc vs Curaçao
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo St. Kitts and Nevis - SKN St. Kitts and Nevis
-
Nga vs Nicaragua
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Nicaragua - NCA Nicaragua
-
Saudi Arabia vs Egypt
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Egypt - EGY Egypt
-
Hà Lan vs Na Uy
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Anh vs Uruguay
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Thụy Sĩ vs Đức
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Đức - GER Đức
-
Tây Ban Nha vs Serbia
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Scotland vs Nhật Bản
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mỹ vs Bỉ
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Colombia vs Pháp
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
New Zealand vs Chile
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Đức vs Ghana
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Iran vs Costa Rica
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
-
Cameroon vs Trung Quốc
Logo Cameroon - CMR Cameroon
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Australia vs Curaçao
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Serbia vs Saudi Arabia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Morocco vs Paraguay
Logo Morocco - MAR Morocco
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Algeria vs Uruguay
Logo Algeria - ALG Algeria
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Hà Lan vs Ecuador
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Anh vs Nhật Bản
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Áo vs Hàn Quốc
Logo Áo - AUT Áo
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Argentina vs Guatemala
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Guatemala - GUA Guatemala
-
Brazil vs Croatia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Mexico vs Bỉ
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Garnacho chìm nghỉm ở Chelsea, bị chỉ ra điểm yếu lớn nhất

Sự kiện: Bóng đá Premier League 2025-26 Chelsea

Alejandro Garnacho đang đối mặt với áp lực lớn tại Chelsea khi phong độ thiếu ổn định khiến mức giá 40 triệu bảng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Huyền thoại Gus Poyet đã chỉ ra những hạn chế then chốt, trong khi HLV Liam Rosenior vẫn đặt niềm tin vào tiềm năng của tài năng trẻ người Argentina.

   

Thiếu ổn định: Điểm yếu lớn nhất của Garnacho

Alejandro Garnacho từng được xem là viên ngọc sáng của học viện MU, được kỳ vọng nối bước những biểu tượng trưởng thành từ lò đào tạo như Ryan Giggs hay Marcus Rashford. Tuy nhiên, những biến động trong giai đoạn cuối tại Old Trafford đã khiến sự nghiệp của cầu thủ chạy cánh người Argentina rẽ sang hướng khác.

Thương vụ chuyển đến Chelsea vào mùa hè 2025 với mức giá 40 triệu bảng ban đầu được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới. Dẫu vậy, Garnacho lại gặp khó khăn trong việc thích nghi và duy trì phong độ ổn định trong môi trường cạnh tranh khốc liệt tại Stamford Bridge.

Huyền thoại Chelsea, Gus Poyet, thẳng thắn chỉ ra vấn đề lớn nhất của cầu thủ 21 tuổi: “Tôi nghĩ cậu ấy cần bình tĩnh lại một chút và đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào bản thân. Nếu không, nó sẽ trở thành tình trạng của nhiều cầu thủ chạy cánh khác lúc thì rất hay, nhưng trận sau lại gần như biến mất”.

Những con số biết nói và áp lực từ mức giá 40 triệu bảng

Mùa giải hiện tại, Garnacho mới chỉ ghi được 1 bàn thắng tại Premier League, kèm theo 4 pha kiến tạo những con số chưa tương xứng với kỳ vọng đặt lên vai một bản hợp đồng trị giá hàng chục triệu bảng.

Không chỉ vậy, sự cạnh tranh khốc liệt ở hai hành lang cánh của Chelsea khiến cơ hội ra sân của anh bị hạn chế. Việc không thể chiếm suất đá chính thường xuyên càng khiến Garnacho khó tìm lại cảm giác thi đấu tốt nhất.

Poyet nhấn mạnh thêm về bài toán tâm lý: “Mọi người đều có ấn tượng mạnh khi cậu ấy chơi cho MU. Nhưng điều quan trọng là phải tìm được sự cân bằng. Có trận chơi rất hay, nhưng trận sau lại không chạm bóng đó là điều cậu ấy cần cải thiện”. Chính sự thiếu ổn định này là lý do khiến mức giá 40 triệu bảng bị đặt dấu hỏi.

Rosenior đặt niềm tin: “Cậu ấy đang đi đúng hướng”

Bất chấp những hoài nghi, HLV trưởng Liam Rosenior vẫn tin tưởng Garnacho có thể bứt phá nếu tiếp tục phát triển đúng hướng. Nhà cầm quân của Chelsea đánh giá cao thái độ và sự tiến bộ của cầu thủ trẻ trong thời gian gần đây.

Rosenior chia sẻ: “Garnacho là một cầu thủ hàng đầu. Tôi thực sự thích phản ứng của cậu ấy khi không được đá chính. Cậu ấy mới 21 tuổi và có tiềm năng rất lớn. Điều khó khăn nhất với các cầu thủ trẻ là sự ổn định, nhưng cậu ấy đang cho thấy những dấu hiệu rất tốt”.

Ông cũng nhấn mạnh yếu tố kỷ luật và thái độ: “Cách các cầu thủ thể hiện mỗi ngày không chỉ trên sân tập mà cả trong các cuộc họp sẽ quyết định việc họ có được ra sân hay không. Garnacho đã làm rất tốt trong vài tuần qua và đang tiến rất gần đến suất đá chính”.

Với lịch thi đấu dày đặc phía trước, Garnacho vẫn còn cơ hội để chứng minh giá trị. Tuy nhiên, nếu không cải thiện được sự ổn định yếu tố then chốt đã được chỉ ra hành trình của anh tại Chelsea sẽ còn nhiều thử thách.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/03/2026 09:28 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN