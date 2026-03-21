Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Liverpool gặp "mồi ngon", Chelsea coi chừng lại ngã đau

Brighton - Liverpool, 19h30, 21/3, vòng 31 Ngoại hạng Anh

Brighton nhanh chóng phục hồi sau thất bại sát nút trước Arsenal bằng thắng lợi 1-0 khi đụng độ Sunderland ở sân Ánh Sáng. Điều đó giúp "Chim mòng biển" vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 40 điểm nắm trong tay.

Đây thường được coi là cột mốc an toàn trong cuộc chiến trụ hạng. Do vậy, Brighton sẽ không cần thi đấu quá quyết liệt để giành giật điểm số trong phần còn lại của mùa giải.

Điều này đồng nghĩa tinh thần khi bước vào sân của Brighton sẽ không thể bằng Liverpool, đội hiện cố gắng duy trì vị trí trong top 5 Ngoại hạng Anh. Thậm chí đoàn quân HLV Slot tìm cách chen chân vào top 4 khi chỉ kém nhóm này 2 điểm.

Liverpool muốn duy trì đà thăng hoa

Liverpool gần đây lội ngược dòng trước Galatasaray. Họ thua 0-1 ở trận lượt đi vòng 1/8 Cúp C1, nhưng thắng tới 4-0 tại Anfield trong trận lượt về. HLV Arne Slot gọi đây là “trận đấu hoàn hảo”, giúp ông giảm bớt áp lực sau trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước Tottenham.

Trong những lần gặp Brighton ở mùa giải hiện tại, Liverpool đều cho thấy sức mạnh áp đảo đáng nể. Họ toàn thắng và ghi được 5 bàn thắng, ngoài ra không nhận bàn thua nào.

Liverpool đã thua 6 trận trên sân khách ở Ngoại hạng Anh mùa này. Trận gặp Brighton là cơ hội tốt để "The Kop" cải thiện phong độ đó.

Dự đoán tỷ số: Brighton 1-2 Liverpool Đội hình dự kiến: Brighton: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Ayari, Baleba; Gomez, Gross, Minteh; Welbeck Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Gakpo, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike

Everton - Chelsea, 0h30, 22/3, vòng 31 Ngoại hạng Anh

Chelsea hành quân đến sân của Everton trong trạng thái đáng thất vọng. Họ thua 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường (2 trận ở Cúp C1, 1 trận tại Ngoại hạng Anh). Điều này khiến áp lực ngày càng đè nặng lên HLV Liam Rosenior.

Nhìn rộng hơn, "The Blues" chỉ thắng 4 trong 11 trận gần nhất ở mọi đấu trường. Điều này không chỉ khiến đội bóng thành London bị loại khỏi Cúp C1, mà họ còn gặp thách thức trong cuộc chiến vào top 5 Ngoại hạng Anh. Hiện Chelsea xếp hạng 6, kém top 4 khoảng cách 3 điểm.

Hàng thủ tiếp tục là điểm yếu của đội bóng Tây London. Kể từ trận giữ sạch lưới đầu tiên dưới thời Rosenior khi thắng 2-0 trước Brentford, Chelsea đã thủng lưới trong 8 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp, để lọt lưới 11 bàn.

Với các thử thách khó khăn trước Man City, MU và Liverpool trong thời gian tới, Chelsea không thể mất quá nhiều điểm ở giai đoạn nước rút. Nhưng Everton sắp tới cũng không hề là cái tên dễ vượt qua. Nên nhớ ở 2 lần gần nhất hành quân đến sân của Everton, "The Blues" không thể thắng khi thua 1 trận và hòa 1 trận.

Chelsea đang chìm sâu trong nỗi thất vọng

Sau chiến thắng trên sân nhà trước Burnley vào đầu tháng 3, Everton hướng tới việc thắng 2 trận sân nhà liên tiếp ở Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ khi sang sân mới Hill Dickinson.

Chelsea hiện đối diện với "cơn bão" chấn thương. Trevoh Chalobah chấn thương mắt cá phải rời sân giữa tuần, gia nhập danh sách vắng mặt cùng Reece James, Filip Jorgensen, Levi Colwill. Trong khi đó, Malo Gusto và Benoit Badiashile bị ốm.

9 trong 11 cuộc đối đầu gần nhất giữa Everton và Chelsea chỉ có tối đa 2 bàn. Trong đó, Chelsea thắng 5 trận, Everton thắng 3 trận và 2 lần đôi bên cầm chân nhau. Dự báo trận đấu căng thẳng khác có thể diễn ra cuối tuần này. Chelsea được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút, nhưng phong độ kém gần đây là mối lo đối với họ.