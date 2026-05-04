Trực tiếp bóng đá U17 nữ Việt Nam - U17 nữ Trung Quốc: So tài không khoan nhượng (U17 châu Á)

18h30, 4/5 | U17 nữ Việt Nam 0 - 0 U17 nữ Trung Quốc (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U17 nữ Việt Nam vs U17 nữ Trung Quốc U17 nữ Trung Quốc Điểm Cẩm My Yến Linh Linh Chi Trần Thị An Yến Nhi Thu Phương Minh Ánh Ngọc Ánh Hải Yến Hồng Thái Anh Thư Điểm Niu Ziqi Li Yaqi Yang Yuxuan Cai Xinlin Xu Yue Xu Xiaotang Zheng Niman Liu Yuxi Yang Lan Wang Chenxi Huang Qiuyi Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U17 nữ Việt Nam U17 nữ Việt Nam U17 nữ Trung Quốc Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Cẩm My, Yến Linh, Linh Chi, Trần Thị An, Yến Nhi, Thu Phương, Minh Ánh, Ngọc Ánh, Hải Yến, Hồng Thái, Anh Thư Niu Ziqi, Li Yaqi, Yang Yuxuan, Cai Xinlin, Xu Yue, Xu Xiaotang, Zheng Niman, Liu Yuxi, Yang Lan, Wang Chenxi, Huang Qiuyi

Quyết tâm giành vé đi tiếp

Trong bối cảnh cục diện bảng A vẫn còn rộng mở, cuộc đối đầu với U17 nữ Trung Quốc sẽ mang ý nghĩa quan trọng trong việc định đoạt cơ hội đi tiếp của U17 nữ Việt Nam. Nếu tiếp tục phát huy tinh thần chiến đấu bền bỉ cùng sự gắn kết trong lối chơi, thầy trò HLV Okiyama Masahiko hoàn toàn có thể hướng tới một kết quả tích cực, dù phía trước là thử thách không hề dễ dàng.

Đối thủ nguy hiểm ra sao?

Với nền tảng thể lực tốt, kỹ thuật cá nhân đồng đều và lối chơi tổ chức chặt chẽ, U17 nữ Trung Quốc hứa hẹn sẽ mang đến nhiều khó khăn cho đại diện Việt Nam. Tuy nhiên, trận hòa trước Thái Lan đã phần nào tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ trẻ, cho thấy họ hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ nếu duy trì được tinh thần thi đấu và sự tập trung cao độ.