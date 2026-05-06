Thanh Thúy sắp tái ngộ đội bóng cũ Nhật Bản tại giải quốc tế có tiền thưởng cực "khủng"

Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền lần thứ 15 năm 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 15/5 đến 23/5 tại Nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 48.700 USD (hơn 1,2 tỉ đồng), đây tiếp tục là sân chơi uy tín, quy tụ những "chị đại" của làng bóng chuyền trong và ngoài nước.

Giải năm nay có sự tham dự của 8 đội bóng, chia làm 2 bảng đấu. Bảng A gồm chủ nhà VTV Bình Điền Long An, CLB Giang Tô (Trung Quốc), Binh chủng Thông tin và VietinBank. Trong khi bảng B có các đội LPBank Ninh Bình, Hà Nội Tasco Auto, Suwon City (Hàn Quốc) và Gunma Green Wings (Nhật Bản).

Tâm điểm của giải đấu đổ dồn về bảng B với sự xuất hiện của Gunma Green Wings, đội bóng cũ mà chủ công Trần Thị Thanh Thúy vừa thi đấu trong mùa giải 2025/26. Người hâm mộ đang rất mong chờ màn đối đầu thú vị giữa Thanh Thúy và các đồng đội cũ người Nhật Bản khi cô trở lại khoác áo VTV Bình Điền Long An.

Để chuẩn bị tốt nhất cho giải, tỉnh Tây Ninh đã nâng cấp nhà thi đấu và lắp đặt hệ thống máy lạnh hiện đại. Bên cạnh các giải thưởng tập thể, Ban tổ chức sẽ trao nhiều danh hiệu cá nhân như VĐV xuất sắc nhất, hoa khôi của giải, chuyền hai và Libero hay nhất.

Đặc biệt, bên lề buổi họp báo ngày 5/5 tại TP.HCM, nhà tài trợ đã ký biên bản tặng 15 căn nhà mái ấm cho hộ nghèo tại Tây Ninh, góp thêm ý nghĩa nhân văn cho giải đấu kỷ niệm 14 mùa giải thành công vừa qua. Các trận đấu dự kiến sẽ được phát sóng đa nền tảng để phục vụ khán giả cả nước.