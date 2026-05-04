Trực tiếp bóng đá Chelsea - Nottingham Forest: Níu kéo hy vọng lấy vé Cúp C1 (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 4/5 | Stamford Bridge Chelsea 0 - 0 Nottingham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Chelsea vs Nottingham Nottingham Điểm Sanchez Gusto Adarabioyo Chalobah Cucurella Lavia Caicedo Palmer Fernandez Neto Pedro Điểm Sels Abbott Milenkovic Morato Williams McAtee Anderson Dominguez Gibbs White Jesus Lucca Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Chelsea Chelsea Nottingham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Sanchez, Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella, Lavia, Caicedo, Palmer, Fernandez, Neto, Pedro Sels, Abbott, Milenkovic, Morato, Williams, McAtee, Anderson, Dominguez, Gibbs White, Jesus, Lucca

Phong độ tệ đến khó tin của chủ nhà

Chelsea đang có phong độ cực kỳ tệ hại tại Ngoại hạng Anh khi thua 5 trận liên tiếp và không ghi nổi 1 bàn nào. Từ đội có lợi thế đua vé dự Champions League, "The Blues" đã rớt xuống vị trí thứ 9 và cách nhóm dự Champions League 10 điểm. Họ cách vị trí thứ 6 của Brentford là 3 điểm nên cần nỗ lực thắng trận này để trở lại cuộc đua trong những vòng đấu cuối.

Tình hình lực lượng

Sau sự trở lại của Cole Palmer và Joao Pedro, Chelsea đã nhận thêm những thông tin tích cực khi cả khi Reece James và Levi Colwill đều có thể tái xuất. Trong khi đó, Nottingham Forest đang phải đối mặt với cơn khủng hoảng chấn thương với danh sách dài bao gồm Dan Ndoye, Ibrahim Sangare, Jair Cunha, Murillo, Nicolo Savona, Callum Hudson-Odoi, John Victor và Willy Boly. Chưa kể đến việc Aina mới tập tễnh rời sân hồi giữa tuần trước.