Trực tiếp bóng đá Chelsea - Nottingham Forest: Níu kéo hy vọng lấy vé Cúp C1 (Ngoại hạng Anh)
(21h, 4/5) Chelsea rất "khát" điểm số để đua vé dự cúp châu Âu trong khi Nottingham cũng cần điểm để đua trụ hạng.
Premier League | 21h, 4/5 | Stamford Bridge
Điểm
Sanchez
Gusto
Adarabioyo
Chalobah
Cucurella
Lavia
Caicedo
Palmer
Fernandez
Neto
Pedro
Điểm
Sels
Abbott
Milenkovic
Morato
Williams
McAtee
Anderson
Dominguez
Gibbs White
Jesus
Lucca
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Phong độ tệ đến khó tin của chủ nhà
Chelsea đang có phong độ cực kỳ tệ hại tại Ngoại hạng Anh khi thua 5 trận liên tiếp và không ghi nổi 1 bàn nào. Từ đội có lợi thế đua vé dự Champions League, "The Blues" đã rớt xuống vị trí thứ 9 và cách nhóm dự Champions League 10 điểm. Họ cách vị trí thứ 6 của Brentford là 3 điểm nên cần nỗ lực thắng trận này để trở lại cuộc đua trong những vòng đấu cuối.
Tình hình lực lượng
Sau sự trở lại của Cole Palmer và Joao Pedro, Chelsea đã nhận thêm những thông tin tích cực khi cả khi Reece James và Levi Colwill đều có thể tái xuất. Trong khi đó, Nottingham Forest đang phải đối mặt với cơn khủng hoảng chấn thương với danh sách dài bao gồm Dan Ndoye, Ibrahim Sangare, Jair Cunha, Murillo, Nicolo Savona, Callum Hudson-Odoi, John Victor và Willy Boly. Chưa kể đến việc Aina mới tập tễnh rời sân hồi giữa tuần trước.
-04/05/2026 16:04 PM (GMT+7)