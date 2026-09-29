Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Hàn Quốc: Chủ nhà áp đảo (Bán kết ASIAD)

ASIAD | 17h30, 29/9 | Nữ Nhật Bản 0 - 0 Nữ Hàn Quốc (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nữ Nhật Bản vs Nữ Hàn Quốc Nữ Hàn Quốc Điểm Ohba Sakakibara Seno Ito Hamada Takarada Euno Narumiya Shiokoshi Kuwahara Kamiya Điểm Kim Min Jung Kang Chae Rim Jung Min Young Jang Sel Gi Choe Yu Ri Kim Min Ji Hyun Seul Gi Kim Hye Ri Noh Jin Young Lee Min Hwa Ji So Yun Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nữ Nhật Bản Nữ Nhật Bản Nữ Hàn Quốc Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Ohba, Sakakibara, Seno, Ito, Hamada, Takarada, Euno, Narumiya, Shiokoshi, Kuwahara, Kamiya Kim Min Jung, Kang Chae Rim, Jung Min Young, Jang Sel Gi, Choe Yu Ri, Kim Min Ji, Hyun Seul Gi, Kim Hye Ri, Noh Jin Young, Lee Min Hwa, Ji So Yun

Nhật Bản chiếm thế thượng phong trước Hàn Quốc trong thành tích đối đầu gần đây. Cụ thể là ở 8 trận chạm trán gần nhất, Nhật Bản thắng đến 6 trận và hòa 2.

Đội chủ nhà Nhật Bản thể hiện sức mạnh vượt trội với các chiến thắng đậm, trong đó có trận thắng 8-0 trước tuyển nữ Việt Nam và vượt qua Philippines 4-0 ở tứ kết. Chạm trán đối thủ Hàn Quốc vào lúc 17h30, với lợi thế sân nhà và phong độ cao, tuyển nữ Nhật Bản được kỳ vọng sẽ giành vé vào chung kết.