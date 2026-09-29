Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Hàn Quốc: Chủ nhà áp đảo (Bán kết ASIAD)
(17h30, 29/9, bán kết) ĐT nữ Nhật Bản là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch với sức mạnh áp đảo và thành tích đối đầu vượt trội so với Hàn Quốc.
ASIAD | 17h30, 29/9 |
Điểm
Ohba
Sakakibara
Seno
Ito
Hamada
Takarada
Euno
Narumiya
Shiokoshi
Kuwahara
Kamiya
Điểm
Kim Min Jung
Kang Chae Rim
Jung Min Young
Jang Sel Gi
Choe Yu Ri
Kim Min Ji
Hyun Seul Gi
Kim Hye Ri
Noh Jin Young
Lee Min Hwa
Ji So Yun
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Nhật Bản chiếm thế thượng phong trước Hàn Quốc trong thành tích đối đầu gần đây. Cụ thể là ở 8 trận chạm trán gần nhất, Nhật Bản thắng đến 6 trận và hòa 2.
Đội chủ nhà Nhật Bản thể hiện sức mạnh vượt trội với các chiến thắng đậm, trong đó có trận thắng 8-0 trước tuyển nữ Việt Nam và vượt qua Philippines 4-0 ở tứ kết. Chạm trán đối thủ Hàn Quốc vào lúc 17h30, với lợi thế sân nhà và phong độ cao, tuyển nữ Nhật Bản được kỳ vọng sẽ giành vé vào chung kết.
(Tứ kết bóng đá nữ ASIAD) ĐT nữ Nhật Bản phô diễn sức mạnh áp đảo hoàn toàn đội nữ Philippines, đặc biệt trong hiệp 1.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/09/2026 11:50 AM (GMT+7)