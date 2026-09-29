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FIFA ASEAN CUP 2026

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Hàn Quốc: Chủ nhà áp đảo (Bán kết ASIAD)

Sự kiện: Asiad 2026 Trực tiếp bóng đá hôm nay

(17h30, 29/9, bán kết) ĐT nữ Nhật Bản là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch với sức mạnh áp đảo và thành tích đối đầu vượt trội so với Hàn Quốc.

     

ASIAD | 17h30, 29/9 |

Nữ Nhật Bản
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Hàn Quốc: Chủ nhà áp đảo (Bán kết ASIAD) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Hàn Quốc: Chủ nhà áp đảo (Bán kết ASIAD) - 1
Nữ Hàn Quốc
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Hàn Quốc: Chủ nhà áp đảo (Bán kết ASIAD) - 1
Ohba, Sakakibara, Seno, Ito, Hamada, Takarada, Euno, Narumiya, Shiokoshi, Kuwahara, Kamiya
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Hàn Quốc: Chủ nhà áp đảo (Bán kết ASIAD) - 1
Kim Min Jung, Kang Chae Rim, Jung Min Young, Jang Sel Gi, Choe Yu Ri, Kim Min Ji, Hyun Seul Gi, Kim Hye Ri, Noh Jin Young, Lee Min Hwa, Ji So Yun

Nhật Bản chiếm thế thượng phong trước Hàn Quốc trong thành tích đối đầu gần đây. Cụ thể là ở 8 trận chạm trán gần nhất, Nhật Bản thắng đến 6 trận và hòa 2. 

Đội chủ nhà Nhật Bản thể hiện sức mạnh vượt trội với các chiến thắng đậm, trong đó có trận thắng 8-0 trước tuyển nữ Việt Nam và vượt qua Philippines 4-0 ở tứ kết. Chạm trán đối thủ Hàn Quốc vào lúc 17h30, với lợi thế sân nhà và phong độ cao, tuyển nữ Nhật Bản được kỳ vọng sẽ giành vé vào chung kết.

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Thái Lan - Việt Nam 29.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
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Thái Lan
Việt Nam
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Trước 19:30 ngày 29/09
Thể lệ
Kết quả bóng đá nữ Nhật Bản - Philippines: Hiệp 1 định đoạt (ASIAD)
Kết quả bóng đá nữ Nhật Bản - Philippines: Hiệp 1 định đoạt (ASIAD)

(Tứ kết bóng đá nữ ASIAD) ĐT nữ Nhật Bản phô diễn sức mạnh áp đảo hoàn toàn đội nữ Philippines, đặc biệt trong hiệp 1.

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Theo DA tổng hợp ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/09/2026 11:50 AM (GMT+7)
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