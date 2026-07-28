Kết quả thi đấu bóng đá nữ ASIAD 2026, kết quả đội tuyển nữ Việt Nam mới nhất

Bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 14/9 đến 2/10 tại Nhật Bản với 12 đội tuyển chia thành 3 bảng E, F và G. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 6 đội nhất, nhì bảng cùng 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng Nhật Bản, Thái Lan và Đài Loan (TQ), cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out.

Kết quả thi đấu bóng đá nữ ASIAD 2026, kết quả đội tuyển nữ Việt Nam Thời gian Cặp đấu / Kết quả Bảng Trực tiếp Vòng bảng 14/09 Nhật Bản Thái Lan E 14/09 Đài Loan (TQ) Việt Nam E 14/09 Hàn Quốc Myanmar F 14/09 Triều Tiên Bangladesh F 14/09 Trung Quốc Hong Kong (TQ) G 14/09 Philippines Uzbekistan G 17/09 Việt Nam Nhật Bản E 17/09 Thái Lan Đài Loan (TQ) E 17/09 Bangladesh Hàn Quốc F 17/09 Myanmar Triều Tiên F 17/09 Uzbekistan Trung Quốc G 17/09 Hong Kong (TQ) Philippines G 21/09 Việt Nam Thái Lan E 21/09 Nhật Bản Đài Loan (TQ) E 21/09 Hàn Quốc Triều Tiên F 21/09 Bangladesh Myanmar F 21/09 Trung Quốc Philippines G 21/09 Uzbekistan Hong Kong (TQ) G Tứ kết 25/09 Nhất bảng F Nhì bảng E Tứ kết 1 25/09 Nhất bảng E Đội xếp thứ ba tốt nhất bảng F/G Tứ kết 2 25/09 Nhất bảng G Đội xếp thứ ba tốt nhất bảng E/F Tứ kết 3 25/09 Nhì bảng F Nhì bảng G Tứ kết 4 Bán kết 29/09 Thắng Tứ kết 1 Thắng Tứ kết 2 Bán kết 1 29/09 Thắng Tứ kết 3 Thắng Tứ kết 4 Bán kết 2 Tranh HCĐ 02/10 Thua Bán kết 1 Thua Bán kết 2 Tranh HCĐ Chung kết lượt về 02/10 Thắng Bán kết 1 Thắng Bán kết 2 Chung kết * Nội dung có thể có những thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật...