Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Philippines vs Myanmar
Logo Philippines - PHI Philippines
-
Logo Myanmar - MYA Myanmar
-
Malaysia vs Lào
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Lào - LAO Lào
-
Timor-Leste vs Indonesia
Logo Timor-Leste - TLS Timor-Leste
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Việt Nam vs Singapore
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Indonesia vs Việt Nam
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Việt Nam vs Campuchia
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Campuchia - CAM Campuchia
-

Kết quả thi đấu bóng đá nữ ASIAD 2026, kết quả đội tuyển nữ Việt Nam mới nhất

Sự kiện: Asiad 2023 Đội tuyển nữ Việt Nam

Cập nhật nhanh và đầy đủ kết quả bóng đá nữ ASIAD 2026. Theo dõi diễn biến các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam cùng kết quả toàn giải.

Bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 14/9 đến 2/10 tại Nhật Bản với 12 đội tuyển chia thành 3 bảng E, F và G. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 6 đội nhất, nhì bảng cùng 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng Nhật Bản, Thái Lan và Đài Loan (TQ), cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out.

Kết quả thi đấu bóng đá nữ ASIAD 2026, kết quả đội tuyển nữ Việt Nam

Thời gian

Cặp đấu / Kết quả

Bảng

Trực tiếp

Vòng bảng

14/09 Nhật Bản Thái Lan E

14/09 Đài Loan (TQ) Việt Nam E

14/09 Hàn Quốc Myanmar F

14/09 Triều Tiên Bangladesh F

14/09 Trung Quốc Hong Kong (TQ) G

14/09 Philippines Uzbekistan G

17/09 Việt Nam Nhật Bản E

17/09 Thái Lan Đài Loan (TQ) E

17/09 Bangladesh Hàn Quốc F

17/09 Myanmar Triều Tiên F

17/09 Uzbekistan Trung Quốc G

17/09 Hong Kong (TQ) Philippines G

21/09 Việt Nam Thái Lan E

21/09 Nhật Bản Đài Loan (TQ) E

21/09 Hàn Quốc Triều Tiên F

21/09 Bangladesh Myanmar F

21/09 Trung Quốc Philippines G

21/09 Uzbekistan Hong Kong (TQ) G

Tứ kết
25/09 Nhất bảng F

Nhì bảng E

 Tứ kết 1

25/09 Nhất bảng E

Đội xếp thứ ba tốt nhất bảng F/G

 Tứ kết 2

25/09 Nhất bảng G

Đội xếp thứ ba tốt nhất bảng E/F

 Tứ kết 3

25/09 Nhì bảng F

Nhì bảng G

 Tứ kết 4

Bán kết
29/09 Thắng Tứ kết 1 Thắng Tứ kết 2

Bán kết 1

29/09 Thắng Tứ kết 3 Thắng Tứ kết 4

Bán kết 2

Tranh HCĐ
02/10 Thua Bán kết 1 Thua Bán kết 2

Tranh HCĐ

Chung kết lượt về

02/10 Thắng Bán kết 1 Thắng Bán kết 2

Chung kết

* Nội dung có thể có những thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật...

Áp lực lớn cho tân HLV tuyển nữ Việt Nam
Áp lực lớn cho tân HLV tuyển nữ Việt Nam

(NLĐO) - HLV Hoàng Văn Phúc đối diện áp lực cực lớn trên hành trình tái thiết bóng đá nữ Việt Nam.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/07/2026 15:25 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Asiad 2023 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN