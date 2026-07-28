Kết quả thi đấu bóng đá nữ ASIAD 2026, kết quả đội tuyển nữ Việt Nam mới nhất
Cập nhật nhanh và đầy đủ kết quả bóng đá nữ ASIAD 2026. Theo dõi diễn biến các trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam cùng kết quả toàn giải.
Bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 14/9 đến 2/10 tại Nhật Bản với 12 đội tuyển chia thành 3 bảng E, F và G. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 6 đội nhất, nhì bảng cùng 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng Nhật Bản, Thái Lan và Đài Loan (TQ), cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out.
Kết quả thi đấu bóng đá nữ ASIAD 2026, kết quả đội tuyển nữ Việt Nam Thời gian Cặp đấu / Kết quả Bảng Trực tiếp Vòng bảng Tứ kết Nhì bảng E Đội xếp thứ ba tốt nhất bảng F/G Đội xếp thứ ba tốt nhất bảng E/F Nhì bảng G Bán kết Bán kết 1 Bán kết 2 Tranh HCĐ Tranh HCĐ Chung kết lượt về Chung kết * Nội dung có thể có những thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật...
14/09
Nhật Bản
Thái Lan
E
14/09
Đài Loan (TQ)
Việt Nam
E
14/09
Hàn Quốc
Myanmar
F
14/09
Triều Tiên
Bangladesh
F
14/09
Trung Quốc
Hong Kong (TQ)
G
14/09
Philippines
Uzbekistan
G
17/09
Việt Nam
Nhật Bản
E
17/09
Thái Lan
Đài Loan (TQ)
E
17/09
Bangladesh
Hàn Quốc
F
17/09
Myanmar
Triều Tiên
F
17/09
Uzbekistan
Trung Quốc
G
17/09
Hong Kong (TQ)
Philippines
G
21/09
Việt Nam
Thái Lan
E
21/09
Nhật Bản
Đài Loan (TQ)
E
21/09
Hàn Quốc
Triều Tiên
F
21/09
Bangladesh
Myanmar
F
21/09
Trung Quốc
Philippines
G
21/09
Uzbekistan
Hong Kong (TQ)
G
25/09
Nhất bảng F
Tứ kết 1
25/09
Nhất bảng E
Tứ kết 2
25/09
Nhất bảng G
Tứ kết 3
25/09
Nhì bảng F
Tứ kết 4
29/09
Thắng Tứ kết 1
Thắng Tứ kết 2
29/09
Thắng Tứ kết 3
Thắng Tứ kết 4
02/10
Thua Bán kết 1
Thua Bán kết 2
02/10
Thắng Bán kết 1
Thắng Bán kết 2
Kết quả thi đấu bóng đá nữ ASIAD 2026, kết quả đội tuyển nữ Việt Nam
Thời gian
Cặp đấu / Kết quả
Bảng
Trực tiếp
Vòng bảng
Tứ kết
Nhì bảng E
Đội xếp thứ ba tốt nhất bảng F/G
Đội xếp thứ ba tốt nhất bảng E/F
Nhì bảng G
Bán kết
Bán kết 1
Bán kết 2
Tranh HCĐ
Tranh HCĐ
Chung kết lượt về
Chung kết
* Nội dung có thể có những thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật...
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/07/2026 15:25 PM (GMT+7)