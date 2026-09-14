Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - ĐT nữ Thái Lan: Đại chiến hấp dẫn (ASIAD)

ASIAD | 17h30, 14/9 | Shizuoka Stadium Ecopa ĐT nữ Nhật Bản 0 - 0 ĐT nữ Thái Lan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: ĐT nữ Nhật Bản vs ĐT nữ Thái Lan ĐT nữ Thái Lan Điểm Natsumi Asano Sumire Suzuki Sakurako Ohashi Wakaba Goto Yuki Seno Fūna Yanase Megu Hamada Kotono Sakakibara Mami Ueno Yui Narumiya Chiina Kamiya Điểm Chonthicha Panyarung Natcha Kaewanta Uraiporn Yongkul Panitha Jiratanaphibun Pinyaphat Klinklai Supaporn Inthraprasit Khwanjira Ngok-wong Pluemjai Sontisawat Jiraporn Mongkoldee Wiranya Kwaenkasikarm Saowalak Pengngam Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận ĐT nữ Nhật Bản ĐT nữ Nhật Bản ĐT nữ Thái Lan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Natsumi Asano, Sumire Suzuki, Sakurako Ohashi, Wakaba Goto, Yuki Seno, Fūna Yanase, Megu Hamada, Kotono Sakakibara, Mami Ueno, Yui Narumiya, Chiina Kamiya Chonthicha Panyarung, Natcha Kaewanta, Uraiporn Yongkul, Panitha Jiratanaphibun, Pinyaphat Klinklai, Supaporn Inthraprasit, Khwanjira Ngok-wong, Pluemjai Sontisawat, Jiraporn Mongkoldee, Wiranya Kwaenkasikarm, Saowalak Pengngam

Cục diện bảng E khó lường

Môn bóng đá nữ của ASIAD 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 14/9/2026. ĐT nữ Việt Nam ở bảng E cùng các đội Đài Bắc Trung Hoa, Nhật Bản và Thái Lan. Các đội sẽ đấu vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội nhất nhì vào tứ kết. Đội xếp thứ ba sẽ phải so sánh kết quả với các đội thứ ba ở các bảng khác để xác định xem có giành vé vào tứ kết hay không.

Tại giải năm nay, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục trẻ hóa lực lượng và được dẫn dắt bởi HLV Hoàng Văn Phúc. Do đó, sẽ không dễ để ĐT nữ Việt Nam có thể hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng.

ĐT nữ Nhật Bản dự giải với “đội hình B”

ĐT nữ Nhật Bản mang đến giải đội hình B do môn bóng đá nữ ASIAD 2026 không trùng với FIFA Days của bóng đá nữ nên các CLB hàng đầu châu Âu không nhả người.

Hầu hết các gương mặt của ĐT nữ Nhật Bản tại giải năm nay đều chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế và ở độ tuổi tương đối trẻ (sinh sau năm 2000).

Tuy nhiên, sức mạnh của ĐT nữ Nhật Bản vẫn là điều không phải bàn cãi. Cách đây 3 năm, cũng đội hình B của Nhật Bản đã đánh bại ĐT nữ Việt Nam 7-0 ở kỳ ASIAD lần thứ 19.

ĐT nữ Thái Lan có gì đáng chú ý?

Trong khi đó, ĐT nữ Thái Lan có sự kết hợp giữa những nhân tố trẻ và dày dặn kinh nghiệm, được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng là huyền thoại bóng đá nước này - Natipong Sritong-In.

Gương mặt kỳ cựu Pitsamai Sornsai (39 tuổi) cũng bất ngờ có tên để là người dìu dắt các đàn em sau khi ĐT nữ Thái Lan thất bại ở vòng loại Asian Cup 2026 với toàn những gương mặt trẻ.