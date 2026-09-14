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Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - ĐT nữ Thái Lan: Đại chiến hấp dẫn (ASIAD)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Bóng đá Thái Lan Asiad 2026

(17h30, 14/9) ĐT nữ Nhật Bản và ĐT nữ Thái Lan đều là những đội bóng lớn, có thực lực. Trận đấu vì thế hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

     

ASIAD | 17h30, 14/9 | Shizuoka Stadium Ecopa

ĐT nữ Nhật Bản
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - ĐT nữ Thái Lan: Đại chiến hấp dẫn (ASIAD) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - ĐT nữ Thái Lan: Đại chiến hấp dẫn (ASIAD) - 1
ĐT nữ Thái Lan
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - ĐT nữ Thái Lan: Đại chiến hấp dẫn (ASIAD) - 1
Natsumi Asano, Sumire Suzuki, Sakurako Ohashi, Wakaba Goto, Yuki Seno, Fūna Yanase, Megu Hamada, Kotono Sakakibara, Mami Ueno, Yui Narumiya, Chiina Kamiya
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - ĐT nữ Thái Lan: Đại chiến hấp dẫn (ASIAD) - 1
Chonthicha Panyarung, Natcha Kaewanta, Uraiporn Yongkul, Panitha Jiratanaphibun, Pinyaphat Klinklai, Supaporn Inthraprasit, Khwanjira Ngok-wong, Pluemjai Sontisawat, Jiraporn Mongkoldee, Wiranya Kwaenkasikarm, Saowalak Pengngam

Cục diện bảng E khó lường

Môn bóng đá nữ của ASIAD 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 14/9/2026. ĐT nữ Việt Nam ở bảng E cùng các đội Đài Bắc Trung Hoa, Nhật Bản và Thái Lan. Các đội sẽ đấu vòng tròn một lượt, chọn ra hai đội nhất nhì vào tứ kết. Đội xếp thứ ba sẽ phải so sánh kết quả với các đội thứ ba ở các bảng khác để xác định xem có giành vé vào tứ kết hay không.

Tại giải năm nay, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục trẻ hóa lực lượng và được dẫn dắt bởi  HLV Hoàng Văn Phúc. Do đó, sẽ không dễ để ĐT nữ Việt Nam có thể hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng.

ĐT nữ Nhật Bản dự giải với “đội hình B”

ĐT nữ Nhật Bản mang đến giải đội hình B do môn bóng đá nữ ASIAD 2026 không trùng với FIFA Days của bóng đá nữ nên các CLB hàng đầu châu Âu không nhả người.

Hầu hết các gương mặt của ĐT nữ Nhật Bản tại giải năm nay đều chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế và ở độ tuổi tương đối trẻ (sinh sau năm 2000).

Tuy nhiên, sức mạnh của ĐT nữ Nhật Bản vẫn là điều không phải bàn cãi. Cách đây 3 năm, cũng đội hình B của Nhật Bản đã đánh bại ĐT nữ Việt Nam 7-0 ở kỳ ASIAD lần thứ 19.

ĐT nữ Thái Lan có gì đáng chú ý?

Trong khi đó, ĐT nữ Thái Lan có sự kết hợp giữa những nhân tố trẻ và dày dặn kinh nghiệm, được dẫn dắt bởi HLV nổi tiếng là huyền thoại bóng đá nước này - Natipong Sritong-In.

Gương mặt kỳ cựu Pitsamai Sornsai (39 tuổi) cũng bất ngờ có tên để là người dìu dắt các đàn em sau khi ĐT nữ Thái Lan thất bại ở vòng loại Asian Cup 2026 với toàn những gương mặt trẻ.

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Real Madrid
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Trước 21:15 ngày 20/09
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HLV Kim Sang-sik cho rằng tuyển Việt Nam vẫn còn những điểm cần cải thiện, phải chuẩn bị kỹ khi sắp tái đấu Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/09/2026 13:29 PM (GMT+7)
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