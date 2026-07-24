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Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026, lịch bóng đá tuyển U23 Việt Nam mới nhất

Sự kiện: Asiad 2023 U23 Việt Nam

Môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 15/9 đến 3/10 tại Nhật Bản. Dưới đây là lịch thi đấu mới nhất của U23 Việt Nam cùng toàn bộ các trận đấu của giải.

Môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 15/9 đến 3/10 tại Nhật Bản với sự góp mặt của 15 đội tuyển U23, mỗi đội được phép đăng ký tối đa 3 cầu thủ quá tuổi. Bốn bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết. Thứ hạng được xác định theo điểm số, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng ghi được, thành tích đối đầu, điểm fair-play và bốc thăm khi cần.

U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U23 Uzbekistan, U23 Philippines và U23 Kuwait. Môn bóng đá nam ASIAD 2026 dành cho các cầu thủ U23 sinh từ ngày 1/1/2003 trở về sau, và được bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi. Chúng tôi sẽ cập nhật lịch thi đấu mới nhất của U23 Việt Nam cũng như toàn bộ giải đấu.

Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026, lịch bóng đá tuyển U23 Việt Nam mới nhất

Ngày Bảng Cặp đấu Trực tiếp
16/09/2026 A U23 Nhật Bản U23 Hong Kong (Trung Quốc)
16/09/2026 A U23 Thái Lan U23 Kyrgyzstan
16/09/2026 C U23 Việt Nam U23 Kuwait
16/09/2026 C U23 Uzbekistan U23 Philippines
16/09/2026 D U23 Hàn Quốc U23 Qatar
18/09/2026 B U23 Trung Quốc U23 Triều Tiên
18/09/2026 B U23 UAE U23 Iran
20/09/2026 A U23 Nhật Bản U23 Kyrgyzstan
20/09/2026 A U23 Thái Lan U23 Hong Kong (Trung Quốc)
20/09/2026 B U23 Trung Quốc U23 Iran
20/09/2026 B U23 UAE U23 Triều Tiên
20/09/2026 C U23 Việt Nam U23 Philippines
20/09/2026 C U23 Uzbekistan U23 Kuwait
20/09/2026 D U23 Saudi Arabia U23 Qatar
23/09/2026 A U23 Nhật Bản U23 Thái Lan
23/09/2026 A U23 Kyrgyzstan U23 Hong Kong (Trung Quốc)
23/09/2026 B U23 Trung Quốc U23 UAE
23/09/2026 B U23 Iran U23 Triều Tiên
23/09/2026 C U23 Việt Nam U23 Uzbekistan
23/09/2026 C U23 Philippines U23 Kuwait
23/09/2026 D U23 Hàn Quốc U23 Saudi Arabia

Kết quả bốc thăm bóng đá ASIAD: U23 Việt Nam vào bảng dễ thở, ĐT nữ Việt Nam đấu Thái Lan
Kết quả bốc thăm bóng đá ASIAD: U23 Việt Nam vào bảng dễ thở, ĐT nữ Việt Nam đấu Thái Lan

U23 Việt Nam đã tránh khỏi những đối thủ khó chịu ở vòng bảng ASIAD 2026. Trái lại, ĐT nữ Việt Nam phải đụng độ nhiều chông gai.

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/07/2026 11:19 AM (GMT+7)
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