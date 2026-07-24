Môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 15/9 đến 3/10 tại Nhật Bản với sự góp mặt của 15 đội tuyển U23, mỗi đội được phép đăng ký tối đa 3 cầu thủ quá tuổi. Bốn bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết. Thứ hạng được xác định theo điểm số, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng ghi được, thành tích đối đầu, điểm fair-play và bốc thăm khi cần.

U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng U23 Uzbekistan, U23 Philippines và U23 Kuwait. Môn bóng đá nam ASIAD 2026 dành cho các cầu thủ U23 sinh từ ngày 1/1/2003 trở về sau, và được bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi. Chúng tôi sẽ cập nhật lịch thi đấu mới nhất của U23 Việt Nam cũng như toàn bộ giải đấu.

Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026, lịch bóng đá tuyển U23 Việt Nam mới nhất