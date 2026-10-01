Bảng xếp hạng huy chương nhóm Đông Nam Á ở ASIAD: Việt Nam có thêm huy chương, Lào lần đầu có danh hiệu

Trải qua ngày thi đấu 30/9, cục diện bảng xếp hạng huy chương nhóm Đông Nam Á tại ASIAD 2026 không có nhiều thay đổi đáng chú ý. Đoàn thể thao Thái Lan dù chỉ có thêm 1 HCB nhưng vẫn tiếp tục giữ vững vị trí số 1 Đông Nam Á với 12 HCV, 10 HCB và 12 HCĐ, đứng thứ 5 trên bảng tổng sắp toàn đoàn.

Bảng xếp hạng huy chương nhóm Đông Nam Á tại ASIAD 2026 sau ngày thi đấu 30/9

Đoàn Malaysia có thêm 3 HCĐ trong ngày thi đấu này, nâng thành tích lên 6 HCV, 5 HCB và 12 HCĐ, qua đó tiếp tục đứng thứ 2 khu vực và giữ vị trí thứ 11 trên bảng tổng sắp châu lục.

Các vị trí tiếp theo trong nhóm Đông Nam Á không thay đổi, lần lượt là Indonesia (3 HCV, 7 HCB, 20 HCĐ), Philippines (3 HCV, 3 HCB, 12 HCĐ) và Singapore (2 HCV, 6 HCB, 3 HCĐ) khi cả 3 đoàn đều không giành thêm huy chương trong ngày 30/9.

Đoàn thể thao Việt Nam có thêm 1 HCĐ nhờ công của nữ võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh ở hạng cân 75kg môn boxing. Sau khi dừng bước ở bán kết, Diễm Quỳnh được trao HCĐ và giúp Việt Nam nâng thành tích lên 2 HCV, 1 HCB và 18 HCĐ, nhưng chưa thể cải thiện vị trí thứ 6 trong khu vực.

Nữ võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm xuất sắc giành vé vào chung kết cũng là điểm nhấn ấn tượng trong ngày thi đấu 30/9 của thể thao Việt Nam

Tiếp theo là Myanmar (1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ), Campuchia (4 HCĐ) và Brunei (1 HCĐ). Các đoàn này không có thêm huy chương trong ngày 30/9.

Đáng chú ý, sau 10 ngày tranh tài, đoàn thể thao Lào chính thức có huy chương đầu tiên tại ASIAD 2026 với tấm HCĐ ở môn cầu mây, nội dung đôi nữ. Thành tích này giúp Lào lần đầu xuất hiện trên bảng tổng sắp huy chương của Á vận hội năm nay.

Ở ngày thi đấu 1/10, đoàn thể thao Việt Nam không có quá nhiều nội dung tranh tài nhưng vẫn còn những cơ hội cạnh tranh huy chương ở các môn như bắn cung và bắn súng.