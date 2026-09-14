Kết quả bóng đá ĐT nữ Nhật Bản – Thái Lan: Vùi dập không thương tiếc (ASIAD)

ĐT nữ Nhật Bản gặp Thái Lan ở lượt đầu tiên của bảng E ASIAD 2026. Mặc dù thiếu toàn bộ các hảo thủ đang thi đấu ở nước ngoài nhưng Nhật Bản vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với đại diện của Đông Nam Á.

ĐT Thái Lan bị áp đảo hoàn toàn

Ngay ở phút thứ 3, họ đã có bàn mở tỉ số. Người ghi bàn là Yoshino Nakashima với siêu phẩm dứt điểm từ ngoài vòng cấm. bóng đi quá căng khiến thủ môn của Thái Lan chạm được bóng cũng không cản được.

Bàn thắng sớm giúp Nhật Bản chơi hưng phấn. Họ liên tục dồn ép đối thủ và thủ môn của Thái Lan phải làm việc hết công suất. Cuối cùng, Thái Lan cũng không thể trụ nổi trước sức ép của đối thủ. Phút 30, Kamiya tìm thấy khoảng trống trong vòng cấm và tung ra cú đánh đầu quá khó về phía góc xa.

7 phút sau, Nakashima chọn chỗ thông minh ở cột xa và tung ra cú đánh đầu khiến thủ thành của Thái Lan không kịp phản xạ. Ba phút sau, số 22 của Nhật Bản hoàn thành cú hat-trick với pha dứt điểm vào góc xa khung thành từ bên cánh phải.

Sang hiệp hai, Nhật Bản vẫn giữ nguyên sức ép nhưng không quá vội. Họ chỉ tăng tốc trở lại ở nửa cuối hiệp hai và có ngay bàn thắng. Phút 70, Takarada được đồng đội "dọn cỗ" cho và dễ dàng ghi bàn. 4 phút sau, cầu thủ này có pha tâng bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn để nâng tỉ số lên thành 6-0.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, Takarada hoàn thành cú hat-trick ở phút 78 sau đường tạt bóng đẹp của đồng đội. Phút 88, Sakakibara tung cú sút từ ngoài vòng cấm để ấn định tỉ số trận đấu.

Tỉ số chung cuộc: ĐT nữ Nhật Bản 8-0 ĐT nữ Thái Lan (H1: 4-0)

Ghi bàn: Nakashima 3’, 37’, 40’, Kamiya 30’, Takarada 70 74' 78', Sakakibara 88'

Đội hình xuất phát

ĐT nữ Nhật Bản: Ohba, Funa, Hamada, Ito, Kamiya, Mizuno, Nakashima, Narumiya, Sakakibara, Seno, Ueno

ĐT nữ Thái Lan: Sodchuen, Dangda, Intaraprasit, Meekham, Mongkoldee, Munrang, Pengngam, Ngok-wong, Rodthong, Sontisawat, Sornsai