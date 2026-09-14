Kết quả bóng đá ĐT nữ Hàn Quốc - Myanmar: Đẳng cấp chênh lệch (ASIAD)

Chạm trán Myanmar, ĐT nữ Hàn Quốc dồn ép ngay sau tiếng còi khai cuộc và liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Son Hwa-Yeon đưa bóng vào lưới đại diện Đông Nam Á, nhưng bàn thắng không được công nhận.

Hàn Quốc thắng đậm Myanmar

Các cô gái Hàn Quốc không phải tiếc nuối quá lâu bởi chỉ trong vòng 4 phút (từ 29 đến 33), Kim Min-Ji liên tiếp lập cú đúp giúp họ dẫn 2-0. Phút 38, hàng thủ Myanmar lại bất lực nhìn Jang Sel-Gi ghi bàn thắng thứ 3, qua đó khép lại hiệp 1 với tỷ số 3-0 nghiêng về Hàn Quốc.

Bước sang hiệp 2, người hâm mộ tiếp tục chứng kiến những diễn biến hấp dẫn. Hàn Quốc 2 lần được hưởng phạt đền, tuy nhiên lần lượt Choe Yu-Ri (49') và Ji So-Yun (66') đều thực hiện không thành công. Dù vậy, đội tuyển "Xứ kim chi" vẫn được ăn mừng thêm 2 lần, trong đó Kim Min-Ji hoàn tất hat-trick ở phút 59, bên cạnh pha lập công của Choe Yu-Ri (77').

Chung cuộc, Hàn Quốc giành chiến thắng đậm 5-0 và có màn ra quân ấn tượng ở vòng bảng môn bóng đá nữ ASIAD.

Chung cuộc: Hàn Quốc 5-0 Myanmar

Ghi bàn: Kim Min-Ji 29' 33' 59', Jang Sel-Gi 38', Choe Yu-Ri 77'

Đội hình xuất phát:

Hàn Quốc: Kim Min-Jung, Choe Yu-Ri, Jang Sel-Gi, Ji So-Yun, Kang Chae-Rim, Kim Hye-Ri, Kim Min-Ji, Ko Yoo-Jin, Noh Jin-Young, Park Hye-Jeong, Son Hwa-Yeon

Myanmar: Myo M. M. N., Khine Y., Lin Lae Oo, May Thet Mon Myint, Naing Yu Yu, Naw Htet Htet Wai, Phyu Phyu Win, Tun Khin Marlar, Tun Win Theingi, Win Win, Zune Yu Ya Oo