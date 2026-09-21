Kết quả bóng đá ĐT nữ Nhật Bản - Đài Loan (TQ): Thắng dễ, tránh Triều Tiên (ASIAD)

Cả 2 đội này đều đã chắc suất đi tiếp nhưng không có nghĩa có thể đá "chill", bởi đội thua sẽ phải gặp CHDCND Triều Tiên ở tứ kết còn đội thắng sẽ chỉ gặp Philippines. Do đó mà người Nhật tấn công vũ bão ngay từ đầu, họ kiếm được quả penalty chỉ sau 5 phút để chân sút Takarada mở tỷ số.

Nhật Bản thắng không mấy khó nhọc để chắc ngôi nhất bảng E

Kamiya đánh đầu từ quả tạt bên cánh trái phút 19 để Nhật Bản dẫn 2-0. Nhật Bản có thêm một số cơ hội nữa trong phần còn lại của hiệp 1, thậm chí đưa bóng đập cột, nhưng không ghi thêm bàn nào trước giờ giải lao.

Ueno vô-lê bồi đầu hiệp 2 để Nhật Bản gia tăng cách biệt lên 3 bàn, và sau đó họ rút dần các trụ cột ra nghỉ để dưỡng sức. Tiền đạo dự bị Ikuta ghi thêm bàn nữa để ấn định chiến thắng 4-0 cho Nhật Bản, và họ sẽ gặp Philippines ở tứ kết ngày 25/9 trong khi Đài Loan (TQ) sẽ phải đối đầu Triều Tiên.

Tỷ số trận đấu: Nhật Bản 4-0 Đài Loan (TQ).

Ghi bàn: Takarada 6' (pen), Kamiya 19', Ueno 51', Ikuta 57'

Đội hình xuất phát:

Nhật Bản: Fukuda, Goto, Hamada, Ito, Kamiya, Nakashima, Narumiya, Shiokoshi, Suzuki, Takarada, Ueno.

Đài Loan (TQ): Wang Yu Ting, Chen Jin Wen, Chen Ying Hui, Chen Yu Chin, Chuan Tzu Yu, Hsu Yi Yun, Huang Ke Sin, Pan Yen Hsin, Tanaka, Wakabayashi, Wu Kai Ching.