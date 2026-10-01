Siêu mẫu Kỳ Hân giành chức vô địch pickleball, người đẹp Alice Võ có danh hiệu đáng nhớ

Giải đấu Pickleball Power FX 2026 diễn ra chiều ngày 30/9 tại TP.HCM thu hút sự chú ý trong cộng đồng khi quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Châu Gia Kiệt, Cường Seven, Ưng Đại Vệ, Trà Ngọc Hằng, Lilly Luta, Kỳ Hân, Valentin Trần, Tronie Ngô...

Giải đấu áp dụng thể thức MLP, mỗi đội gồm 4 tay vợt, trong đó có 2 nam và 2 nữ. Mỗi trận đấu gồm 4 set, lần lượt là 1 trận đôi nam, 1 trận đôi nữ và 2 trận đôi nam nữ.

Trải qua nhiều lượt trận so tài nảy lửa, đội gồm ca sĩ Châu Gia Kiệt, siêu mẫu Kỳ Hân, Valentin Trần và người đẹp Hương Ly đã xuất sắc lên ngôi vô địch.

Trong trận chung kết, Kỳ Hân thi đấu nổi bật khi giành chiến thắng ở cả 2 lượt trận đôi nữ và đôi nam nữ, góp công lớn giúp đội nhà đánh bại đối thủ với tỷ số chung cuộc 3-1.

“Tuy đây là giải đấu dành cho nghệ sĩ nhưng độ cạnh tranh rất cao vì mọi người đều đánh rất hay. Tôi đến giải với tinh thần thoải mái, giao lưu, vui vẻ. Có lẽ nhờ vậy mà các pha xử lý cũng được tốt hơn. Tôi và đồng đội cũng có sự ăn ý. Rất may mắn là chúng tôi đã có được vị trí cao nhất”, Kỳ Hân chia sẻ.

Người đẹp cao 1m78 cho biết sau giải đấu này, cô sẽ tiếp tục tập luyện nghiêm túc để chuẩn bị cho một giải đấu khác diễn ra vào đầu tháng 10 cũng tại TP.HCM.

Đội á quân của giải gồm diễn viên Vũ Ngọc Anh, Cường Seven, ca sĩ Tronie Ngô và người mẫu Trà Ngọc Hằng.

Vũ Ngọc Anh cũng được biết đến là người đẹp đam mê thể thao. Cô từng tập luyện boxing, nhảy hiện đại, gym và từng giành đai boxing hạng cân 50kg tại chương trình The Champion - Nhà vô địch 2021.

Trong khi đó, đội gồm những gương mặt như Alice Võ, Lilly Luta và ca sĩ Ưng Đại Vệ giành hạng Ba.

Dù không thể bước lên bục cao nhất, Alice Võ cho biết cô khá hài lòng với thành tích này bởi thời gian qua không có nhiều thời gian tập luyện do lịch trình công việc bận rộn.

“Cũng phải tầm 3 tháng rồi, tôi mới trở lại ở một giải đấu. Thời gian vừa qua, tôi không có nhiều thời gian để tập luyện, hầu như mỗi tuần chỉ có 1-2 buổi để ra sân. Vì vậy, cá nhân tôi cũng không đặt nặng mục tiêu tại giải, chủ yếu đến để giao lưu với anh chị em đồng nghiệp”, người đẹp chia sẻ.

Trước đó, Alice Võ được biết đến là một trong những người đẹp nổi tiếng có thể lực đáng nể trong cộng đồng pickleball nhờ nhiều năm tập luyện thể thao, đặc biệt là yoga. Cô từng liên tiếp giành 3 danh hiệu pickleball chỉ trong vòng 2 ngày, cũng như từng giành cú đúp danh hiệu ở nội dung đôi nữ và đôi nam nữ tại một giải pickleball quốc tế diễn ra ở Malaysia vào năm ngoái.

Các người đẹp tranh tài tại giải