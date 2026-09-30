Trực tiếp bóng đá U23 Uzbekistan - U23 Nhật Bản: Chờ màn so tài đỉnh cao (ASIAD)
(17h30, 30/9, bán kết) U23 Uzbekistan và U23 Nhật Bản hứa hẹn tạo nên màn so tài hấp dẫn khi cùng thể hiện phong độ ấn tượng trên hành trình vào bán kết.
ASIAD | 17h30, 30/9 |
Điểm
Muratbaev
Bakhromov
Fayzullaev
Jumaev
Kharimov
Khamidov
Khayrullaev
Murtazoyev
Rizakulov
Saidnurullaev
Uriboev
Điểm
Ryuya Araki
Rei Umeki
Rio Ichihara
Kaihiro Sato
Hayato Okabe
Yuto Ozeki
Yotaro Nakajima
Yudai Shimamoto
Nelson Ishiwata
Yume Yokoyama
Uche Brian Nwadike
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Uzbekistan công mạnh, Nhật Bản chắc chắn
U23 Uzbekistan đang có phong độ cao với 4 trận toàn thắng. Sau khi đứng đầu bảng C với 9 điểm, trong đó có chiến thắng 2-0 trước U23 Việt Nam, đội bóng Trung Á tiếp tục hạ U23 Saudi Arabia 3-0 ở tứ kết.
U23 Nhật Bản cũng cho thấy sự ổn định khi vượt qua U23 Triều Tiên 1-0. Điểm mạnh của đội chủ nhà nằm ở khả năng tổ chức, kỷ luật và tận dụng tốt những thời điểm quyết định.
Cuộc đấu giữa hai phong cách
Uzbekistan sở hữu hàng công đáng gờm với 10 bàn sau 4 trận và nhiều khả năng tiếp tục lựa chọn lối chơi tốc độ, trực diện để gây sức ép lên hàng thủ Nhật Bản.
Ở chiều ngược lại, Nhật Bản có thể ưu tiên kiểm soát bóng, pressing từ tuyến giữa và kiên nhẫn tìm khoảng trống. Màn đấu trí về chiến thuật vì thế có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua giành vé vào chung kết.
Vòng tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026 đã khép lại với những màn so tài đáng chú ý, xác định bốn đội góp mặt ở vòng bán kết gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/09/2026 12:05 PM (GMT+7)