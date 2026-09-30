Trực tiếp bóng đá U23 Uzbekistan - U23 Nhật Bản: Chờ màn so tài đỉnh cao (ASIAD)

ASIAD | 17h30, 30/9 | U23 Uzbekistan 0 - 0 U23 Nhật Bản (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản U23 Nhật Bản Điểm Muratbaev Bakhromov Fayzullaev Jumaev Kharimov Khamidov Khayrullaev Murtazoyev Rizakulov Saidnurullaev Uriboev Điểm Ryuya Araki Rei Umeki Rio Ichihara Kaihiro Sato Hayato Okabe Yuto Ozeki Yotaro Nakajima Yudai Shimamoto Nelson Ishiwata Yume Yokoyama Uche Brian Nwadike Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Uzbekistan U23 Uzbekistan U23 Nhật Bản Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Muratbaev, Bakhromov, Fayzullaev, Jumaev, Kharimov, Khamidov, Khayrullaev, Murtazoyev, Rizakulov, Saidnurullaev, Uriboev Ryuya Araki, Rei Umeki, Rio Ichihara, Kaihiro Sato, Hayato Okabe, Yuto Ozeki, Yotaro Nakajima, Yudai Shimamoto, Nelson Ishiwata, Yume Yokoyama, Uche Brian Nwadike

Uzbekistan công mạnh, Nhật Bản chắc chắn

U23 Uzbekistan đang có phong độ cao với 4 trận toàn thắng. Sau khi đứng đầu bảng C với 9 điểm, trong đó có chiến thắng 2-0 trước U23 Việt Nam, đội bóng Trung Á tiếp tục hạ U23 Saudi Arabia 3-0 ở tứ kết.

U23 Nhật Bản cũng cho thấy sự ổn định khi vượt qua U23 Triều Tiên 1-0. Điểm mạnh của đội chủ nhà nằm ở khả năng tổ chức, kỷ luật và tận dụng tốt những thời điểm quyết định.

Cuộc đấu giữa hai phong cách

Uzbekistan sở hữu hàng công đáng gờm với 10 bàn sau 4 trận và nhiều khả năng tiếp tục lựa chọn lối chơi tốc độ, trực diện để gây sức ép lên hàng thủ Nhật Bản.

Ở chiều ngược lại, Nhật Bản có thể ưu tiên kiểm soát bóng, pressing từ tuyến giữa và kiên nhẫn tìm khoảng trống. Màn đấu trí về chiến thuật vì thế có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua giành vé vào chung kết.