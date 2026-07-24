Bóng đá nam ASIAD 2026 được tổ chức từ ngày 15/9 đến 3/10 tại Nhật Bản. Sau khi vòng bảng khởi tranh, chúng tôi sẽ cập nhật nhanh nhất kết quả từng trận đấu, tỷ số, diễn biến đáng chú ý cũng như thành tích của U23 Việt Nam trên hành trình cạnh tranh tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Môn bóng đá nam ASIAD 2026 dành cho các cầu thủ U23 sinh từ ngày 1/1/2003 trở về sau, và được bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi.

Bốn bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết. Thứ hạng được xác định theo điểm số, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng ghi được, thành tích đối đầu, điểm fair-play và bốc thăm khi cần.

Kết quả thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026, kết quả tuyển U23 Việt Nam mới nhất