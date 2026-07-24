Kết quả thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026, kết quả tuyển U23 Việt Nam mới nhất
Kết quả bóng đá nam ASIAD 2026 được cập nhật liên tục từ vòng bảng đến chung kết. Theo dõi tỷ số mới nhất của U23 Việt Nam và toàn bộ các trận đấu.
Bóng đá nam ASIAD 2026 được tổ chức từ ngày 15/9 đến 3/10 tại Nhật Bản. Sau khi vòng bảng khởi tranh, chúng tôi sẽ cập nhật nhanh nhất kết quả từng trận đấu, tỷ số, diễn biến đáng chú ý cũng như thành tích của U23 Việt Nam trên hành trình cạnh tranh tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp.
Môn bóng đá nam ASIAD 2026 dành cho các cầu thủ U23 sinh từ ngày 1/1/2003 trở về sau, và được bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi.
Bốn bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết. Thứ hạng được xác định theo điểm số, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng ghi được, thành tích đối đầu, điểm fair-play và bốc thăm khi cần.
Kết quả thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026, kết quả tuyển U23 Việt Nam mới nhất
|Ngày
|Bảng
|Cặp đấu/Kết quả
|Trực tiếp
|16/09/2026
|A
|U23 Nhật Bản
|U23 Hong Kong (Trung Quốc)
|16/09/2026
|A
|U23 Thái Lan
|U23 Kyrgyzstan
|16/09/2026
|C
|U23 Việt Nam
|U23 Kuwait
|16/09/2026
|C
|U23 Uzbekistan
|U23 Philippines
|16/09/2026
|D
|U23 Hàn Quốc
|U23 Qatar
|18/09/2026
|B
|U23 Trung Quốc
|U23 Triều Tiên
|18/09/2026
|B
|U23 UAE
|U23 Iran
|20/09/2026
|A
|U23 Nhật Bản
|U23 Kyrgyzstan
|20/09/2026
|A
|U23 Thái Lan
|U23 Hong Kong (Trung Quốc)
|20/09/2026
|B
|U23 Trung Quốc
|U23 Iran
|20/09/2026
|B
|U23 UAE
|U23 Triều Tiên
|20/09/2026
|C
|U23 Việt Nam
|U23 Philippines
|20/09/2026
|C
|U23 Uzbekistan
|U23 Kuwait
|20/09/2026
|D
|U23 Saudi Arabia
|U23 Qatar
|23/09/2026
|A
|U23 Nhật Bản
|U23 Thái Lan
|23/09/2026
|A
|U23 Kyrgyzstan
|U23 Hong Kong (Trung Quốc)
|23/09/2026
|B
|U23 Trung Quốc
|U23 UAE
|23/09/2026
|B
|U23 Iran
|U23 Triều Tiên
|23/09/2026
|C
|U23 Việt Nam
|U23 Uzbekistan
|23/09/2026
|C
|U23 Philippines
|U23 Kuwait
|23/09/2026
|D
|U23 Hàn Quốc
|U23 Saudi Arabia
U23 Việt Nam đã tránh khỏi những đối thủ khó chịu ở vòng bảng ASIAD 2026. Trái lại, ĐT nữ Việt Nam phải đụng độ nhiều chông gai.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/07/2026 11:20 AM (GMT+7)