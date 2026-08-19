Lịch thi đấu các môn thể thao tại ASIAD 2026 mới nhất

ASIAD 2026, hay Aichi-Nagoya 2026, diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Nhật Bản. Đại hội quy tụ 45 đoàn thể thao, tranh tài ở 43 môn với tổng cộng 469 nội dung trao huy chương. Lễ khai mạc được tổ chức ngày 19/9 tại sân vận động Paloma Mizuho, trong khi lễ bế mạc diễn ra ngày 4/10. Lịch thi đấu ASIAD 2026 được phân bổ tại nhiều địa điểm thuộc tỉnh Aichi và một số tỉnh, thành khác của Nhật Bản.

Các môn đáng chú ý gồm điền kinh, bơi, bóng đá, bóng chuyền, quần vợt, cầu lông, boxing, judo, karate, taekwondo, wushu và cử tạ. Bên cạnh những môn quen thuộc, Đại hội năm nay còn có sự xuất hiện của MMA, padel, lướt sóng, teqball và taekwondo ảo. Trang lịch thi đấu sẽ cập nhật ngày, giờ tranh tài và các nội dung chung kết theo từng môn, giúp người hâm mộ Việt Nam dễ dàng theo dõi những cuộc tranh tài đáng chú ý tại ASIAD 2026.