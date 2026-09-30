Video bóng đá ĐT CH Séc - Anh: Thẻ đỏ tai hại (UEFA Nations League)

ĐT Anh phải làm khách của ĐT CH Séc ở lượt thứ hai vòng bảng Nations League. HLV Thomas Tuchel tiếp tục dùng Trafford trong khung thành và để Lewis Skelly đá tiền vệ trung tâm. Với lợi thế sân nhà, CH Séc không ngần ngại chơi ngang ngửa với đối thủ. ĐT Anh không gặp may khi Rogers đưa bóng đi trúng cột dọc.

ĐT Anh vất vả trước ĐT CH Séc trong hiệp một

Bước ngoặt của hiệp một tới ở phút 23. Sulc có pha vào bóng nguy hiểm với Anderson và trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo. Tuy nhiên, tổ VAR tư vấn và trọng tài đã chuyển thành tấm thẻ đỏ trực tiếp. Kể từ đây, ĐT CH Séc chỉ còn biết oằn mình chống đỡ.

ĐT Anh cầm bóng nhiều, dứt điểm cũng không ít nhưng lại không thể ghi bàn trong hiệp một. Tuy nhiên, ngay đầu hiệp hai, "Tam sư" đã có bàn mở tỉ số. Phút 47, Arnold cướp được bóng và quyết định tạt luôn. Gordon di chuyển hợp lý, đánh đầu nhẹ nhàng để mở tỉ số trận đấu.

Có được bàn thắng, ĐT Anh chơi sáng nước hơn hẳn. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, họ có được bàn thắng thứ hai ở phút 69. Người lập công là Harry Kane sau khi tận dụng được sai lầm phá bóng của đối thủ. Cuối giờ, ĐT Anh có thêm một vài cơ hội nhưng không tận dụng được. Chung cuộc, "Tam sư" có trận thắng đầu tiên tại UEFA Nations League.

Tỉ số chung cuộc: ĐT CH Séc 0-2 ĐT Anh (H1: 0-0)

Ghi bàn: Gordon 47', Kane 69'

Thẻ đỏ: Sulc 25'

Đội hình xuất phát

ĐT CH Séc: Kovar, Chaloupek, Hranac, Krejci, Slama, Sadilek, Cerv, Radosta, Sulc, Karabec, Hlozek

ĐT Anh: Trafford, Arnold, Chalobah, Guehi, Hall, Anderson, Lewis Skelly, Saka, Rogers, Gordon, Kane

Thông số trận đấu

CH Séc Anh Sút khung thành 6(2) 22(7) Thời gian kiểm soát bóng 34% 66% Phạm lỗi 9 12 Thẻ vàng 0 1 Thẻ đỏ 1 0 Việt vị 2 3 Phạt góc 1 6 Cứu thua 4 2

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)

CH Séc vs Anh Điểm Kovar 6.5 Chaloupek 6.2 Hranac 6.0 Krejci 6.0 Slama 6.0 Sadilek 6.3 Cerv 5.9 Radosta 5.9 Sulc 4.3 Karabec 6.1 Hlozek 6.2 Điểm 7.4Trafford 8.9Arnold 7.9Chalobah 8.2Guehi 8.0Hall 7.6Anderson 7.3Lewis Skelly 7.0Saka 6.6Rogers 8.5Gordon 6.7Kane Thay người Lingr 6.6 Kral 6.2 Ambros 6.8 Macek 6.0 Vasulin 6.0 Thay người 7.1Eze 7.0Scott 6.7Ngumoha 6.6Bellingham 6.0Gibbs White Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

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