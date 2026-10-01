Trực tiếp tennis Alcaraz - Michelsen: Nỗ lực lấy lại phong độ (Japan Open)

Không có thời gian để thảnh thơi

Mới chỉ một tháng kể từ khi trở lại sau gần 5 tháng điều trị chấn thương, Alcaraz liên tục phải đối mặt với những thử thách lớn thay vì được trao cơ hội tìm lại cảm giác thi đấu một cách từ từ.

Giải đấu đầu tiên sau khi trở lại của Alcaraz là US Open, nơi anh tiến vào tứ kết. Ngay sau đó, tay vợt người Tây Ban Nha tiếp tục bước vào một sân chơi giàu áp lực khác là Laver Cup.

Áp lực bảo vệ điểm số

Việc bảo vệ số điểm tại Tokyo có ý nghĩa quan trọng với Alcaraz, đặc biệt trong cuộc đua trên bảng xếp hạng ATP. Anh cần duy trì thành tích tốt để không cho khoảng cách với Alexander Zverev, tay vợt số 2 thế giới, tiếp tục bị nới rộng.

Dù vậy, nhiệm vụ ấy chắc chắn không dễ dàng khi đối thủ đầu tiên của Alcaraz là Alex Michelsen, người vừa trải qua một giai đoạn thi đấu đầy ấn tượng.

Michelsen mang sự tự tin từ US Open

Michelsen đã thi đấu với mật độ dày đặc trong giai đoạn trước US Open, liên tục góp mặt ở cả hệ thống Challenger lẫn các giải thuộc ATP Tour nhưng vẫn duy trì thành tích ổn định đáng nể.

Nỗ lực đó giúp tay vợt người Mỹ lần đầu tiên trong sự nghiệp lọt vào tứ kết một giải Grand Slam tại US Open. Sau quãng thời gian thi đấu dày đặc, Michelsen cần thời gian hồi phục và đã không xuất hiện trên sân kể từ US Open.

Giờ đây, anh trở lại tại Tokyo với thể trạng được kỳ vọng đã tốt hơn, đồng thời mang theo sự tự tin và động lực được tích lũy từ hành trình thành công tại US Open. Điều đó khiến trận đấu đầu tiên của Alcaraz trong chiến dịch bảo vệ danh hiệu hứa hẹn không hề dễ dàng.