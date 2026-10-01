Trực tiếp ASIAD 1/10: Chờ eSports Việt Nam tạo địa chấn, kỳ vọng huy chương võ thuật

Đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu 1/10 tại Á vận hội với tâm điểm là trận bán kết nghẹt thở của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại cùng hàng loạt niềm hy vọng lớn ở các nội dung võ thuật trọng điểm. Sau ngày thi đấu 30/9 với 1 HCĐ, người hâm mộ nước nhà kỳ vọng đoàn Việt Nam sẽ có thêm những tấm huy chương khác.

Tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam chắc chắn đã có HCĐ nhưng tất cả người hâm mộ đều muốn nhìn thấy họ đoạt về tấm vé chung kết. Ảnh mạng xã hội

Thể thao điện tử: Chờ đợi địa chấn từ Liên Minh Huyền Thoại

Trận bán kết 1 bộ môn Liên Minh Huyền Thoại (MOBA [League of Legends]) diễn ra lúc 7h sẽ là cuộc chạm trán thượng đỉnh giữa đội tuyển Việt Nam và đối thủ cực mạnh Đài Loan (Trung Quốc). Tại vòng đấu này, việc thi đấu theo thể thức Bo3 (thắng 2 trên 3 ván) sẽ là đất diễn để ban huấn luyện Việt Nam tung ra những đấu pháp chiến thuật dị biệt nhằm khỏa lấp khoảng cách trình độ, quyết tâm tạo nên cú sốc lớn ngay tại Aichi Sky Expo.

Nếu giành chiến thắng, chúng ta sẽ tạo ra "cơn địa chấn" để giành quyền vào chung kết tranh chấp HCV hoặc ít nhất sẽ có HCB. Nếu dừng lại ở bán kết, chúng ta sẽ cũng nhận về tấm HCĐ.

Võ thuật: Điểm tựa từ thảm sàn jujitsu, vật và taekwondo

Nhánh đấu võ thuật trong ngày 1/10 hứa hẹn sẽ mang về những tin vui lớn cho bảng tổng sắp của đoàn Việt Nam:

Jujitsu: Sàn đấu sẽ nóng lên từ rất sớm (7h) với sự xuất hiện của Cấn Văn Thắng (hạng -62kg nam) cùng bộ đôi Đặng Đình Tùng và Lê Trọng Hoàng (hạng -69kg nam). Đến khung giờ muộn hơn (10h15), mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về hạng cân -48kg nữ khi Vương Trần Hoài Thương và nhà đương kim vô địch thế giới Phùng Thị Huệ chính thức xuất trận với mục tiêu cạnh tranh tấm vé vào chung kết.

Vật cổ điển: Hai đô vật sừng sỏ Nguyễn Đình Huy (hạng 60kg nam) sẽ chạm trán đối thủ Mông Cổ và Nguyễn Công Mạnh (hạng 77kg nam) đối đầu đô vật Trung Quốc tại vòng loại trực tiếp lúc 8h30. Khả năng tranh chấp huy chương của bộ môn vật sẽ phụ thuộc lớn vào việc khắc chế lối đánh áp sát của các đối thủ mạnh này.

Taekwondo: Ở nội dung biểu diễn quyền, Châu Ngọc Tuyết Sang (em gái Châu Tuyết Vân) tham dự nội dung quyền cá nhân nữ sẽ mở màn lúc 7h. Nối tiếp ngay sau đó là Nguyễn Xuân Thành (quyền cá nhân nam) lúc 9h30, hứa hẹn mang về những điểm số kỹ thuật đáng để chờ đợi.

Những môn đấu hấp dẫn không thể bỏ qua

Bắn súng (7h40): Bộ ba Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành và Vũ Tiến Nam sẽ bước vào giai đoạn quyết định của nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam. Các xạ thủ cần duy trì sự lạnh lùng tối đa ở vòng loại cá nhân nhằm tích lũy điểm số tranh huy chương đồng đội, đồng thời mở toang cánh cửa vào loạt bắn chung kết cá nhân diễn ra lúc 13h30.

Bắn cung (11h34): Cung thủ Đặng Công Đức sẽ bước vào trận tứ kết cung 3 dây cá nhân nam gặp đối thủ rất mạnh Choi Yonghee đến từ Hàn Quốc. Nếu vượt qua chướng ngại vật này, Công Đức sẽ liên tục thi đấu các vòng bán kết và tranh huy chương ngay trong khung giờ trưa cùng ngày.

Sau 2 trận thắng ngày 30/9, tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã gần như chắc chắn giành vé bán kết. Ảnh Bùi Lượng

Cầu mây (7h và 12h): Đội tuyển cầu mây bốn người (Quadrant) nam Việt Nam sẽ thi đấu với đối thủ Ấn Độ tại bảng A. Ngay sau đó, vào lúc 12h, các cô gái của đội tuyển Quadrant nữ cũng sẽ ra quân trận cuối cùng bảng A gặp Philippines.

Bên cạnh đó, môn golf sẽ tiếp tục vòng đấu bản lề thứ hai của các golfer nam Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Tuấn Anh lúc 8h40 tại sân Kasugai nhằm thu hẹp khoảng cách với top dẫn đầu, trước khi tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chạm trán Uzbekistan lúc 14h tại trận phân hạng 9-16.