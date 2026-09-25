Kết quả bóng đá nữ Nhật Bản - Philippines: Hiệp 1 định đoạt (ASIAD)

ĐT nữ Nhật Bản mang đến màn trình diễn áp đảo trước các cô gái Philippines ngay từ những phút đầu trận. Bằng chứng là việc họ ghi bàn mở điểm ở phút thứ 2 khi Takarada điền tên lên bảng điện tử với pha đệm bóng cận thành dễ dàng. Tiếp đà thăng hoa, ĐT nữ Nhật Bản nhân đôi cách biệt vào phút 26. Lần này tới lượt Ueno tỏa sáng khi cô bắt vô lê từ tình huống đá phạt góc.

Philippines chỉ biết co cụm chịu trận. Sang phút 36, Takarada có cú đúp bàn thắng để nâng tỷ số lên thành 3-0 cho Nhật Bản. Trước khi hiệp một khép lại, đội bóng xứ sở mặt trời mọc nâng tỷ số lên thành 4-0 ở phút 45+2 nhờ công của Kamiya.

Tuyển nữ Nhật Bản tỏ ra quá mạnh

Việc có 4 bàn trong hiệp một giúp Nhật Bản thi đấu rất nhàn nhã trong hiệp hai. Đội bóng xứ sở mặt trời mọc chỉ việc cầm bóng, chuyền qua chuyền lại trước sự bất lực của Philippines.

Nhật Bản không ghi thêm bàn nào trong hiệp hai, nhưng điều đó không quan trọng. Chiến thắng vẫn thuộc về họ với tỷ số 4-0 chung cuộc. Kết quả này đưa đội tuyển nữ Nhật Bản tiến đến bán kết ASIAD để đối đầu tuyển nữ Hàn Quốc.

Tỷ số chung cuộc: Nữ Nhật Bản 4-0 Nữ Philippines (H1: 4-0)

Ghi bàn:

Nữ Nhật Bản: Takarada 2', 36', Ueno 26', Kamiya 45+2'

Đội hình xuất phát:

Nữ Nhật Bản: Ohba, Seng, Ito, Ueno, Hamada, Kuwahara, Shiokoshi, Kamiya, Takarada, Narumiya, Sakakibara

Nữ Philippines: McDaniel, Long, Guillou, Curran, Leach, Penn, Ramirez, Murray, Frilles, Oka, Sawicki