Mourinho bóng gió chỉ trích MU sau khi Carrick được trao ghế tạm quyền

Mourinho và lời cảnh báo dành cho các “đội bóng lớn”

Jose Mourinho, cựu huấn luyện viên trưởng MU, đã khéo léo bày tỏ quan điểm sau thất bại 0-2 của Benfica trước Juventus tại Champions League. Theo ông, điều đáng ngạc nhiên nhất của bóng đá hiện đại là việc những đội bóng hàng đầu thế giới lại trao quyền cho các huấn luyện viên chưa có bề dày thành tích.

Cả hai từng có quãng thời gian làm việc chung tại Old Trafford

Chiến lược gia 62 tuổi nhấn mạnh rằng ở những đội bóng lớn như Milan, Juventus hay Roma, việc bổ nhiệm các huấn luyện viên giàu kinh nghiệm luôn là lựa chọn “không bất ngờ”. Ngược lại, xu hướng đặt niềm tin vào những cái tên chưa được kiểm chứng lại khiến Mourinho không khỏi hoài nghi.

Dù không trực tiếp nêu tên, phát biểu này nhanh chóng được giới truyền thông liên hệ tới MU và Chelsea, hai đội bóng từng có những quyết định gây tranh cãi trên băng ghế huấn luyện trong những mùa giải gần đây.

Mối liên hệ đặc biệt giữa Mourinho và Michael Carrick

Michael Carrick không phải cái tên xa lạ với Jose Mourinho. Cả hai từng có quãng thời gian làm việc chung tại Old Trafford, khi Carrick là trụ cột tuyến giữa của MU dưới thời HLV người Bồ Đào Nha, với 43 lần ra sân.

Sau khi giải nghệ, Carrick tiếp tục gắn bó với ban huấn luyện “Quỷ đỏ”, từng là trợ lý cho Mourinho trước khi chiến lược gia này rời CLB. Mối quan hệ thầy trò vì thế được xem là khá thân thiết và hiểu rõ lẫn nhau.

Việc Carrick được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền lần thứ hai, trong bối cảnh MU khủng hoảng và vừa sa thải Ruben Amorim, càng khiến những phát biểu của Mourinho trở nên nhạy cảm và dễ gây liên tưởng.

Tương lai ghế nóng Old Trafford vẫn bỏ ngỏ

Michael Carrick sẽ dẫn dắt MU đến hết mùa giải, và màn trình diễn của đội bóng trong giai đoạn này sẽ quyết định khả năng anh có được cân nhắc cho vị trí huấn luyện viên trưởng chính thức hay không.

Ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” được cho là vẫn đang theo dõi nhiều ứng viên giàu kinh nghiệm hơn, trong đó có Oliver Glasner, Roberto De Zerbi, Thomas Tuchel và Xavi. Điều này cho thấy Carrick khó có lợi thế nếu không tạo được dấu ấn rõ rệt.

Trong bối cảnh đó, lời “bóng gió” của Mourinho không chỉ là quan điểm cá nhân, mà còn như một lời cảnh báo dành cho MU, với một đội bóng lớn, niềm tin vào kinh nghiệm vẫn luôn là yếu tố then chốt.