MU tăng tốc mua tiền vệ, Douglas Luiz sáng cửa cập bến Old Trafford

🔴 Bài toán tuyến giữa của MU

Man Utd bước vào kỳ chuyển nhượng mùa đông với mục tiêu rõ ràng: bổ sung thêm một tiền vệ trung tâm chất lượng nhưng có mức giá hợp lý, nhằm tăng chiều sâu đội hình cho HLV Michael Carrick. Tuy nhiên, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng khi nhiều đối thủ tại Ngoại hạng Anh cũng đang ráo riết tìm người ở cùng vị trí.

Tuyến giữa MU đang trở nên mong manh khi Carrick chỉ còn vài lựa chọn đáng tin cậy cho chặng nước rút mùa giải

Hiện tại, MU chỉ có 3 tiền vệ trung tâm đội một cho hai suất đá chính. Kobbie Mainoo và Casemiro được xem là lựa chọn ưu tiên cho 16 trận còn lại của mùa giải, trong khi Manuel Ugarte đóng vai trò dự phòng. Tuy nhiên, tuyển thủ Uruguay đã được liên hệ với khả năng chuyển sang Ajax theo dạng cho mượn do không có nhiều cơ hội ra sân.

🔄 Ugarte ra đi, "Quỷ đỏ" buộc phải mua người

Nếu Ugarte rời Old Trafford, Man Utd gần như chắc chắn phải chiêu mộ thêm một tiền vệ. Nhưng ngay cả khi thương vụ cho mượn không xảy ra, đội chủ sân Old Trafford vẫn cần thêm một cái tên mới để xoay tua và duy trì sự ổn định nơi tuyến giữa trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Danh sách những tiền vệ được liên hệ với MU đang dài lên từng ngày. Chỉ trong vòng một tuần, hàng loạt cái tên như: Angelo Stiller, Joao Gomes, Noah Sadiki, Ruben Neves, Ruben Loftus-Cheek, Wilfred Ndidi và Marc Casado đã lần lượt xuất hiện trong các tin đồn chuyển nhượng liên quan tới "Quỷ đỏ".

💷 Chờ “món hời” trên thị trường chuyển nhượng

Theo các nguồn tin thân cận, Man Utd chỉ sẵn sàng hành động nếu có cầu thủ thực sự phù hợp hoặc nếu một trong những mục tiêu dài hạn của họ bị đối thủ cạnh tranh trực tiếp tiếp cận. Trong tháng Giêng này, Ruben Loftus-Cheek, Ruben Neves và Wilfred Ndidi đều có thể ra đi với mức phí thấp hơn giá trị thực, tạo ra cơ hội không nhỏ cho đội chủ sân Old Trafford.

Trong khi đó, những mục tiêu trẻ và đắt giá hơn như Carlos Baleba, Adam Wharton hay Elliot Anderson được dự đoán sẽ chỉ được MU theo đuổi vào cuối mùa giải.

🟣 Aston Villa nhập cuộc, cuộc đua thêm nóng

Một trở ngại khác cho Man Utd là Aston Villa cũng đang khát khao bổ sung tiền vệ để thay thế Boubacar Kamara. Tiền vệ người Pháp dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu phần lớn thời gian còn lại của mùa giải, buộc HLV Unai Emery phải tìm phương án vá lỗ hổng nơi tuyến giữa.

Loftus-Cheek đã được chào mời cho Aston Villa, song Daily Mail cho biết AC Milan không mấy mặn mà với việc để cầu thủ 29 tuổi ra đi theo dạng cho mượn. Điều này khiến Villa phải chuyển hướng sang những phương án khác khả thi hơn.

🟣 Douglas Luiz - cái tên Man Utd chờ đợi

Một trong những lựa chọn nổi bật là Douglas Luiz, cựu tiền vệ Aston Villa hiện thuộc biên chế Juventus. Cầu thủ người Brazil đang khoác áo Nottingham Forest theo dạng cho mượn, nhưng đội bóng vùng Midlands không quá thiết tha trong việc kích hoạt điều khoản mua đứt.

Douglas Luiz từng có quãng thời gian thành công tại Aston Villa và đang nằm trong tầm ngắm của MU

Theo thỏa thuận, nếu Douglas Luiz có đủ 15 lần ra sân, mỗi trận ít nhất 45 phút, Nottingham Forest sẽ phải mua đứt anh với giá 23 triệu bảng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tiền vệ 27 tuổi mới chỉ có 10 trận đạt mốc yêu cầu, khiến tương lai của anh vẫn bỏ ngỏ.

🔍 Mảnh ghép phù hợp cho Old Trafford

Douglas Luiz từng nằm trong danh sách theo dõi của MU từ mùa hè năm ngoái, thời điểm Ruben Amorim còn được liên hệ với băng ghế huấn luyện. Khi đó, tương lai của Luiz tại Juventus chưa rõ ràng và "Quỷ đỏ" đã cân nhắc nghiêm túc khả năng chiêu mộ anh. Corriere dello Sport tiết lộ rằng Man Utd đã chính thức bày tỏ sự quan tâm tới tuyển thủ Brazil ngay từ đầu năm 2025.

Với nhu cầu cấp thiết về một tiền vệ trụ, cùng việc Douglas Luiz là cái tên có kinh nghiệm dày dạn tại Ngoại hạng Anh và mức giá đang trong tầm kiểm soát, đây được xem là một thương vụ “vàng” cho MU. Sau hơn một năm theo dõi, Old Trafford hoàn toàn có thể là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của tiền vệ người Brazil.