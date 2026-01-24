Carrick có kế hoạch giúp MU gieo sầu Arsenal, hé lộ Mainoo tiếp tục đá chính

🔥 Carrick đã có kế hoạch đối phó Arsenal, ca ngợi Arteta ​​​​​​​

Sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Man City ở vòng 22 Ngoại hạng Anh, MU sẽ đối đầu với thử thách lớn hơn vào 23h30 ngày 25/1 khi hành quân đến sân đội đầu bảng Arsenal. "Quỷ đỏ" hiện đang đứng ở vị trí thứ 5 Ngoại hạng Anh, chỉ cách vị trí thứ 4 của Liverpool 1 điểm.

Carrick tự tin giúp MU gieo sầu Arsenal

Trong cuộc họp báo trước trận, HLV tạm quyền Michael Carrick thừa nhận, các học trò sẽ phải đối mặt với thách thức lớn nhưng khẳng định ông rất háo hức chạm trán "Pháo thủ":

Tôi rất mong chờ trận đấu này. Đây là thử thách lớn. Rõ ràng Arsenal là đội bóng rất mạnh. Họ có rất nhiều điểm mạnh trong lối chơi. Họ đứng đầu bảng xứng đáng, và chúng tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cảm thấy toàn đội đang ở vị trí tốt và sẽ đến Emirates với tinh thần phấn khởi".

Bên cạnh đó, nhà cầm quân 44 tuổi tiết lộ đã có kế hoạch cụ thể để ngăn chặn đối thủ ngay trên Emirates: "Chúng tôi đã có những kế hoạch cụ thể về những gì cần làm và làm thế nào để đạt được điều đó. Arsenal xứng đáng nhận được lời khen vì họ đang xây dựng một đội hình mạnh và quá trình tuyển dụng của họ rất ấn tượng. Arteta xứng đáng được khen ngợi vì hoàn thành công việc xuất sắc. Chúng tôi cũng có những ý tưởng của riêng mình về những gì cần làm và chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để đạt được điều đó".

🌟 Carrick tiếp tục kỳ vọng vào Mainoo

Cũng trong buổi họp báo, Carrick dành lời khen ngợi cho Kobbie Mainoo sau màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ 20 tuổi trước Man City. Trước khi Ruben Amorim bị sa thải vào đầu tháng 1, Mainoo không có nhiều cơ hội ra sân tại MU. Tuy nhiên Carrick lập tức trao cơ hội cho cậu học trò khi tiếp quản "Quỷ đỏ".

Mainoo tỏa sáng khi được Carrick tin tưởng

Carrick cho rằng, việc các sản phẩm đào tạo từ lò đào tạo trẻ MU như Mainoo lên đội 1 là rất quan trọng: "Tôi rất thích làm việc với Kobbie. Tôi đã biết cậu ấy từ khi còn rất nhỏ. Tôi bắt đầu làm việc với cậu ấy khi cậu ấy 13, 14 tuổi trong những năm tôi tham gia các khóa huấn luyện. Câu lạc bộ này cần những cầu thủ trẻ trưởng thành và xây dựng nền tảng để hiểu rõ ý nghĩa của điều đó, không chỉ đối với các cầu thủ hay đội bóng mà còn đối với câu lạc bộ và người hâm mộ.

Kobbie là ví dụ điển hình. Để có thể thăng tiến nhanh như vậy và tham gia vào những trận đấu lớn, cậu ấy đã phải thể hiện rất nhiều phẩm chất, cả về tính cách và khả năng đối mặt với áp lực. Đó là một phần trong sự nghiệp, có lúc lên lúc xuống, nhưng chúng ta đã thấy được những gì cậu ấy có thể mang lại".