Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Man City coi chừng bị "sói cắn", Liverpool gặp đối ưa thích

Man City - Wolves, 22h, 24/1, vòng 23 Ngoại hạng Anh

Man City sẽ cố gắng chấm dứt chuỗi thua liên tiếp ở mọi đấu trường khi tiếp đón Wolves đang "hồi sinh" tại sân Etihad. Đội hình mới của Pep Guardiola đã tìm lại phong độ vào cuối năm 2025 với chuỗi 8 trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận, nhưng bước sang năm mới 2026, "The Citizens" khởi đầu thảm hại khi chỉ thắng 2 trong 7 trận đầu tiên và thua 2 trận gần nhất.

Man City vẫn để lộ sự non nớt khi bất ngờ thua 1-3 trước Bodo/Glimt ở Cúp C1. Trước đấy, nửa xanh thành Manchester nếm mùi thất bại khi đối đầu MU. Man City đã bị Arsenal bỏ xa với khoảng cách 7 điểm.

HLV Guardiola thừa nhận mọi thứ đang đi chệch hướng với đội bóng của mình hiện tại, nhưng vẫn có lý do để lạc quan trước cuộc tiếp đón Wolves. Lý do bởi Man City đã thắng 10/11 trận Ngoại hạng Anh gần nhất trước đối thủ này, ghi tới 32 bàn.

Wolves từng bị coi là ứng viên xuống hạng và nguy cơ đó vẫn còn. Nhưng năm 2026 đã mang đến tia hy vọng mới cho HLV Rob Edwards và các học trò khi họ bất bại 4 trận Ngoại hạng Anh gần nhất (thắng 1, hòa 3).

Chuỗi trận này giúp "Bầy sói" tích lũy 6 điểm, gấp đôi số điểm họ có được trong 22 trận trước đó (thắng 0, hòa 3, thua 19). Kết quả mới nhất là trận hòa không bàn thắng trước Newcastle United tại sân Molineux, sau các kết quả tích cực trước Everton (hòa 1-1), West Ham (thắng 3-0) và MU (hòa 1-1).

Man City quyết tâm đánh bại Wolves

Wolves không thể để tái diễn thói quen cũ nếu muốn thực hiện cuộc lội ngược dòng vĩ đại. Họ vẫn kẹt ở vị trí cuối bảng Ngoại hạng Anh và kém vị trí an toàn tới 14 điểm dù còn 16 trận, trong đó 6/9 trận sắp tới đối đầu các đội đang nằm nửa trên bảng xếp hạng.

Dù phong độ gần đây cải thiện, Wolves vẫn gặp khó khăn ở khâu tấn công. Họ mới ghi vỏn vẹn 16 bàn tại Ngoại hạng ANh mùa này, con số ít nhất giải đấu và là đội có nhiều trận không ghi bàn nhất (11 trận).

Wolves bước vào trận đấu với Man City khi chỉ thắng 5/23 cuộc đối đầu trước "The Citizens" ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, còn lại là 2 trận hòa và 16 thất bại. Chiến thắng duy nhất diễn ra tại Etihad là vào tháng 10/2019 nhờ cú đúp muộn của Adama Traore trong trận thắng 2-0.

Man City sẽ tiếp tục vắng Josko Gvardiol, John Stones, Mateo Kovacic, Ruben Dias, Oscar Bobb và Savinho. Trong khi đó, Matheus Nunes và Nico Gonzalez khả năng cao trở lại. Bernardo Silva sẵn sàng trở lại sau án treo giò, trong khi 2 tân binh Antoine Semenyo và Marc Guehi đều có khả năng ra sân ngay từ đầu.

Cả hai đội đều rất cần 3 điểm vì những lý do khác nhau. Wolves đang tự tin hơn nhờ phong độ cải thiện, nhưng Man City vẫn được đánh giá cao hơn rõ rệt và được kỳ vọng sẽ có phản ứng mạnh mẽ trên sân nhà sau 2 trận thua liên tiếp.

Wolves có thể tận dụng hàng thủ không chắc chắn của Man City để ghi bàn. Nhưng rốt cuộc, giới chuyên môn tin rằng đội bóng của Guardiola sẽ đủ sức vượt qua "Bầy sói" và trở lại mạch thắng.

Dự đoán tỷ số: Man City 2-1 Wolves Đội hình dự kiến: Man City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Rodri, Bernardo; Semenyo, Foden, Doku; Haaland Wolves: Sa; Mosquera, S. Bueno, Krejci; Tchatchoua, Andre, Mane, J. Gomes, H. Bueno; Hwang, Strand Larsen

Bournemouth - Liverpool, 0h30, 25/1, vòng 23 Ngoại hạng Anh

Liverpool trở lại nước Anh sau chiến thắng hủy diệt 3-0 trước Marseille tại Cúp C1. Việc này giúp tâm thế chiến đấu của "The Kop" tăng lên rõ rệt.

Dù chưa nếm mùi chiến thắng ở Ngoại hạng Anh kể từ trận thắng 2-1 trước Wolves vào cuối năm 2025, Liverpool vẫn có lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự Cúp C1 nhờ sự sa sút của các đối thủ xung quanh.

Liverpool chưa từng trải qua 5 trận hòa liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trong thế kỷ 21. Lần cuối họ hòa 5 trận liên tiếp ở giải đấu này diễn ra vào năm 1980. Nếu để Bournemouth cầm hòa sắp tới, "The Kop" sẽ tái hiện thống kê đáng buồn đó.

Liverpool chuẩn bị gặp đối thủ ưa thích Bournemouth

Không giống Liverpool, Bournemouth đã có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh trong năm 2026, nhưng họ vẫn kém Liverpool tới 11 bậc trên bảng xếp hạng. Dù vậy, Bournemouth vẫn gần top 4 hơn so với nhóm "cầm đèn đỏ" về mặt điểm số, nhưng điều đó khó an ủi người hâm mộ khi họ mới mất Antoine Semenyo vào tay Man City.

Chiến thắng 4-2 của Liverpool trước Bournemouth ở trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa này là thắng lợi thứ 12 của "The Kop" trong 13 lần 2 đội đối đầu tại giải đấu số một xứ sở sương mù. Trong đó, "Lữ đoàn đỏ" ghi tới 52 bàn vào lưới đối thủ.

Liverpool sẽ chào sự trở lại ngay lập tức của Mohamed Salah ở đội hình chính sau hành trình tại CAN Cup 2025. Tiền đạo 33 tuổi nhiều khả năng sẽ đá chính.

"The Kop" thường gặp khó khăn trước các đội chơi với đội hình phòng ngự co cụm, nhưng đó không phải triết lý của HLV Iraola phía Bournemouth. Đội bóng của HLV Slot được dự đoán sẽ tạo ra nhiều cơ hội để giành chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh trong năm 2026.