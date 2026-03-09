Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Triều Tiên - Trung Quốc: 2 "chị đại" phân định ngôi đầu (Asian Cup)

16h, 9/3 | ĐT nữ Triều Tiên 0 - 0 ĐT nữ Trung Quốc (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: ĐT nữ Triều Tiên vs ĐT nữ Trung Quốc ĐT nữ Trung Quốc Điểm Yu Son Gum Ri Myong Gum Ri Hye Gyong An Hyang Kuk Hwang Yu Tong Chae Un Yong Kim Song Gyong Myong Yu Jong Kong Song Ok Han Jin Hong Kim Kyong Yong Điểm Chen Chen Zhang Chengxue Wu Haiyan Wang Linlin Lu Yatong Wang Shuang Zhang Rui Liu Jing Wang Aifang Jin Kun Wurigumula Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận ĐT nữ Triều Tiên ĐT nữ Triều Tiên ĐT nữ Trung Quốc Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Yu Son Gum, Ri Myong Gum, Ri Hye Gyong, An Hyang Kuk, Hwang Yu Tong, Chae Un Yong, Kim Song Gyong, Myong Yu Jong, Kong Song Ok, Han Jin Hong, Kim Kyong Yong Chen Chen, Zhang Chengxue, Wu Haiyan, Wang Linlin, Lu Yatong, Wang Shuang, Zhang Rui, Liu Jing, Wang Aifang, Jin Kun, Wurigumula

ĐT nữ Triều Tiên và Trung Quốc phân định ngôi đầu

Vòng bảng Asian Cup nữ 2026 đang diễn ra thuận lợi với ĐT nữ Triều Tiên và Trung Quốc. 2 đội đều toàn thắng sau 2 lượt trận đầu tiên. Triều Tiên đứng đầu bảng khi có hiệu số bàn thắng - bàn thua tốt hơn (+8 so với +5). Với tình hình như vậy, đôi bên sẽ quyết đấu ở trận tới để phân định ngôi đầu.

Xét về thành tích đối đầu, ĐT nữ Triều Tiên tỏ ra trội hơn. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, 3 lần chiến thắng gọi tên Triều Tiên, trong khi Trung Quốc chỉ thắng 1 trận.

