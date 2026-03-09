Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Triều Tiên - Trung Quốc: 2 "chị đại" phân định ngôi đầu (Asian Cup)
(16h, 9/3, bảng B Asian Cup nữ 2026) Cuộc đấu giữa ĐT nữ Triều Tiên và Trung Quốc rất được chú ý khi họ là 2 chị đại của bóng đá châu Á.
16h, 9/3 |
Điểm
Yu Son Gum
Ri Myong Gum
Ri Hye Gyong
An Hyang Kuk
Hwang Yu Tong
Chae Un Yong
Kim Song Gyong
Myong Yu Jong
Kong Song Ok
Han Jin Hong
Kim Kyong Yong
Điểm
Chen Chen
Zhang Chengxue
Wu Haiyan
Wang Linlin
Lu Yatong
Wang Shuang
Zhang Rui
Liu Jing
Wang Aifang
Jin Kun
Wurigumula
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
ĐT nữ Triều Tiên và Trung Quốc phân định ngôi đầu
Vòng bảng Asian Cup nữ 2026 đang diễn ra thuận lợi với ĐT nữ Triều Tiên và Trung Quốc. 2 đội đều toàn thắng sau 2 lượt trận đầu tiên. Triều Tiên đứng đầu bảng khi có hiệu số bàn thắng - bàn thua tốt hơn (+8 so với +5). Với tình hình như vậy, đôi bên sẽ quyết đấu ở trận tới để phân định ngôi đầu.
Xét về thành tích đối đầu, ĐT nữ Triều Tiên tỏ ra trội hơn. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, 3 lần chiến thắng gọi tên Triều Tiên, trong khi Trung Quốc chỉ thắng 1 trận.
