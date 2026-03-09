Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Triều Tiên - Trung Quốc: 2 "chị đại" phân định ngôi đầu (Asian Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển nữ Việt Nam

(16h, 9/3, bảng B Asian Cup nữ 2026) Cuộc đấu giữa ĐT nữ Triều Tiên và Trung Quốc rất được chú ý khi họ là 2 chị đại của bóng đá châu Á.

16h, 9/3 |

ĐT nữ Triều Tiên
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Triều Tiên - Trung Quốc: 2 "chị đại" phân định ngôi đầu (Asian Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Triều Tiên - Trung Quốc: 2 "chị đại" phân định ngôi đầu (Asian Cup) - 1
ĐT nữ Trung Quốc
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Triều Tiên - Trung Quốc: 2 "chị đại" phân định ngôi đầu (Asian Cup) - 1
Yu Son Gum, Ri Myong Gum, Ri Hye Gyong, An Hyang Kuk, Hwang Yu Tong, Chae Un Yong, Kim Song Gyong, Myong Yu Jong, Kong Song Ok, Han Jin Hong, Kim Kyong Yong
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Triều Tiên - Trung Quốc: 2 "chị đại" phân định ngôi đầu (Asian Cup) - 1
Chen Chen, Zhang Chengxue, Wu Haiyan, Wang Linlin, Lu Yatong, Wang Shuang, Zhang Rui, Liu Jing, Wang Aifang, Jin Kun, Wurigumula

ĐT nữ Triều Tiên và Trung Quốc phân định ngôi đầu

Vòng bảng Asian Cup nữ 2026 đang diễn ra thuận lợi với ĐT nữ Triều Tiên và Trung Quốc. 2 đội đều toàn thắng sau 2 lượt trận đầu tiên. Triều Tiên đứng đầu bảng khi có hiệu số bàn thắng - bàn thua tốt hơn (+8 so với +5). Với tình hình như vậy, đôi bên sẽ quyết đấu ở trận tới để phân định ngôi đầu. 

Xét về thành tích đối đầu, ĐT nữ Triều Tiên tỏ ra trội hơn. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, 3 lần chiến thắng gọi tên Triều Tiên, trong khi Trung Quốc chỉ thắng 1 trận. 

Xem trọn vẹn VCK Giải vô địch nữ châu Á (từ 1/3 đến 21/3) trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

09/03/2026 11:18 AM (GMT+7)
