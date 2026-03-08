Trực tiếp bóng đá Getafe - Real Betis: 2 cựu sao Barca đá chính, bất ngờ Antony (La Liga)
(22h15, 8/3, vòng 27 La Liga) Bartra và Junior Firpo, những cựu cầu thủ Barcelona là nhân tố được kỳ vọng bên phía Betis.
22h15, 8/3 | Alfonso Perez
Điểm
David Soria
Djené
Abqar
Duarte
Romero
Iglesias
Arambarri
Milla
Kiko Femenía
Martín Satriano
Luis Vázquez
Điểm
Valles
Ortiz
Bartra
Gómez
Firpo
Altimira
Fidalgo
Deossa
Chimy
Cucho
Abde
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Getafe: Phong độ khởi sắc nhưng nỗi lo sân nhà
Thử thách lớn cho chủ nhà
Getafe đang trải qua một mùa giải La Liga khá thất thường khi mới đứng thứ 11 với 32 điểm sau 26 vòng đấu. Tuy vậy, đội bóng này đã có dấu hiệu khởi sắc trong thời gian gần đây khi thắng 3/4 trận gần nhất, nổi bật là chiến thắng gây sốc 1-0 trước Real Madrid ngay tại Santiago Bernabéu Stadium.
Dù vậy, phong độ sân nhà của Getafe lại không thực sự thuyết phục. Đội bóng chỉ thắng ít và đã thua tới 4 trong 6 trận gần nhất tại Coliseum Stadium Getafe, khiến sự tự tin của họ trước cuộc tiếp đón đối thủ vào Chủ nhật bị đặt dấu hỏi.
Real Betis: Đà thăng hoa hướng tới cúp châu Âu
Ở chiều ngược lại, Real Betis đang thể hiện phong độ ổn định hơn và nuôi tham vọng giành vé dự cúp châu Âu. Sau 26 vòng đấu, Betis có 43 điểm và tạm đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, vị trí đủ để giành suất vào vòng phân hạng Europa League mùa tới.
Phong độ gần đây của Betis cũng rất ấn tượng khi bất bại 5 trận liên tiếp tại La Liga, trong đó có 3 chiến thắng. Đáng chú ý nhất là thắng lợi ngay trên sân của Atlético Madrid – đội đang nằm trong nhóm dẫn đầu – cho thấy sự nguy hiểm của Betis trước chuyến làm khách sắp tới.
