Trực tiếp bóng đá Getafe - Real Betis: 2 cựu sao Barca đá chính, bất ngờ Antony (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay La liga 2025-26

(22h15, 8/3, vòng 27 La Liga) Bartra và Junior Firpo, những cựu cầu thủ Barcelona là nhân tố được kỳ vọng bên phía Betis.

  

22h15, 8/3 | Alfonso Perez

Getafe
Trực tiếp bóng đá Getafe - Real Betis: 2 cựu sao Barca đá chính, bất ngờ Antony (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Getafe - Real Betis: 2 cựu sao Barca đá chính, bất ngờ Antony (La Liga) - 1
Real Betis
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Getafe - Real Betis: 2 cựu sao Barca đá chính, bất ngờ Antony (La Liga) - 1
David Soria, Djené, Abqar, Duarte, Romero, Iglesias, Arambarri, Milla, Kiko Femenía, Martín Satriano, Luis Vázquez
Trực tiếp bóng đá Getafe - Real Betis: 2 cựu sao Barca đá chính, bất ngờ Antony (La Liga) - 1
Valles, Ortiz, Bartra, Gómez, Firpo, Altimira, Fidalgo, Deossa, Chimy, Cucho, Abde

Getafe: Phong độ khởi sắc nhưng nỗi lo sân nhà

Thử thách lớn cho chủ nhà

Thử thách lớn cho chủ nhà

Getafe đang trải qua một mùa giải La Liga khá thất thường khi mới đứng thứ 11 với 32 điểm sau 26 vòng đấu. Tuy vậy, đội bóng này đã có dấu hiệu khởi sắc trong thời gian gần đây khi thắng 3/4 trận gần nhất, nổi bật là chiến thắng gây sốc 1-0 trước Real Madrid ngay tại Santiago Bernabéu Stadium.

Dù vậy, phong độ sân nhà của Getafe lại không thực sự thuyết phục. Đội bóng chỉ thắng ít và đã thua tới 4 trong 6 trận gần nhất tại Coliseum Stadium Getafe, khiến sự tự tin của họ trước cuộc tiếp đón đối thủ vào Chủ nhật bị đặt dấu hỏi.

Real Betis: Đà thăng hoa hướng tới cúp châu Âu

Ở chiều ngược lại, Real Betis đang thể hiện phong độ ổn định hơn và nuôi tham vọng giành vé dự cúp châu Âu. Sau 26 vòng đấu, Betis có 43 điểm và tạm đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, vị trí đủ để giành suất vào vòng phân hạng Europa League mùa tới.

Phong độ gần đây của Betis cũng rất ấn tượng khi bất bại 5 trận liên tiếp tại La Liga, trong đó có 3 chiến thắng. Đáng chú ý nhất là thắng lợi ngay trên sân của Atlético Madrid – đội đang nằm trong nhóm dẫn đầu – cho thấy sự nguy hiểm của Betis trước chuyến làm khách sắp tới. 

Video bóng đá Real Betis - Sevilla: Antony gọi - Sanchez trả lời đẳng cấp (La Liga)
Video bóng đá Real Betis - Sevilla: Antony gọi - Sanchez trả lời đẳng cấp (La Liga)

Real Betis và Sevilla bước vào trận derby xứ Andalusia với quyết tâm cao độ. Ở đó, Antony tiếp tục là nhân vật trung tâm với một màn trình diễn đáng...

Bấm xem >>

Theo Tiến Tài

Nguồn: [Link nguồn]

08/03/2026 15:42 PM (GMT+7)
Nhiều người đọc
