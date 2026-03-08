Trực tiếp bóng đá Getafe - Real Betis: 2 cựu sao Barca đá chính, bất ngờ Antony (La Liga)

22h15, 8/3 | Alfonso Perez Getafe 0 - 0 Real Betis (H1: 0-0) Thông tin trước trận Getafe vs Real Betis Real Betis Điểm David Soria Djené Abqar Duarte Romero Iglesias Arambarri Milla Kiko Femenía Martín Satriano Luis Vázquez Điểm Valles Ortiz Bartra Gómez Firpo Altimira Fidalgo Deossa Chimy Cucho Abde Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Getafe Getafe Real Betis Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT David Soria, Djené, Abqar, Duarte, Romero, Iglesias, Arambarri, Milla, Kiko Femenía, Martín Satriano, Luis Vázquez Valles, Ortiz, Bartra, Gómez, Firpo, Altimira, Fidalgo, Deossa, Chimy, Cucho, Abde

Getafe: Phong độ khởi sắc nhưng nỗi lo sân nhà

Thử thách lớn cho chủ nhà

Getafe đang trải qua một mùa giải La Liga khá thất thường khi mới đứng thứ 11 với 32 điểm sau 26 vòng đấu. Tuy vậy, đội bóng này đã có dấu hiệu khởi sắc trong thời gian gần đây khi thắng 3/4 trận gần nhất, nổi bật là chiến thắng gây sốc 1-0 trước Real Madrid ngay tại Santiago Bernabéu Stadium.

Dù vậy, phong độ sân nhà của Getafe lại không thực sự thuyết phục. Đội bóng chỉ thắng ít và đã thua tới 4 trong 6 trận gần nhất tại Coliseum Stadium Getafe, khiến sự tự tin của họ trước cuộc tiếp đón đối thủ vào Chủ nhật bị đặt dấu hỏi.

Real Betis: Đà thăng hoa hướng tới cúp châu Âu

Ở chiều ngược lại, Real Betis đang thể hiện phong độ ổn định hơn và nuôi tham vọng giành vé dự cúp châu Âu. Sau 26 vòng đấu, Betis có 43 điểm và tạm đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, vị trí đủ để giành suất vào vòng phân hạng Europa League mùa tới.

Phong độ gần đây của Betis cũng rất ấn tượng khi bất bại 5 trận liên tiếp tại La Liga, trong đó có 3 chiến thắng. Đáng chú ý nhất là thắng lợi ngay trên sân của Atlético Madrid – đội đang nằm trong nhóm dẫn đầu – cho thấy sự nguy hiểm của Betis trước chuyến làm khách sắp tới.