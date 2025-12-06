Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Chelsea: Phải thắng để giữ top 4 (Ngoại hạng Anh)

Nghịch lí Chelsea đá sân khách hay hơn sân nhà

Hiện tại, Chelsea vẫn là đội có thành tích sân khách tốt thứ nhì Ngoại hạng Anh, thậm chí kiếm nhiều điểm trên sân khách (13) hơn tại Stamford Bridge (11). "The Blues" cũng bất bại trong 4 lần gần đây hành quân tới sân Bournemouth (thắng 2, hòa 2). Rõ ràng, lợi thế sân nhà chưa đủ để Bournemouth có thể hy vọng gây bất ngờ cho thầy trò Maresca.

Phải thắng để giữ top 4

Chelsea đã có một trong những màn trình diễn tệ nhất mùa giải vào giữa tuần, khi bất ngờ để thua tân binh Leeds Untied 1-3, qua đó suy giảm hy vọng mong manh của họ trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Hiện thầy trò Enzo Maresca (24 điểm/14 trận) kém đội đầu bảng Arsenal 9 điểm, thậm chí khoảng cách giữa họ với đội hạng 10 Everton chỉ là 3 điểm.

Phía đối diện, Bournemouth cũng không thắng bất kỳ trận nào trong 5 trận Ngoại hạng Anh đã qua (hòa 1, thua 4) và để thủng lưới 13 bàn. Với chỉ 2 chiến thắng trong 10 trận gần nhất tại giải đấu (hòa 4, thua 4), đội bóng tụt từ vị trí thứ 2 xuống thứ 14 trên bảng xếp hạng.