Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Chelsea: Phải thắng để giữ top 4 (Ngoại hạng Anh)

Aston Villa vs Arsenal
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Augsburg vs Bayer Leverkusen
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Stuttgart vs Bayern Munich
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Tottenham Hotspur vs Brentford
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Burnley
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Manchester City vs Sunderland
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Everton vs Nottingham Forest
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Chelsea
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Como
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Como - COM Como
-
RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Leeds United vs Liverpool
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Rennes
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Brighton & Hove Albion vs West Ham United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Borussia Dortmund vs Hoffenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Napoli vs Juventus
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Lorient vs Olympique Lyonnais
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Torino vs Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Bayern Munich vs Sporting CP
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Tottenham Hotspur vs Slavia Praha
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
PSV vs Atlético de Madrid
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Liverpool
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Eintracht Frankfurt
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atalanta vs Chelsea
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Galatasaray
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Chelsea: Phải thắng để giữ top 4 (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26 A.F.C Bournemouth

(22h, 6/12, vòng 15) Vị trí thứ 4 của Chelsea sẽ lung lay dữ dội nếu họ không thể giành 3 điểm trong chuyến hành quân tới sân Bournemouth.

   

Nghịch lí Chelsea đá sân khách hay hơn sân nhà

Hiện tại, Chelsea vẫn là đội có thành tích sân khách tốt thứ nhì Ngoại hạng Anh, thậm chí kiếm nhiều điểm trên sân khách (13) hơn tại Stamford Bridge (11). "The Blues" cũng bất bại trong 4 lần gần đây hành quân tới sân Bournemouth (thắng 2, hòa 2). Rõ ràng, lợi thế sân nhà chưa đủ để Bournemouth có thể hy vọng gây bất ngờ cho thầy trò Maresca.

Phải thắng để giữ top 4

Chelsea đã có một trong những màn trình diễn tệ nhất mùa giải vào giữa tuần, khi bất ngờ để thua tân binh Leeds Untied 1-3, qua đó suy giảm hy vọng mong manh của họ trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Hiện thầy trò Enzo Maresca (24 điểm/14 trận) kém đội đầu bảng Arsenal 9 điểm, thậm chí khoảng cách giữa họ với đội hạng 10 Everton chỉ là 3 điểm.

Phía đối diện, Bournemouth cũng không thắng bất kỳ trận nào trong 5 trận Ngoại hạng Anh đã qua (hòa 1, thua 4) và để thủng lưới 13 bàn. Với chỉ 2 chiến thắng trong 10 trận gần nhất tại giải đấu (hòa 4, thua 4), đội bóng tụt từ vị trí thứ 2 xuống thứ 14 trên bảng xếp hạng.

Thông tin lực lượng: 

Bournemouth: Vắng Christie, Doak (chấn thương), Lewis Cook, Tyler Adams (treo giò).

Chelsea: Vắng Colwill, Lavia, Essugo (chấn thương), Caicedo, Mudryk (treo giò).

8

Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/12/2025 16:05 PM (GMT+7)
