Trực tiếp bóng đá Leeds United - Liverpool: Slot tính thay đổi hàng công (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 0h30, 7/12 | SVĐ Elland Road Leeds United 0 - 0 Liverpool (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Leeds United vs Liverpool Liverpool Điểm Perri Rodon Bijol Struijk Bogle Stach Gruev Ampadu Gudmundsson Piroe Okafor Điểm Alisson Bradley Konate Van Dijk Robertson Gravenberch Jones Salah Wirtz Chiesa Ekitike Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Leeds United Leeds United Liverpool Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Perri, Rodon, Bijol, Struijk, Bogle, Stach, Gruev, Ampadu, Gudmundsson, Piroe, Okafor Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Jones, Salah, Wirtz, Chiesa, Ekitike

🔥 Slot buộc phải thay đổi để cứu phong độ

Dù từng tạo hy vọng với chiến thắng 2-0 trước West Ham, trận hòa Sunderland khiến Slot tiếp tục chịu sức ép và phải tính phương án xoay vòng. Cuộc chạm trán Leeds đội vừa đánh bại Chelsea và tràn đầy tự tin dự báo đầy khó khăn.

Conor Bradley trở lại, còn Salah gây tranh cãi khi 2 trận gần nhất ngồi dự bị, buộc Slot phải đưa ra những lựa chọn then chốt cho mục tiêu giành 3 điểm.