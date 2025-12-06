Trực tiếp bóng đá Leeds United - Liverpool: Slot tính thay đổi hàng công (Ngoại hạng Anh)
(0h30, 7/12, vòng 15) Liverpool hành quân tới Elland Road với áp lực phải cải thiện phong độ, buộc HLV Arne Slot phải cân nhắc những điều chỉnh mạnh mẽ trong đội hình xuất phát, đặc biệt trên hàng công.
Premier League | 0h30, 7/12 | SVĐ Elland Road
Điểm
Perri
Rodon
Bijol
Struijk
Bogle
Stach
Gruev
Ampadu
Gudmundsson
Piroe
Okafor
Điểm
Alisson
Bradley
Konate
Van Dijk
Robertson
Gravenberch
Jones
Salah
Wirtz
Chiesa
Ekitike
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
🔥 Slot buộc phải thay đổi để cứu phong độ
Dù từng tạo hy vọng với chiến thắng 2-0 trước West Ham, trận hòa Sunderland khiến Slot tiếp tục chịu sức ép và phải tính phương án xoay vòng. Cuộc chạm trán Leeds đội vừa đánh bại Chelsea và tràn đầy tự tin dự báo đầy khó khăn.
Conor Bradley trở lại, còn Salah gây tranh cãi khi 2 trận gần nhất ngồi dự bị, buộc Slot phải đưa ra những lựa chọn then chốt cho mục tiêu giành 3 điểm.
Hai ông lớn Man City và Liverpool đều bước vào vòng 15 Ngoại hạng Anh với nỗi âu lo. Đã thế, đối thủ của họ lại đều là những đội bóng có phong độ tốt...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-06/12/2025 16:29 PM (GMT+7)