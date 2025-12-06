Dự đoán Ngoại hạng Anh: Man City thị uy sức mạnh, Liverpool chìm sâu khủng hoảng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Lille vs Olympique Marseille 06/12/25 - Trực tiếp
Logo Lille - LIL Lille
1
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
0
Aston Villa vs Arsenal
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Augsburg vs Bayer Leverkusen
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Stuttgart vs Bayern Munich
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Tottenham Hotspur vs Brentford
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Burnley
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Manchester City vs Sunderland
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Everton vs Nottingham Forest
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Chelsea
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Como
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Como - COM Como
-
RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Leeds United vs Liverpool
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Rennes
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Brighton & Hove Albion vs West Ham United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Borussia Dortmund vs Hoffenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Napoli vs Juventus
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Lorient vs Olympique Lyonnais
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Torino vs Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Bayern Munich vs Sporting CP
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Tottenham Hotspur vs Slavia Praha
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
PSV vs Atlético de Madrid
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Liverpool
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Eintracht Frankfurt
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atalanta vs Chelsea
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Galatasaray
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
Dự đoán Ngoại hạng Anh: Man City thị uy sức mạnh, Liverpool chìm sâu khủng hoảng

Hai ông lớn Man City và Liverpool đều bước vào vòng 15 Ngoại hạng Anh với nỗi âu lo. Đã thế, đối thủ của họ lại đều là những đội bóng có phong độ tốt và khả năng tạo ra bất ngờ lớn.

   

Man City - Sunderland: 22h, 6/12, vòng 15 Ngoại hạng Anh

Manchester City đã đứng dậy sau hai thất bại liên tiếp bằng hai chiến thắng ở Premier League. Nhưng cách đoàn quân của HLV Pep Guardiola thi đấu đầy hỗn loạn vẫn khiến người hâm mộ lo lắng về khả năng cạnh tranh thực sự cho ngôi vương.

Man City sẽ tiếp Sunderland trên sân nhà

Man City sẽ tiếp Sunderland trên sân nhà

Sau khi thắng Leeds 3-2 nhờ bàn muộn, "Man xanh" suýt đánh rơi lợi thế dẫn bốn bàn trên sân Fulham, và chỉ một pha phá bóng ngay trên vạch vôi mới giúp họ giữ được chiến thắng 5-4. Man City kỳ vọng mọi thứ sẽ “dễ thở” hơn tại Etihad, nơi họ đã thắng 8/9 trận gần nhất trên mọi đấu trường và toàn thắng 6 trận gần đây ở Premier League.

Việc Sunderland cảm thấy tiếc nuối dù hòa 1-1 trên sân Liverpool cho thấy họ ấn tượng đến mức nào kể từ khi trở lại Premier League. Dù chỉ thắng 1/5 trận gần nhất (hòa 3, thua 1), thầy trò Regis Le Bris chỉ kém top 4 đúng 1 điểm.

Khả năng phòng ngự của Sunderland thực sự chắc chắn. "Mèo đen" hiện chỉ kém Crystal Palace và Arsenal về số bàn thua trước vòng 15. Để tạo nên cú sốc tại Etihad, đội khách cần hàng phòng ngự chơi ở đẳng cấp cao nhất. Sunderland đã thắng 2 trận sân khách, đều trước các đội top 7 mùa trước. Chỉ số này cũng là lời cảnh báo đanh thép với Man City, đội vốn dĩ đang chơi với thứ bóng đá tương đối bất ổn.

Bù lại, Man City có lịch sử ủng hộ khi đã thắng cả 7 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường. Còn với Sunderland, lần cuối cùng họ thắng trên sân của Man City đã lùi về tận tháng 1/1998.

Dự đoán: Man City 3-1 Sunderland

Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma; O'Rielly, Gvardiol, Dias, Nunes; Gonzalez, Reijnders; Doku, Silva, Foden; Haaland

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Mandava, Alderete; Traore, Xhaka, Sadiki, Fee; Brobbey

Leed United - Liverpool: 0h30, 7/12, vòng 15 Ngoại hạng Anh

Leeds bước vào trận đấu giữa tuần với Chelsea trong tình trạng tệ hại, chỉ thắng 1/8 trận trước đó (hòa 1, thua 6). Nhưng "The Whites" đã gây ấn tượng mạnh với thắng lợi 3-1, kết quả có thể mang tính then chốt trong cuộc đua trụ hạng.

Liverpool đang có phong độ khá tệ

Liverpool đang có phong độ khá tệ

Lợi thế sân nhà tiếp tục mở ra cơ hội cho họ nới rộng khoảng cách với nhóm cầm đèn đỏ, đặc biệt khi họ chỉ thua 2/14 trận gần nhất tại Elland Road (thắng 8, hòa 4). Đây cũng là thống kê mà HLV Daniel Farke có thể khai thác khi ông tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp trước Liverpool (thua cả 4 lần đối đầu trong quá khứ).

Liverpool lại không thể nối dài đà hưng phấn sau thắng lợi 2-0 trên sân West Ham. Màn trình diễn thiếu sức sống hồi giữa tuần một lần nữa khiến đội bóng của Arne Slot phải lội ngược dòng để giữ lại trận hòa 1-1 trước Sunderland. Đây là trận hòa đầu tiên của họ mùa này.

Phong độ của "Lữ đoàn đỏ" đang rất tệ, chỉ thắng 2 trong số 9 trận gần nhất, hòa 1 và thua đến 6 trận trong số đó. Thành tích sân khách của đoàn quân dưới quyền HLV Slot cũng không quá nổi bật, họ thắng 7 và thua 9 trong số 16 trận sân khách. Rất có thể một kết quả u ám sẽ lại bủa vây nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh.

Điểm tựa duy nhất Liverpool có thể trông cậy là lịch sử đối đầu. Leeds chỉ thắng 1/14 lần gặp Liverpool (hòa 3, thua 10). Lần gần nhất Leeds đánh bại "Lữ đoàn đỏ" trên sân nhà đã diễn ra từ tháng 11/2000.

Dự đoán: Leeds 2-1 Liverpool

Đội hình dự kiến

Leeds: Perri; Rodon, Bijol, Struijk; Bogle, Stach, Gruev, Ampadu, Gudmundsson; Piroe, Okafor

Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Salah, Wirtz, Chiesa; Ekitike

06/12/2025 01:28 AM (GMT+7)
