Dự đoán Ngoại hạng Anh: Man City thị uy sức mạnh, Liverpool chìm sâu khủng hoảng

Man City - Sunderland: 22h, 6/12, vòng 15 Ngoại hạng Anh

Manchester City đã đứng dậy sau hai thất bại liên tiếp bằng hai chiến thắng ở Premier League. Nhưng cách đoàn quân của HLV Pep Guardiola thi đấu đầy hỗn loạn vẫn khiến người hâm mộ lo lắng về khả năng cạnh tranh thực sự cho ngôi vương.

Man City sẽ tiếp Sunderland trên sân nhà

Sau khi thắng Leeds 3-2 nhờ bàn muộn, "Man xanh" suýt đánh rơi lợi thế dẫn bốn bàn trên sân Fulham, và chỉ một pha phá bóng ngay trên vạch vôi mới giúp họ giữ được chiến thắng 5-4. Man City kỳ vọng mọi thứ sẽ “dễ thở” hơn tại Etihad, nơi họ đã thắng 8/9 trận gần nhất trên mọi đấu trường và toàn thắng 6 trận gần đây ở Premier League.

Việc Sunderland cảm thấy tiếc nuối dù hòa 1-1 trên sân Liverpool cho thấy họ ấn tượng đến mức nào kể từ khi trở lại Premier League. Dù chỉ thắng 1/5 trận gần nhất (hòa 3, thua 1), thầy trò Regis Le Bris chỉ kém top 4 đúng 1 điểm.

Khả năng phòng ngự của Sunderland thực sự chắc chắn. "Mèo đen" hiện chỉ kém Crystal Palace và Arsenal về số bàn thua trước vòng 15. Để tạo nên cú sốc tại Etihad, đội khách cần hàng phòng ngự chơi ở đẳng cấp cao nhất. Sunderland đã thắng 2 trận sân khách, đều trước các đội top 7 mùa trước. Chỉ số này cũng là lời cảnh báo đanh thép với Man City, đội vốn dĩ đang chơi với thứ bóng đá tương đối bất ổn.

Bù lại, Man City có lịch sử ủng hộ khi đã thắng cả 7 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường. Còn với Sunderland, lần cuối cùng họ thắng trên sân của Man City đã lùi về tận tháng 1/1998.

Dự đoán: Man City 3-1 Sunderland Đội hình dự kiến Man City: Donnarumma; O'Rielly, Gvardiol, Dias, Nunes; Gonzalez, Reijnders; Doku, Silva, Foden; Haaland Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Mandava, Alderete; Traore, Xhaka, Sadiki, Fee; Brobbey

Leed United - Liverpool: 0h30, 7/12, vòng 15 Ngoại hạng Anh

Leeds bước vào trận đấu giữa tuần với Chelsea trong tình trạng tệ hại, chỉ thắng 1/8 trận trước đó (hòa 1, thua 6). Nhưng "The Whites" đã gây ấn tượng mạnh với thắng lợi 3-1, kết quả có thể mang tính then chốt trong cuộc đua trụ hạng.

Liverpool đang có phong độ khá tệ

Lợi thế sân nhà tiếp tục mở ra cơ hội cho họ nới rộng khoảng cách với nhóm cầm đèn đỏ, đặc biệt khi họ chỉ thua 2/14 trận gần nhất tại Elland Road (thắng 8, hòa 4). Đây cũng là thống kê mà HLV Daniel Farke có thể khai thác khi ông tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp trước Liverpool (thua cả 4 lần đối đầu trong quá khứ).

Liverpool lại không thể nối dài đà hưng phấn sau thắng lợi 2-0 trên sân West Ham. Màn trình diễn thiếu sức sống hồi giữa tuần một lần nữa khiến đội bóng của Arne Slot phải lội ngược dòng để giữ lại trận hòa 1-1 trước Sunderland. Đây là trận hòa đầu tiên của họ mùa này.

Phong độ của "Lữ đoàn đỏ" đang rất tệ, chỉ thắng 2 trong số 9 trận gần nhất, hòa 1 và thua đến 6 trận trong số đó. Thành tích sân khách của đoàn quân dưới quyền HLV Slot cũng không quá nổi bật, họ thắng 7 và thua 9 trong số 16 trận sân khách. Rất có thể một kết quả u ám sẽ lại bủa vây nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh.

Điểm tựa duy nhất Liverpool có thể trông cậy là lịch sử đối đầu. Leeds chỉ thắng 1/14 lần gặp Liverpool (hòa 3, thua 10). Lần gần nhất Leeds đánh bại "Lữ đoàn đỏ" trên sân nhà đã diễn ra từ tháng 11/2000.