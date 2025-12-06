Dự đoán Ngoại hạng Anh: Arsenal gặp "đối cứng" Aston Villa, Chelsea trút giận

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Aston Villa vs Arsenal
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Augsburg vs Bayer Leverkusen
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Stuttgart vs Bayern Munich
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Tottenham Hotspur vs Brentford
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Burnley
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Manchester City vs Sunderland
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Everton vs Nottingham Forest
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Chelsea
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Como
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Como - COM Como
-
RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Leeds United vs Liverpool
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Rennes
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Brighton & Hove Albion vs West Ham United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Borussia Dortmund vs Hoffenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Napoli vs Juventus
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Lorient vs Olympique Lyonnais
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Torino vs Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Bayern Munich vs Sporting CP
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Tottenham Hotspur vs Slavia Praha
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
PSV vs Atlético de Madrid
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Liverpool
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Eintracht Frankfurt
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atalanta vs Chelsea
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Galatasaray
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

Dự đoán Ngoại hạng Anh: Arsenal gặp "đối cứng" Aston Villa, Chelsea trút giận

Sự kiện: Premier League 2025-26
(Nhận định bóng đá Aston Villa - Arsenal và Bournemouth - Chelsea, vòng 15 Ngoại hạng Anh) Arsenal sẽ đối đầu đội bóng hiếm hoi có phong độ tốt hơn họ thời gian qua, trong khi Chelsea có cơ hội trút giận.

   

* Những trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

⚔️ Aston Villa - Arsenal (19h30, 6/12): "Pháo thủ" cảnh giác người cũ Emery

Vòng 15 Ngoại hạng Anh mở màn bằng cuộc đối đầu cực kỳ hấp dẫn giữa đội đầu bảng Arsenal với đội hạng 3 Aston Villa tại sân Villa Park.

Giữa tuần qua, "Pháo thủ" nhẹ nhàng giành chiến thắng 2-0 trước Brentford để bỏ xa nhóm bám đuổi 5 đuổi. Đáng nói hơn, đây là trận đấu đầu tiên sau 5 trận trên mọi đấu trường. họ giữ sạch lưới, đồng thời trở thành đội duy nhất tại Ngoại hạng Anh có bàn thua chưa vượt quá 2 con số (7 bàn). Không chỉ vậy, chuỗi bất bại trên mọi đấu trường của Arsenal đã nâng lên 18 trận.

Aston Villa đủ sức ngáng đường Arsenal

Aston Villa đủ sức ngáng đường Arsenal

Tuy nhiên, thầy trò HLV Mikel Arteta sắp đối đầu đội bóng duy nhất có phong độ tốt hơn họ trong 6 vòng gần nhất: Aston Villa. Sau khởi đầu mùa giải tệ hại, đội chủ sân Villa Park có màn hồi sinh ngoạn mục và mới nhất, họ xuất sắc lội ngược dòng đánh bại Brighton 4-3. Nhờ vậy, họ sẵn sàng chen chân vào cuộc đua vô địch giữa Arsenal (kém 6 điểm) và Man City (kém 1 điểm). 

Trước cuộc tái ngộ Arsenal – đội bóng cũ của HLV Unai Emery – Aston Villa đang có chuỗi 8 trận thắng liên tiếp trên sân nhà, chỉ để lọt lưới 3 bàn trong giai đoạn này. Đó là điểm tựa để họ tự tin "ngáng đường" đội đầu bảng.

Dự đoán tỷ số: Aston Villa 1-2 Arsenal

Đội hình dự kiến:

Aston Villa: Bizot; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Tielemans; Buendia, McGinn, Rogers; Watkins

Arsenal: Raya; White, Timber, Hincapie, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Merino; Saka, Gyokeres, Eze

Thông tin lực lượng:

Aston Villa: Vắng Martinez, Barkley, Tyrone Mings (chấn thương).

Arsenal: Vắng Mosquera,Gabriel, Havertz (chấn thương), Trossard, Saliba bỏ ngỏ khả năng thi đấu.

🔥 Bournemouth - Chelsea (22h, 6/12): "The Blues" trút giận sau thảm bại

Chelsea đã có một trong những màn trình diễn tệ nhất mùa giải vào giữa tuần, khi bất ngờ để thua tân binh Leeds Untied 1-3, qua đó suy giảm hy vọng mong manh của họ trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Hiện thầy trò Enzo Maresca kém đội đầu bảng Arsenal 9 điểm.

Bournemouth khó cản Chelsea

Bournemouth khó cản Chelsea

Chelsea không có nhiều thời gian để suy ngẫm về thất bại tại Leeds, khi họ chuẩn bị cho 7 trận đấu trên mọi đấu trường trong vòng 24 ngày kết thúc năm 2025, với chuyến làm khách tại Bournemouth vào thứ Bảy, tiếp đó là trận đấu Champions League tại Italia với Atalanta.

Quãng thời gian từ tháng 11 tới đầu tháng 12 trôi qua không hề êm ả với Bournemouth khi họ không thắng bất kỳ trận nào trong 5 trận Ngoại hạng Anh (hòa 1, thua 4) và để thủng lưới 13 bàn. Với chỉ 2 chiến thắng trong 10 trận gần nhất tại giải đấu (hòa 4, thua 4), đội bóng tụt từ vị trí thứ 2 xuống thứ 14 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, họ chỉ kém đội hạng 4 Chelsea 5 điểm.

Hiện tại, Chelsea vẫn là đội có thành tích sân khách tốt thứ nhì Ngoại hạng Anh, thậm chí kiếm nhiều điểm trên sân khách (13) hơn tại Stamford Bridge (11). "The Blues" cũng bất bại trong 4 lần gần đây hành quân tới sân Bournemouth (thắng 2, hòa 2). Rõ ràng, lợi thế sân nhà chưa đủ để Bournemouth có thể hy vọng gây bất ngờ cho thầy trò Maresca.

Dự đoán tỷ số: Bournemouth 1-2 Chelsea

Đội hình dự kiến:

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Scott, Tavernier; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro

Thông tin lực lượng: 

Bournemouth: Vắng Christie, Doak (chấn thương), Lewis Cook, Tyler Adams (treo giò).

Chelsea: Vắng Colwill, Lavia, Essugo (chấn thương), Caicedo, Mudryk (treo giò).
Dự đoán Ngoại hạng Anh: Man City thị uy sức mạnh, Liverpool chìm sâu khủng hoảng
Dự đoán Ngoại hạng Anh: Man City thị uy sức mạnh, Liverpool chìm sâu khủng hoảng

Hai ông lớn Man City và Liverpool đều bước vào vòng 15 Ngoại hạng Anh với nỗi âu lo. Đã thế, đối thủ của họ lại đều là những đội bóng có phong độ tốt...

Bấm xem >>

06/12/2025 05:30 AM (GMT+7)
