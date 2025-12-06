Dự đoán Ngoại hạng Anh: Arsenal gặp "đối cứng" Aston Villa, Chelsea trút giận

* Những trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

⚔️ Aston Villa - Arsenal (19h30, 6/12): "Pháo thủ" cảnh giác người cũ Emery

Vòng 15 Ngoại hạng Anh mở màn bằng cuộc đối đầu cực kỳ hấp dẫn giữa đội đầu bảng Arsenal với đội hạng 3 Aston Villa tại sân Villa Park.

Giữa tuần qua, "Pháo thủ" nhẹ nhàng giành chiến thắng 2-0 trước Brentford để bỏ xa nhóm bám đuổi 5 đuổi. Đáng nói hơn, đây là trận đấu đầu tiên sau 5 trận trên mọi đấu trường. họ giữ sạch lưới, đồng thời trở thành đội duy nhất tại Ngoại hạng Anh có bàn thua chưa vượt quá 2 con số (7 bàn). Không chỉ vậy, chuỗi bất bại trên mọi đấu trường của Arsenal đã nâng lên 18 trận.

Aston Villa đủ sức ngáng đường Arsenal

Tuy nhiên, thầy trò HLV Mikel Arteta sắp đối đầu đội bóng duy nhất có phong độ tốt hơn họ trong 6 vòng gần nhất: Aston Villa. Sau khởi đầu mùa giải tệ hại, đội chủ sân Villa Park có màn hồi sinh ngoạn mục và mới nhất, họ xuất sắc lội ngược dòng đánh bại Brighton 4-3. Nhờ vậy, họ sẵn sàng chen chân vào cuộc đua vô địch giữa Arsenal (kém 6 điểm) và Man City (kém 1 điểm).

Trước cuộc tái ngộ Arsenal – đội bóng cũ của HLV Unai Emery – Aston Villa đang có chuỗi 8 trận thắng liên tiếp trên sân nhà, chỉ để lọt lưới 3 bàn trong giai đoạn này. Đó là điểm tựa để họ tự tin "ngáng đường" đội đầu bảng.

Dự đoán tỷ số: Aston Villa 1-2 Arsenal Đội hình dự kiến: Aston Villa: Bizot; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Tielemans; Buendia, McGinn, Rogers; Watkins Arsenal: Raya; White, Timber, Hincapie, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Merino; Saka, Gyokeres, Eze Thông tin lực lượng: Aston Villa: Vắng Martinez, Barkley, Tyrone Mings (chấn thương). Arsenal: Vắng Mosquera,Gabriel, Havertz (chấn thương), Trossard, Saliba bỏ ngỏ khả năng thi đấu.

🔥 Bournemouth - Chelsea (22h, 6/12): "The Blues" trút giận sau thảm bại

Chelsea đã có một trong những màn trình diễn tệ nhất mùa giải vào giữa tuần, khi bất ngờ để thua tân binh Leeds Untied 1-3, qua đó suy giảm hy vọng mong manh của họ trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Hiện thầy trò Enzo Maresca kém đội đầu bảng Arsenal 9 điểm.

Bournemouth khó cản Chelsea

Chelsea không có nhiều thời gian để suy ngẫm về thất bại tại Leeds, khi họ chuẩn bị cho 7 trận đấu trên mọi đấu trường trong vòng 24 ngày kết thúc năm 2025, với chuyến làm khách tại Bournemouth vào thứ Bảy, tiếp đó là trận đấu Champions League tại Italia với Atalanta.

Quãng thời gian từ tháng 11 tới đầu tháng 12 trôi qua không hề êm ả với Bournemouth khi họ không thắng bất kỳ trận nào trong 5 trận Ngoại hạng Anh (hòa 1, thua 4) và để thủng lưới 13 bàn. Với chỉ 2 chiến thắng trong 10 trận gần nhất tại giải đấu (hòa 4, thua 4), đội bóng tụt từ vị trí thứ 2 xuống thứ 14 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, họ chỉ kém đội hạng 4 Chelsea 5 điểm.

Hiện tại, Chelsea vẫn là đội có thành tích sân khách tốt thứ nhì Ngoại hạng Anh, thậm chí kiếm nhiều điểm trên sân khách (13) hơn tại Stamford Bridge (11). "The Blues" cũng bất bại trong 4 lần gần đây hành quân tới sân Bournemouth (thắng 2, hòa 2). Rõ ràng, lợi thế sân nhà chưa đủ để Bournemouth có thể hy vọng gây bất ngờ cho thầy trò Maresca.