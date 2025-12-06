Trực tiếp bóng đá Man City - Sunderland: Chờ giải mã "Mèo đen" (Ngoại hạng Anh)
(22h, 6/12) Man City cần 3 điểm để đua Top 1 trong khi Sunderland cũng như vậy.
Premier League | 22h, 6/12 | Etihad
Điểm
Donnarumma
Khusanov
Stones
Gvardiol
O’Reilly
Reijnders
Gonzalez
Cherki
Foden
Doku
Haaland
Điểm
Roefs
Hume
Mukiele
Alderete
Reinildo
Xhaka
Talbi
Sadiki
Ballard
Isidor
Le Fee
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Man City với nhiệm vụ phải thắng
Hiện tại, Man City đang kém 5 điểm so với Arsenal trước khi vòng 14 bắt đầu. "Pháo thủ" sẽ được thi đấu trước trong ngày hôm nay (6/12) nên thầy trò Pep Guardiola sẽ phải đối mặt với áp lực phải thắng nếu muốn đua vô địch. Hồi giữa tuần, họ dẫn trước Fulham tới 5-1 nhưng suýt nữa bị gỡ hòa 5-5 nên vấn đề hàng thủ cần phải được quan tâm hơn nữa.
Thành tích đối đầu tệ hại của Sunderland
Man City đang bất bại trước Sunderland trong 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 9 và hòa 1). "Mèo đen" cũng chưa từng thắng The Citizens trên sân khách trong 13 lần gặp nhau tại Ngoại hạng Anh.
Hai ông lớn Man City và Liverpool đều bước vào vòng 15 Ngoại hạng Anh với nỗi âu lo. Đã thế, đối thủ của họ lại đều là những đội bóng có phong độ tốt...
