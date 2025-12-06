Trực tiếp bóng đá Man City - Sunderland: Chờ giải mã "Mèo đen" (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h, 6/12 | Etihad Man City 0 - 0 Sunderland (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Man City vs Sunderland Sunderland Điểm Donnarumma Khusanov Stones Gvardiol O’Reilly Reijnders Gonzalez Cherki Foden Doku Haaland Điểm Roefs Hume Mukiele Alderete Reinildo Xhaka Talbi Sadiki Ballard Isidor Le Fee Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man City Man City Sunderland Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Donnarumma, Khusanov, Stones, Gvardiol, O’Reilly, Reijnders, Gonzalez, Cherki, Foden, Doku, Haaland Roefs, Hume, Mukiele, Alderete, Reinildo, Xhaka, Talbi, Sadiki, Ballard, Isidor, Le Fee

Man City với nhiệm vụ phải thắng

Hiện tại, Man City đang kém 5 điểm so với Arsenal trước khi vòng 14 bắt đầu. "Pháo thủ" sẽ được thi đấu trước trong ngày hôm nay (6/12) nên thầy trò Pep Guardiola sẽ phải đối mặt với áp lực phải thắng nếu muốn đua vô địch. Hồi giữa tuần, họ dẫn trước Fulham tới 5-1 nhưng suýt nữa bị gỡ hòa 5-5 nên vấn đề hàng thủ cần phải được quan tâm hơn nữa.

Thành tích đối đầu tệ hại của Sunderland

Man City đang bất bại trước Sunderland trong 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 9 và hòa 1). "Mèo đen" cũng chưa từng thắng The Citizens trên sân khách trong 13 lần gặp nhau tại Ngoại hạng Anh.