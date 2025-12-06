Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Man City - Sunderland: Chờ giải mã "Mèo đen" (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26

(22h, 6/12) Man City cần 3 điểm để đua Top 1 trong khi Sunderland cũng như vậy.

   

Premier League | 22h, 6/12 | Etihad

Man City
Trực tiếp bóng đá Man City - Sunderland: Chờ giải mã "Mèo đen" (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Man City - Sunderland: Chờ giải mã "Mèo đen" (Ngoại hạng Anh) - 1
Sunderland
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Man City - Sunderland: Chờ giải mã "Mèo đen" (Ngoại hạng Anh) - 1
Donnarumma, Khusanov, Stones, Gvardiol, O’Reilly, Reijnders, Gonzalez, Cherki, Foden, Doku, Haaland
Trực tiếp bóng đá Man City - Sunderland: Chờ giải mã "Mèo đen" (Ngoại hạng Anh) - 1
Roefs, Hume, Mukiele, Alderete, Reinildo, Xhaka, Talbi, Sadiki, Ballard, Isidor, Le Fee

Man City với nhiệm vụ phải thắng

Hiện tại, Man City đang kém 5 điểm so với Arsenal trước khi vòng 14 bắt đầu. "Pháo thủ" sẽ được thi đấu trước trong ngày hôm nay (6/12) nên thầy trò Pep Guardiola sẽ phải đối mặt với áp lực phải thắng nếu muốn đua vô địch. Hồi giữa tuần, họ dẫn trước Fulham tới 5-1 nhưng suýt nữa bị gỡ hòa 5-5 nên vấn đề hàng thủ cần phải được quan tâm hơn nữa. 

Thành tích đối đầu tệ hại của Sunderland

Man City đang bất bại trước Sunderland trong 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 9 và hòa 1). "Mèo đen" cũng chưa từng thắng The Citizens trên sân khách trong 13 lần gặp nhau tại Ngoại hạng Anh.

Dự đoán Ngoại hạng Anh: Man City thị uy sức mạnh, Liverpool chìm sâu khủng hoảng
Dự đoán Ngoại hạng Anh: Man City thị uy sức mạnh, Liverpool chìm sâu khủng hoảng

Hai ông lớn Man City và Liverpool đều bước vào vòng 15 Ngoại hạng Anh với nỗi âu lo. Đã thế, đối thủ của họ lại đều là những đội bóng có phong độ tốt...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

-06/12/2025 15:57 PM (GMT+7)
