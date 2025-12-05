Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bốc thăm World Cup 2026: Chờ Đức tái ngộ Nhật Bản bảng "tử thần"

Sự kiện: World Cup 2026

(0h, 6/12) Buổi lễ bốc thăm World Cup 2026 rất đáng được chờ đợi khi người hâm mộ có cơ hội chứng kiến bảng đấu quy tụ các đội bóng lớn và những đội hiện có phong độ cao.

Thời gian diễn ra lễ bốc thăm

Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 diễn ra tại Trung tâm Kennedy ở Washington DC (Hoa Kỳ), vào 12h ngày 5/12 (giờ địa phương), tức 0h, ngày 6/12 theo giờ Việt Nam. 

Tổng số trận đấu ở World Cup 2026 sẽ là 104 trận. Dự kiến thời gian diễn ra vào tháng 6 cho đến tháng 7 của năm 2026, tại 3 nước Hoa Kỳ, Mexico, Canada. 

Phương thức bốc thăm mới mẻ

FIFA chính thức áp dụng lễ bốc thăm kiểu Wimbledon (giải Grand Slam danh giá trong môn tennis) khi xác định có hạt giống cố định cho vòng chung kết World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada.

Giải chia làm 12 bảng, mỗi bảng có 4 đội. 2 đội dẫn đầu mỗi bảng cộng với 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ đoạt vé vào vòng knock-out.

Theo thể thức mới, 4 đội dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA, hiện là Tây Ban Nha (hạng 1), Argentina (hạng 2), Pháp (hạng 3) và Anh (hạng 4) sẽ được xếp làm hạt giống số 1 ở 4 nhánh khác nhau và chỉ có thể gặp nhau từ bán kết trở đi, với điều kiên họ nhất bảng ở mỗi bảng.

2 đội đang đứng đầu bảng xếp hạng FIFA là Tây Ban Nha và Argentina sẽ được phân vào 2 nhánh đối diện nhau ở vòng đấu loại trực tiếp. Điều này nhằm đảm bảo 2 đội bóng này sẽ không chạm trán trước trận chung kết. Quy định tương tự áp dụng cho đội xếp thứ 3 và 4 trên bảng xếp hạng FIFA là Pháp và Anh.

Người hâm mộ háo hức đón chờ lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026

Người hâm mộ háo hức đón chờ lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026

Để vào chung kết World Cup 2026, Anh gần như chắc chắn phải đánh bại Tây Ban Nha hoặc Argentina ở bán kết. Trước đó, họ có thể gặp Bồ Đào Nha, Đức, Brazil hoặc Hà Lan ở tứ kết.

FIFA quy định mỗi bảng sẽ có 1 đội thuộc 1 nhóm hạt giống, ngoài ra mỗi bảng có không quá 1 đội đến từ cùng khu vực. Khu vực châu Âu được ưu tiên có tối đa 2 đội mỗi bảng ở World Cup bởi lục địa già góp mặt đến 16 đội ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Đến thời điểm bốc thăm, đã xác định được 42/48 đội tuyển tham dự World Cup 2026. các đội còn lại vẫn chưa được xác định và sẽ chỉ được công bố vào tháng 3/2026. 

4 đội sẽ đến từ vòng play-off khu vực châu Âu gồm 16 đội, bao gồm Albania, Bosnia & Herzegovina, CH Séc, Đan Mạch, Italia, Kosovo, Bắc Ireland, Bắc Macedonia, Ba Lan, CH Ireland, Romania, Slovakia, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Xứ Wales.

2 suất còn lại được tranh tài bởi 6 đội: Bolivia, Congo, Iraq, Jamaica, New Caledonia và Suriname thuộc play-off liên lục địa.

Đâu sẽ là bảng "tử thần"?

Với phương thức bốc thăm như hiện tại, bảng "tử thần" có thể diễn ra như sau: Đức (nhóm hạt giống số 1) chung bảng với Nhật Bản (nhóm hạt giống số 2), Na Uy (nhóm hạt giống số 3) và Ghana (nhóm hạt giống số 4). 

Đức không có phong độ cao kể từ vòng loại World Cup 2026, trong khi Nhật Bản ngày càng cho họ có thể gây khó dễ cho bất cứ ông lớn nào. Nên nhớ tại World Cup 2022, "Samurai xanh" thắng cả Tây Ban Nha và Đức ở vòng bảng.

Nhật Bản có thể tái ngộ Đức ở World Cup 2026

Nhật Bản có thể tái ngộ Đức ở World Cup 2026

Nhìn sang Na Uy, đội bóng này có nhiều ngôi sao lớn ở độ chín sự nghiệp như Haaland và Odegaard. Họ xuất sắc vượt qua vòng loại World Cup 2026 với vị trí nhất bảng, có thời điểm đánh bại cả Italia. 

Danh sách các nhóm hạt giống ở World Cup 2026

Nhóm 1: Mỹ, Mexico, Canada (3 nước chủ nhà), Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ, Đức.

Nhóm 2: Croatia, Morocco, Colombia, Uruguay, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Senegal, Iran, Hàn Quốc, Ecuador, Áo, Australia.

Nhóm 3: Na Uy, Panama, Ai Cập, Algeria, Scotland, Paraguay, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Uzbekistan, Qatar, Saudi Arabia, Nam Phi.

Nhóm 4: Jordan, Cape Verde, Ghana, Curacao, Haiti, New Zealand, đội play-off châu Âu nhóm A, đội play-off châu Âu nhóm B, đội play-off châu Âu nhóm C, đội play-off châu Âu nhóm D, đội play-off liên lục địa 1 và đội play-off liên lục địa 2.

05/12/2025 16:27 PM (GMT+7)
