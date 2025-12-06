Nữ võ sĩ lộ "vòng 1" khi sắp thượng đài, vừa bẽ bàng vừa nhận thất bại

🎀 Sự cố trang phục gây bẽ mặt trước trận đấu

Trước trận đấu hạng siêu bantamweight tại Birmingham cuối tuần qua, nữ võ sĩ Ebonie Cotton gặp sự cố trang phục khá “oái oăm” khi đang chuẩn bị cân. Chiếc áo lót cam của cô để lộ một phần ngực phải, khiến đối thủ Molly McCann không thể nhịn cười. Không khí cân nặng vốn căng thẳng nay trở nên bẽn lẽn nhưng cũng đầy… hài hước, khi cả hai võ sĩ đều phải cười trừ.

Ebonie Cotton (bên phải) vừa gặp sự cố trang phục, vừa phải nhận trận thua khi thượng đài

Sự cố này thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ, trở thành khoảnh khắc khó quên tại buổi cân nặng trước sự kiện. Tuy nhiên, Cotton vẫn bình tĩnh, xử lý tình huống khéo léo, không để sự cố ảnh hưởng tâm lý.

🥊 Trận đấu căng thẳng và kết quả bất ngờ

Dù bẽ bàng, Ebonie Cotton vẫn chuẩn bị đầy đủ cho trận đấu trên sàn boxing, đối đầu Molly McCann trong trận đấu phụ của sự kiện Ben Whittaker - Benjamin Gazavi. Trận đấu diễn ra quyết liệt, Cotton không chịu gục ngã trước các đòn tấn công mạnh mẽ từ McCann. Tuy nhiên, cô vẫn để thua điểm sít sao 56-58.

Molly McCann, cựu võ sĩ MMA và từng chơi bóng cho Liverpool, chứng tỏ kỹ năng boxing vượt trội khi gây ra một vết cắt khiến khuôn mặt Cotton dính máu. Đây là trận boxing thứ hai của Cotton, trong khi McCann đang trong hành trình chuyển từ MMA sang boxing, với phong độ ổn định và tinh thần chiến đấu đáng nể.

Nhà tổ chức Eddie Hearn cho biết: “Chúng tôi rất vui khi McCann bắt đầu hành trình mới trong boxing, và sẽ tiếp tục thi đấu trên khắp thế giới. Cô ấy sẽ có những trận đấu lớn sắp tới”.