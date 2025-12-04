Chelsea thua sốc: Estevao đá nguội đối thủ, fan đòi rút thẻ đỏ

Tranh cãi Estevao thoát thẻ đỏ

Chelsea đã nhận thất bại nặng nề chỉ vài ngày sau khi cầm hòa Arsenal 1-1 trong thế 10 người. “The Blues” cảm nhận rõ sự thiếu vắng Moises Caicedo ở tuyến giữa khi tiền vệ người Ecuador bị treo giò. HLV Enzo Maresca cũng buộc phải bắt tay vào điều chỉnh khi thực hiện nhiều thay đổi ở hàng thủ lẫn hàng công.

Estevao thoát thẻ đỏ sau pha đá nguội vào Gudmundsson bên phía Leeds United

Một trong số ít cái tên được giữ lại trong đội hình xuất phát của Chelsea là Estevao. Tài năng trẻ người Brazil từng chơi khá tốt trước Arsenal, và trước đó một tuần cậu còn tỏa sáng ở Champions League với bàn thắng đẹp mắt vào lưới Barcelona. Tuy nhiên, trước Leeds United, Estevao hoàn toàn bị khóa chặt trước hậu vệ trái Gabriel Gudmundsson.

Cầu thủ 18 tuổi đã bộc lộ sự thiếu kiềm chế với pha đá nguội đầy bốc đồng vào Gudmundsson chỉ vài phút trước giờ nghỉ giải lao. Cú đá xấu chơi khiến hậu vệ người Thụy Điển đổ gục xuống sân, đồng thời thổi bùng sự giận dữ từ các cầu thủ Leeds United. Estevao chỉ phải nhận thẻ vàng cho hành vi nông nổi này, quyết định mà nhiều CĐV trên mạng xã hội cho rằng là quá nhẹ.

Cộng đồng fan phẫn nộ

Một người viết: “Estevao mất bình tĩnh nghiêm trọng. Quá non nớt”.

Người khác bình luận: “Không hề có ý chơi bóng, cố tình đá vì tức giận, hoàn toàn có thể bị đuổi vì hành vi bạo lực”.

Một ý kiến khác: “Đây là thẻ đỏ 100%”.

Có người còn nói: “Thật tệ hại”.

Trang The Touchline thẳng thắn nhận định: “Estevao đáng lẽ phải nhận THẺ ĐỎ TRỰC TIẾP!”

Người hâm mộ chỉ trích pha xấu chơi của Estevao

HLV Maresca đã lý giải quyết định rút Estevao ra sau hiệp một: “Cảm giác của tôi về Estevao là kiểu như ‘chào mừng đến với Premier League, chào mừng đến Leeds United’. Ảnh hưởng tâm lý với cậu ấy có lẽ là quá lớn. Lý do chúng tôi thay người là vì cậu ấy đã dính thẻ vàng. Ở tuổi 18, đôi khi cảm xúc rất khó kiểm soát. Tốt hơn hết là thay ra để tránh một chiếc thẻ đỏ”.

Chelsea nhận trận thua đầu tiên kể từ thất bại 1-2 trên sân nhà trước Sunderland hơn một tháng trước. Đoàn quân của HLV Maresca từng bắt đầu cho thấy hình ảnh ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, đặc biệt sau trận hòa 1-1 với đội đầu bảng Arsenal tuần trước.

Nhưng thay vì tiếp tục bám đuổi, “The Blues” giờ đã bị đối thủ cùng thành phố bỏ xa tới 9 điểm, trong bối cảnh lịch thi đấu căng thẳng đang chờ phía trước.

Ngược lại, Leeds United đã chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng. Quan trọng hơn, kết quả này giúp giảm đáng kể áp lực dành cho HLV Daniel Farke, người đã chịu nhiều hoài nghi từ một bộ phận CĐV Leeds United những tuần qua.