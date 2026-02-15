Trực tiếp bóng đá Arsenal - Wigan: "Pháo thủ" chiếm thế chủ động (FA Cup)
(23h30, 15/2, FA Cup) Arsenal đang hướng về cú ăn bốn ở mùa giải này. Một đội bóng hạng dưới như Wigan khó lòng ngăn cản sức mạnh của "Pháo thủ".
FA Cup | 23h30, 15/2 | Emirates
Kepa
White
Mosquera
Calafiori
Lewis-Skelly
Norgaard
Rice
Eze
Madueke
Jesus
Martinelli
Tickle
Fox
Aimson
Kerr
Hunt
Weir
Smith
Murray
Bettoni
Wright
Taylor
Arsenal nguy cơ mất 6 trụ cột
HLV Mikel Arteta đã cho các học trò rèn quân tại Trung tâm huấn luyện Sobha Realty, và sự chú ý đổ dồn vào những cái tên "mất tích" thay vì những người có mặt. Đáng lo ngại nhất là sự vắng mặt của đội trưởng Martin Odegaard.
Tiền vệ người Na Uy được nhìn thấy bước đi tập tễnh sau trận hòa 1-1 đầy khó khăn trước Brentford hồi giữa tuần. Dù đã thi đấu trọn vẹn hiệp hai sau khi vào sân từ ghế dự bị, nhưng có vẻ như Odegaard đang gặp vấn đề về thể lực.
Bên cạnh đó, trung vệ Gabriel Magalhaes cũng không xuất hiện trong các bức ảnh tập luyện, dù trước đây cầu thủ người Brazil thường xuyên ra sân ngay cả khi bỏ lỡ các buổi tập trước trận. Danh sách vắng mặt còn kéo dài với Mikel Merino và Kai Havertz, những người vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương.
Ngoài ra, không có hình ảnh nào của hai thủ môn David Raya và Kepa Arrizabalaga được ghi nhận. Để bù đắp quân số, HLV Arteta đã phải đôn hai tài năng trẻ Jaden Dixon và Marli Salmon từ học viện lên tập cùng đội một.
Khó khăn chờ "Pháo thủ"
Arsenal vẫn là đội thành công nhất lịch sử FA Cup, nhưng đội bóng từng 14 lần lên ngôi vô địch này đã trải qua một sự thật khó tin. Đó là họ chưa bao giờ vượt qua được vòng 4 kể từ lần gần nhất nâng cao chiếc cúp vô địch vào năm 2020. Hành trình của "Pháo thủ" tại các mùa giải 2020/21 và 2022/23 đều kết thúc ở giai đoạn này, lần lượt trước Southampton và Man City.
Arsenal đang bị chê xấu, đá thiếu sáng tạo, hay dựa vào phạt góc, nhưng đồng thời họ cũng đang là đội đầu bảng Premier League.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/02/2026 16:34 PM (GMT+7)