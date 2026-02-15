Trực tiếp bóng đá Arsenal - Wigan: "Pháo thủ" chiếm thế chủ động (FA Cup)

FA Cup | 23h30, 15/2 | Emirates Arsenal 0 - 0 Wigan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Arsenal vs Wigan Wigan Điểm Kepa White Mosquera Calafiori Lewis-Skelly Norgaard Rice Eze Madueke Jesus Martinelli Điểm Tickle Fox Aimson Kerr Hunt Weir Smith Murray Bettoni Wright Taylor Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Arsenal Arsenal Wigan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Kepa, White, Mosquera, Calafiori, Lewis-Skelly, Norgaard, Rice, Eze, Madueke, Jesus, Martinelli Tickle, Fox, Aimson, Kerr, Hunt, Weir, Smith, Murray, Bettoni, Wright, Taylor

Arsenal nguy cơ mất 6 trụ cột

HLV Mikel Arteta đã cho các học trò rèn quân tại Trung tâm huấn luyện Sobha Realty, và sự chú ý đổ dồn vào những cái tên "mất tích" thay vì những người có mặt. Đáng lo ngại nhất là sự vắng mặt của đội trưởng Martin Odegaard.

Tiền vệ người Na Uy được nhìn thấy bước đi tập tễnh sau trận hòa 1-1 đầy khó khăn trước Brentford hồi giữa tuần. Dù đã thi đấu trọn vẹn hiệp hai sau khi vào sân từ ghế dự bị, nhưng có vẻ như Odegaard đang gặp vấn đề về thể lực.

Bên cạnh đó, trung vệ Gabriel Magalhaes cũng không xuất hiện trong các bức ảnh tập luyện, dù trước đây cầu thủ người Brazil thường xuyên ra sân ngay cả khi bỏ lỡ các buổi tập trước trận. Danh sách vắng mặt còn kéo dài với Mikel Merino và Kai Havertz, những người vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Ngoài ra, không có hình ảnh nào của hai thủ môn David Raya và Kepa Arrizabalaga được ghi nhận. Để bù đắp quân số, HLV Arteta đã phải đôn hai tài năng trẻ Jaden Dixon và Marli Salmon từ học viện lên tập cùng đội một.

Khó khăn chờ "Pháo thủ"

Arsenal vẫn là đội thành công nhất lịch sử FA Cup, nhưng đội bóng từng 14 lần lên ngôi vô địch này đã trải qua một sự thật khó tin. Đó là họ chưa bao giờ vượt qua được vòng 4 kể từ lần gần nhất nâng cao chiếc cúp vô địch vào năm 2020. Hành trình của "Pháo thủ" tại các mùa giải 2020/21 và 2022/23 đều kết thúc ở giai đoạn này, lần lượt trước Southampton và Man City.