Trực tiếp bóng đá Arsenal - Wigan: "Pháo thủ" chiếm thế chủ động (FA Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Arsenal Cup FA

(23h30, 15/2, FA Cup) Arsenal đang hướng về cú ăn bốn ở mùa giải này. Một đội bóng hạng dưới như Wigan khó lòng ngăn cản sức mạnh của "Pháo thủ".

FA Cup | 23h30, 15/2 | Emirates

Arsenal
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Wigan: "Pháo thủ" chiếm thế chủ động (FA Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Wigan: "Pháo thủ" chiếm thế chủ động (FA Cup) - 1
Wigan
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Wigan: "Pháo thủ" chiếm thế chủ động (FA Cup) - 1
Kepa, White, Mosquera, Calafiori, Lewis-Skelly, Norgaard, Rice, Eze, Madueke, Jesus, Martinelli
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Wigan: "Pháo thủ" chiếm thế chủ động (FA Cup) - 1
Tickle, Fox, Aimson, Kerr, Hunt, Weir, Smith, Murray, Bettoni, Wright, Taylor

Arsenal nguy cơ mất 6 trụ cột

HLV Mikel Arteta đã cho các học trò rèn quân tại Trung tâm huấn luyện Sobha Realty, và sự chú ý đổ dồn vào những cái tên "mất tích" thay vì những người có mặt. Đáng lo ngại nhất là sự vắng mặt của đội trưởng Martin Odegaard.

Tiền vệ người Na Uy được nhìn thấy bước đi tập tễnh sau trận hòa 1-1 đầy khó khăn trước Brentford hồi giữa tuần. Dù đã thi đấu trọn vẹn hiệp hai sau khi vào sân từ ghế dự bị, nhưng có vẻ như Odegaard đang gặp vấn đề về thể lực.

Bên cạnh đó, trung vệ Gabriel Magalhaes cũng không xuất hiện trong các bức ảnh tập luyện, dù trước đây cầu thủ người Brazil thường xuyên ra sân ngay cả khi bỏ lỡ các buổi tập trước trận. Danh sách vắng mặt còn kéo dài với Mikel Merino và Kai Havertz, những người vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Ngoài ra, không có hình ảnh nào của hai thủ môn David Raya và Kepa Arrizabalaga được ghi nhận. Để bù đắp quân số, HLV Arteta đã phải đôn hai tài năng trẻ Jaden Dixon và Marli Salmon từ học viện lên tập cùng đội một.

Khó khăn chờ "Pháo thủ"

Arsenal vẫn là đội thành công nhất lịch sử FA Cup, nhưng đội bóng từng 14 lần lên ngôi vô địch này đã trải qua một sự thật khó tin. Đó là họ chưa bao giờ vượt qua được vòng 4 kể từ lần gần nhất nâng cao chiếc cúp vô địch vào năm 2020. Hành trình của "Pháo thủ" tại các mùa giải 2020/21 và 2022/23 đều kết thúc ở giai đoạn này, lần lượt trước Southampton và Man City. 

8

Theo Tiến Sơn

15/02/2026 16:34 PM (GMT+7)
