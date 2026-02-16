Dự đoán tỷ số play-off Cúp C1: Real phục hận Mourinho, Nhà vua PSG vượt khó

Real Madrid quyết phục hận Benfica - Mourinho

Sau khi vòng bảng Champions League khép lại, 16 đội bóng xếp hạng từ 9 đến 24 sẽ được chia cặp ở vòng play-off để tiếp tục tranh tài và chọn ra 8 đội giành "vé vớt" vào vòng 1/8. Trong đó, Benfica - Real Madrid chắc chắn là cặp đấu được chờ đợi nhất.

Real không muốn hứng chịu thảm họa nữa khi tái đấu Benfica

Real Madrid đang hứng chịu áp lực nặng nề vì màn trình diễn đáng thất vọng tại vòng bảng. Thậm chí ở lượt trận cuối, họ còn hứng chịu thảm bại 2-4 trước Benfica. Trong đó, pha lập công cuối cùng của thủ môn Trubin vào phút 90+8 cũng giúp Benfica lấy vé đi tiếp ngoạn mục nhờ hơn đội xếp sau hiệu số phụ.

Giờ đây, lá thăm may rủi đưa 2 đội tái đấu ở vòng play-off, trong đó trận lượt đi cũng diễn ra tại sân Estadio da Luz (3h, 18/2). Tinh thần hưng phấn từ chiến thắng cách đây 2 tuần, cộng với sự xuất hiện của "Người đặc biệt" Jose Mourinho - cựu HLV trưởng Real - là cơ sở để Benfica gieo sầu cho "Đội bóng Hoàng gia" lần nữa.

Tất nhiên, với tư cách đội bóng giàu truyền thống nhất Champions League, giải đấu này luôn là sân khấu mà bản lĩnh của Real phát huy tối đa. Đặc biệt trong các cặp đấu hai lượt, kinh nghiệm và khả năng “kết liễu” đối thủ của họ thường tạo ra khác biệt.

ĐKVĐ PSG và á quân Inter Milan vượt khó

Không chỉ Real, vòng play-off còn có sự góp mặt của đương kim vô địch PSG lẫn đương kim á quân Inter Milan. Mùa trước, PSG cũng tham dự vòng đấu này và chạm trán đội bóng đồng hương Brest (thắng 10-0 sau 2 lượt trận). Thú vị hơn, lịch sử lặp lại ở mùa này khi thầy trò Luis Enrique tiếp tục đối đầu đại diện Ligue 1 khác là Monaco.

PSG hiện đang có màn trình diễn tương đối thất thường ở cả giải quốc nội lẫn cúp châu Âu, dù vậy họ vẫn được đánh giá cao hơn nhiều so với Monaco về đẳng cấp, chất lượng đội hình.

Trong khi đó, Inter Milan bước vào vòng play-off với phong độ rất cao ở Serie A. Dù vậy, cuộc chạm trán Bodo/Glimt hứa hẹn mang lại nhiều thử thách cho đại diện Serie A. Cần biết, đội bóng Na Uy đã liên tiếp đánh bại Man City lẫn Atletico Madrid ở 2 lượt trận cuối vòng bảng bằng lối chơi tốc độ, tự tin và không ngại pressing.

PSG, Inter, Newcastle quyết vượt khó

Newcastle tự tin, hiểm họa chờ Atletico

Không hẹn mà gặp, nhiều cựu vương hoặc cựu á quân cũng phải giành giật tấm "vé vớt" đi tiếp. Dù vậy, Juventus (gặp Galatasaray), Dortmund (gặp Atalanta), Leverkusen (gặp Olympiacos) đều chạm trán những đối thủ khó chịu và không dễ để họ có thể giành kết quả có lợi ở lượt đi.

Tương tự là Atletico Madrid. Sau trận đại thắng Barcelona 0-4 (bán kết lượt về cúp Nhà vua), đại diện thành Madrid lại hứng chịu thảm bại 0-3 trước Rayo Vallecano hồi giữa tuần. Sự trồi sụt của Atletico là cơ hội để Club Brugge kỳ vọng gây bất ngờ.

Newcastle, đại diện duy nhất của Ngoại hạng Anh tham dự vòng play-off sẽ chạm trán đối thủ kém danh tiếng Qarabag. Dù thi đấu kém cỏi ở giải vô địch quốc gia, "Chích chòe" tiến rất sâu tại các đấu trường cúp (vừa vượt qua vòng 4 FA Cup và dừng bước tại bán kết League Cup). Chính vì vậy, cơ hội để Newcastle giành chiến thắng, qua đó bảo toàn quân số cho Ngoại hạng Anh ở Champions League rất lớn.