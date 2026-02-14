Mbappe đạt cột mốc ấn tượng ở Real Madrid nhưng vẫn gây chia rẽ

Tần suất đáng nể

Kylian Mbappe đã chơi 90 trận cho Real Madrid và ghi 82 bàn thắng. Đây là con số rất ấn tượng khi so sánh với các huyền thoại khác của CLB: Chỉ có Ferenc Puskas (96) và Cristiano Ronaldo (86) đã có số bàn thắng nhiều hơn sau 90 trận đầu tiên cho “Los Blancos”. Mbappe xếp trên những Di Stefano (73), Hugo Sanchez (63), Ruud Van Nistelrooy (62) và Ronaldo xứ Brazil (61).

Mbappe là chân sút có số bàn thắng nhiều thứ 3 sau khi chạm mốc 90 trận đầu tiên ở Real Madrid

Riêng trong mùa này Mbappe đã ghi được 38 bàn thắng, trong đó có 23 bàn ở La Liga, đi kèm 5 kiến tạo. Mbappe đang cùng Harry Kane (Bayern Munich) và Erling Haaland (Man City) cạnh tranh cho giải thưởng Giày vàng châu Âu.

Mbappe thực tế chỉ cách 7 bàn nữa để vượt qua thành tích ghi bàn tốt nhất 1 mùa giải trong sự nghiệp của anh. Siêu sao người Pháp đã ghi 44 bàn trong mùa 2023/24, mùa giải cuối cùng của anh tại Paris Saint-Germain, và đó cũng là số bàn thắng anh ghi được trong mùa giải trước khi mới đến Madrid.

"Mắc võng"

Dù vậy những gì Mbappe giành được về mặt tập thể ở Madrid hiện chỉ là một danh hiệu duy nhất: Siêu cúp châu Âu 2024. Một danh hiệu không ai ở Real Madrid quan tâm. Không La Liga, không Cúp nhà Vua, không Champions League, cả Siêu cúp TBN cũng không. Và tất nhiên cũng không Quả bóng Vàng luôn.

Mới đây tờ AS đã lên bài viết về cột mốc bàn thắng của Mbappe, nhưng tờ này như thể sợ làm phật ý Mbappe, Florentino Perez hay ai đó ở Madrid, nên viết một cách đầy “vuốt ve” rằng Mbappe sẽ lấy động lực danh hiệu để ghi bàn nhiều hơn nữa. Tờ này đồng thời cho rằng chính khao khát danh hiệu là lý do Mbappe lên tiếng chỉ trích các đồng đội sau trận thua Benfica ở Champions League.

Đã không có bóng là Mbappe đứng chơi: Không pressing, không tranh chấp, không giúp đội nhà thoát pressing nốt. Một sự tương phản rõ rệt so với Kane, Haaland & Lewandowski

Nhưng cộng đồng fan Real Madrid đang có sự chia rẽ về Mbappe. Ngoài chờ bóng ở trên để lo khâu ghi bàn hoặc tổ chức tình huống, Mbappe gần như không đóng góp điều gì thêm. Không pressing, không lui về phòng ngự (kể cả có làm thì cũng hời hợt), thậm chí đá cắm nhưng lại hay quanh quẩn ngoài vòng cấm chờ bóng đến chân thay vì chạy chỗ vào khoảng trống.

Gần đây xuất hiện những thống kê của Statsbomb về hoạt động không bóng của các tiền đạo hàng đầu châu Âu. Kane, Haaland, thậm chí một Robert Lewandowski 37 tuổi vẫn chịu khó chạy, chịu khó tranh chấp. Mbappe thì lười nhất trong tất cả các chân sút này, vẫn như thời PSG (thậm chí Mbappe thời PSG còn lười hơn cả Lionel Messi).

Trong mùa cuối cùng ở PSG (2022/23), Messi vẫn không lười bằng Mbappe

Cái giá của sự hy sinh

Fan Real Madrid không thực sự đòi hỏi đội bóng của mình phải đá tấn công vũ bão như Barcelona, chiến thắng luôn là mục tiêu quan trọng nhất. Nhưng các đội của Kane, Haaland và Lewandowski đều đã ghi nhiều bàn thắng từ đầu mùa giải hơn Real Madrid của Mbappe, trong đó Bayern đã vượt mốc 100 bàn, Barca đã có 99 bàn còn Man City có 88 bàn, trong khi “Kền kền trắng” mới có 79 bàn thắng. Trong khi đó Real đã thủng lưới 39 bàn, họ thủng lưới chỉ kém Barca 1 bàn mặc dù Barca hay bị mang tiếng là phòng thủ kém.

Việc Xabi Alonso bị sa thải càng tạo nên ấn tượng xấu từ nhiều fan Real Madrid đối với Mbappe. Hãy xem những con số sau trong mùa này:

- Real Madrid của Xabi Alonso có Mbappe: 28 trận, 57 bàn thắng (2,04 bàn/trận) – 32 bàn thua (1,14 bàn/trận)

- Real Madrid của Xabi Alonso & không có Mbappe: 6 trận, 15 bàn (2,50 bàn/trận) – 6 bàn (1,0 bàn/trận)

Chúng ta có thể tranh luận về việc mẫu số của so sánh này khác nhau, và điều đó đúng. Nhưng khi tính cả thành tích của Real Madrid trước khi không có Mbappe thì có thể cãi bằng lập luận nào? Một cầu thủ chưa đến 30 tuổi nhưng lười hơn cả một cầu thủ 32 tuổi, một cầu thủ 37 tuổi, hay thậm chí Lionel Messi (người có thể nói là được phép lười), thì không gì có thể bao biện được.

Mbappe hãy in ảnh này và dán lên tường, biết đâu sẽ khơi gợi trong anh điều gì đó tích cực?

PSG đã đăng quang mọi danh hiệu sau khi Mbappe ra đi và điều đó cũng giúp mang lại Quả bóng Vàng đầu tiên cho Ousmane Dembele. Việc Dembele có QBV trước cả Mbappe nói lên rằng cái giá của sự hy sinh vì tập thể là thành công cá nhân, và nếu Mbappe vẫn không nghiệm ra được điều đó, Real Madrid sẽ còn trải qua những ngày tháng vất vả.