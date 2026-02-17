Dự đoán trận hot Cúp C1: Real Madrid giải mã đội Mourinho, PSG vượt khó

Benfica - Real Madrid, 3h, 18/2, lượt đi play-off Cúp C1

Benfica có thể tự tin hơn nhờ chiến thắng ấn tượng 4-2 trước Real Madrid ở vòng bảng Cúp C1. Kết quả này càng làm tăng sức hút cho cuộc đối đầu giữa hai đội đang có phong độ trái ngược.

Trận đấu tới cực kỳ quan trọng với Benfica, đội đã kiếm vé đến vòng play-off Cúp C1 ở trận cuối cùng của giai đoạn vòng bảng. "Đại bàng" kết thúc ở vị trí thứ 24 trên bảng xếp hạng Cúp C1. Qua 8 trận, họ thắng 3 và thua 5, thể hiện phong độ thiếu ổn định nhưng cuối cùng vẫn giành vé qua vòng bảng.

Đội bóng của Jose Mourinho còn cho thấy sự kiên cường trong vài tuần gần đây. Họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, kèm theo 1 trận hòa. Trận gần nhất chứng kiến đội bóng này giành chiến thắng khó khăn 2-1 trên sân của Santa Clara.

Phong độ sân nhà của Benfica đặc biệt đáng khích lệ, khi họ luôn tạo ra mối đe dọa lớn cho các đội khách tại Estadio da Luz. Lợi thế này có thể trở nên cực kỳ quan trọng trước Real Madrid thường lộ ra điểm yếu khi thi đấu sân khách ở Cúp châu Âu.

Real Madrid cần sửa sai khi tái đấu Benfica

Benfica ghi 10 bàn và thủng lưới 12 lần trong giai đoạn vòng bảng Cúp C1, con số phản ánh cả sức mạnh tấn công lẫn sự mong manh nơi hàng thủ. Chiến thắng 4-2 trước Real Madrid thể hiện rõ điểm yếu ở khâu phòng ngự và sức tấn công ấn tượng của Benfica.

Về phần Real Madrid, đội khách đến Lisbon khi phong độ lên cao. Họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trận gần nhất, họ thắng thuyết phục 4-1 trước Real Sociedad, với việc Vinicius Junior lập cú đúp. Kết quả này chắc chắn nâng cao tinh thần toàn đội, song phong độ Cúp châu Âu lại không được như vậy.

Dù sở hữu sức mạnh tấn công đáng kể khi ghi 21 bàn nhưng những sai lầm phòng ngự thỉnh thoảng làm suy yếu màn trình diễn của Real Madrid, khi họ thủng lưới 12 lần. 5 trận ở Cúp C1 gần nhất của họ có kết quả 2 chiến thắng và 3 thất bại, sự thiếu ổn định hiếm thấy ở CLB có đẳng cấp như Real Madrid

Đội bóng của Alvaro Arbeloa nhận thức rõ họ không thể thua Benfica 2 lần trong cùng mùa giải và dự kiến sẽ tiếp cận trận lượt đi với sự kiểm soát cùng kỷ luật chiến thuật cao hơn, đặc biệt khi thi đấu sân khách.

Kylian Mbappe đã vắng mặt ở trận thắng 4-1 trước Real Sociedad. Nhưng HLV Arbeloa xác nhận tiền đạo này đã bình phục và có thể ra sân ở trận gặp Benfica

Cuộc gặp trước đã cho thấy tính chất cởi mở của trận đấu này, nhưng lần này, Real Madrid biết rõ những gì đang bị đe dọa họ. Những trận đấu đòi hỏi sự uy quyền và kinh nghiệm của ông lớn vốn luôn là thời điểm Real Madrid thể hiện đẳng cấp cao nhất.

Với bề dày thành tích ở các trận knock-out và khả năng tạo ra khoảnh khắc quyết định, giới chuyên môn tin Real Madrid sẽ khiến đối phương ôm hận.

Dự đoán tỷ số: Benfica 1-2 Real Madrid Đội hình xuất phát: Benfica: Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis Real Madrid: Courtois; Carreras, Huijsen, Rudiger, Alexander-Arnold; Camavinga, Tchouameni, Valverde; Vinicius, Mbappe, Guler

Monaco - PSG, 3h, 18/2, lượt đi play-off Cúp C1

Cuộc đấu giữa Monaco và PSG là cuộc đấu toàn đội bóng Pháp rất đáng mong đợi. Đây là lần hiếm hoi hai đội gặp nhau ở Cúp châu Âu.

Trong 2 mùa giải liên tiếp, Monaco góp mặt ở vòng knock-out Cúp C1. Đây là thành tích đáng nể với đội bóng trải qua giai đoạn vòng bảng không mấy ổn định.

Giờ đây, trong mục tiêu hướng tới suất vào vòng 1/8 Cúp C1, Monaco còn phải đối mặt với "lời nguyền" knock-out đáng lo ngại, khi thua cả 5 trận đấu loại trực tiếp gần nhất. Dẫu vậy, Monaco có thể lấy lại động lực từ sự kiên cường trên sân nhà, khi họ bất bại trong 4 trận gần nhất ở Cúp C1.

Ngược lại, PSG đến với tâm trạng không tốt sau thất bại 1-3 trước Rennes. Việc này khiến họ tụt xuống thứ 2 bảng xếp hạng Ligue 1.

PSG quyết hạ Monaco

Nhưng PSG thắng 10 trong 15 trận knock-out Cúp C1 gần nhất, chỉ thua 5 trận. Đồng thời, họ thắng 7 trong 10 chuyến làm khách trước đó tại giải. Đây là sự khích lệ tinh thần đáng kể cho đoàn quân HLV Enrique.

Dembele có duyên ghi bàn vào lưới Monaco. Anh có 7 bàn trong 9 lần đối đầu gần nhất. Đây cũng là đối thủ mà ngôi sao người Pháp ghi bàn nhiều nhất.

Monaco tổn thất lực lượng nghiêm trọng. Lukas Hradecky, Takumi Minamino và Mohammed Salisu vẫn nghỉ dài vì vấn đề đầu gối. Còn Kassoum Ouattara, Eric Dier và Paul Pogba vắng mặt do chấn thương bắp chân.

Với tình hình như vậy, thật khó để mong đợi Monaco đánh bại PSG. Việc không thua trận đã là thành công với đội bóng xứ Công quốc.