Trực tiếp bóng đá Vallecano - Atletico Madrid: Hưng phấn sau đại thắng Barcelona (La Liga)
(22h15, 15/2, vòng 24) Atletico Madrid đang hừng hực khí thế sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Barcelona ở Cúp Nhà vua.
Laliga | 22h15, 15/2 | SVĐ Estadio de Vallecas
Điểm
Batalla
Ratiu
Lejeune
Mendy
Felipe
Valentin
Gumbau
Akhomach
Palazon
A.Garcia
De Frutos
Điểm
Oblak
Molina
Pubill
Hancko
Ruggeri
Simeone
Llorente
Koke
Lookman
Griezmann
Alvarez
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Với 22 điểm sau 22 vòng, Vallecano hiện xếp thứ 18 trên BXH La Liga và trải qua 4 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường. Phong độ của đội chủ nhà hoàn toàn trái ngược Atletico. Thầy trò HLV Diego Simeone đang chiễm chệ trong top 3 La Liga, đồng thời vừa gây ấn tượng bằng màn vùi dập Barca 4-0 tại bán kết lượt đi Cúp Nhà Vua.
Atletico không chỉ hơn hẳn Vallecano về phong độ, lực lượng và cả thành tích đối đầu. Trong 20 cuộc đụng độ gần nhất giữa 2 bên, họ chưa biết mùi thất bại trước đối thủ này.
Lamine Yamal đã bị HLV Diego Simeone chế giễu đầy phũ phàng ở trận bán kết lượt đi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha giữa Atletico Madrid và Barcelona.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-15/02/2026 15:43 PM (GMT+7)