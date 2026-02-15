Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Rayo Vallecano vs Atlético de Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Arsenal vs Wigan Athletic
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wigan Athletic - WIG Wigan Athletic
-
Olympique Lyonnais vs Nice
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Roma
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Mallorca vs Real Betis
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Girona vs Barcelona
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Milan vs Como
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Como - COM Como
-

Trực tiếp bóng đá Vallecano - Atletico Madrid: Hưng phấn sau đại thắng Barcelona (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay La liga 2025-26 Atletico Madrid

(22h15, 15/2, vòng 24) Atletico Madrid đang hừng hực khí thế sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Barcelona ở Cúp Nhà vua.

  

Laliga | 22h15, 15/2 | SVĐ Estadio de Vallecas

Rayo Vallecano
Trực tiếp bóng đá Vallecano - Atletico Madrid: Hưng phấn sau đại thắng Barcelona (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Vallecano - Atletico Madrid: Hưng phấn sau đại thắng Barcelona (La Liga) - 1
Atletico Madrid
(H1: 0-0)
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Vallecano - Atletico Madrid: Hưng phấn sau đại thắng Barcelona (La Liga) - 1
Batalla, Ratiu, Lejeune, Mendy, Felipe, Valentin, Gumbau, Akhomach, Palazon, A.Garcia, De Frutos
Trực tiếp bóng đá Vallecano - Atletico Madrid: Hưng phấn sau đại thắng Barcelona (La Liga) - 1
Oblak, Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Llorente, Koke, Lookman, Griezmann, Alvarez

Với 22 điểm sau 22 vòng, Vallecano hiện xếp thứ 18 trên BXH La Liga và trải qua 4 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường. Phong độ của đội chủ nhà hoàn toàn trái ngược Atletico. Thầy trò HLV Diego Simeone đang chiễm chệ trong top 3 La Liga, đồng thời vừa gây ấn tượng bằng màn vùi dập Barca 4-0 tại bán kết lượt đi Cúp Nhà Vua.

Atletico không chỉ hơn hẳn Vallecano về phong độ, lực lượng và cả thành tích đối đầu. Trong 20 cuộc đụng độ gần nhất giữa 2 bên, họ chưa biết mùi thất bại trước đối thủ này.

Atletico vùi dập Barcelona: HLV Simeone giơ 3 ngón tay chế nhạo Yamal
Atletico vùi dập Barcelona: HLV Simeone giơ 3 ngón tay chế nhạo Yamal

Lamine Yamal đã bị HLV Diego Simeone chế giễu đầy phũ phàng ở trận bán kết lượt đi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha giữa Atletico Madrid và Barcelona.

Bấm xem >>

15/02/2026 15:43 PM (GMT+7)
