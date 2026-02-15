Trực tiếp bóng đá Vallecano - Atletico Madrid: Hưng phấn sau đại thắng Barcelona (La Liga)

Laliga | 22h15, 15/2 | SVĐ Estadio de Vallecas Rayo Vallecano 0 - 0 Atletico Madrid (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Rayo Vallecano vs Atletico Madrid Atletico Madrid Điểm Batalla Ratiu Lejeune Mendy Felipe Valentin Gumbau Akhomach Palazon A.Garcia De Frutos Điểm Oblak Molina Pubill Hancko Ruggeri Simeone Llorente Koke Lookman Griezmann Alvarez Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Rayo Vallecano Rayo Vallecano Atletico Madrid Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Batalla, Ratiu, Lejeune, Mendy, Felipe, Valentin, Gumbau, Akhomach, Palazon, A.Garcia, De Frutos Oblak, Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Llorente, Koke, Lookman, Griezmann, Alvarez

Với 22 điểm sau 22 vòng, Vallecano hiện xếp thứ 18 trên BXH La Liga và trải qua 4 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường. Phong độ của đội chủ nhà hoàn toàn trái ngược Atletico. Thầy trò HLV Diego Simeone đang chiễm chệ trong top 3 La Liga, đồng thời vừa gây ấn tượng bằng màn vùi dập Barca 4-0 tại bán kết lượt đi Cúp Nhà Vua.

Atletico không chỉ hơn hẳn Vallecano về phong độ, lực lượng và cả thành tích đối đầu. Trong 20 cuộc đụng độ gần nhất giữa 2 bên, họ chưa biết mùi thất bại trước đối thủ này.