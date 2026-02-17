Tennis đỉnh cao thế giới: Alcaraz và Tsitsipas "khai hỏa", khó có địa chấn
(Tin thể thao, dự đoán tennis) Qatar Open nóng ngay vòng mở màn khi Carlos Alcaraz và Stefanos Tsitsipas cùng xuất trận. Khác biệt đẳng cấp, phong độ và đối thủ tạo nên thế trận hứa hẹn một chiều nhưng vẫn đáng xem.
Carlos Alcaraz - Arthur Rinderknech: Khoảng 23h30, 17/2 (vòng 1 đơn nam Qatar Open)
Tâm điểm vòng 1 Qatar Open ATP 500 là màn tái xuất của nhà vô địch Australian Open, Carlos Alcaraz trong cuộc đối đầu với tay vợt Pháp Arthur Rinderknech. Đây là lần thứ năm hai người gặp nhau và bốn lần trước phần thắng đều thuộc về Alcaraz.
Những lần chạm trán gần nhất cho thấy sự chênh lệch ngày càng rõ, từ các trận còn giằng co ban đầu đến những chiến thắng tương đối gọn gàng của tay vợt Tây Ban Nha trên cả sân cỏ lẫn sân cứng.
Alcaraz (bên phải) toàn thắng ở các trận với Rinderknech
Alcaraz bước vào Qatar Open với trạng thái lý tưởng, vừa đăng quang Grand Slam, được nghỉ đủ dài và gần như không chịu áp lực điểm số. Lối đánh tốc độ cao, chuyển trạng thái tấn công sang phòng ngự cực nhanh của anh đặc biệt hiệu quả trên mặt sân cứng Trung Đông.
Ngược lại, Rinderknech khởi đầu mùa khá trầy trật, thành tích thắng thua cân bằng và gặp khó khi đụng các đối thủ top đầu. Vũ khí giao bóng mạnh của tay vợt Pháp có thể giúp anh giữ game, nhưng để bẻ nhịp và kéo Alcaraz vào thế bị động trong các loạt bóng dài là nhiệm vụ rất khó.
Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng 2-0.
Stefanos Tsitsipas - Moez Echargui: Khoảng 17h30, 17/2 (vòng 1 đơn nam Qatar Open)
Trận đấu được đánh giá là khá lệch giữa Stefanos Tsitsipas và suất wild card (đặc cách) chủ nhà Moez Echargui. Dù Tsitsipas thời gian qua không phải lúc nào cũng ổn định trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn, bối cảnh trận đấu này vẫn nghiêng rõ về phía tay vợt Hy Lạp.
Tsitsipas được đánh giá cao hơn đối thủ
Echargui có kinh nghiệm và chơi nhiều trên mặt sân cứng, nhưng phần lớn điểm số đến từ các giải cấp thấp. Khi bước lên mặt bằng ATP Tour và gặp những đối thủ top đầu, anh thường gặp khó trong việc giữ nhịp giao bóng và chống đỡ các pha tấn công sớm. Khả năng chịu áp lực trong những game trả giao dài cũng là dấu hỏi.
Tsitsipas vẫn sở hữu bộ vũ khí phù hợp sân cứng, giao bóng một tốt, thuận tay tạo lực lớn và sẵn sàng dâng cao kết thúc điểm. Trước đối thủ kém hơn về tốc độ bóng lẫn khả năng phòng ngự, anh có nhiều phương án để kiểm soát thế trận, từ đánh áp đặt cuối sân đến rút ngắn điểm số.
Nếu giữ được sự tập trung và hạn chế chuỗi lỗi tự đánh hỏng, Tsitsipas đủ khả năng giải quyết trận đấu trong hai set, với thế trận chủ động phần lớn thời gian.
Dự đoán kết quả: Tsitsipas thắng sau 2 set.
Lịch thi đấu tennis ngày 17/2
|
Thời gian
|
Trận đấu
|
Trực tiếp
|
Tennis ATP 500 - Qatar Open - vòng 1
|
Thứ ba, 17/02/2026
|
17:30
|
Marton Fucsovics
|Hady Habib
|
17:30
|
Moez Echargui
|Stefanos Tsitsipas
|
17:30
|
Pablo Carreno Busta
|Quentin Halys
|
19:00
|
Jiri Lehecka
|Jenson Brooksby
|
19:00
|
Shintaro Mochizuki
|Karen Khachanov
|
19:00
|Zhizhen Zhang
|Roberto Carballes Baena
|
20:30
|Ugo Humbert
|Fabian Marozsan
|
20:30
|Zizou Bergs
|Giovanni Mpetshi Perricard
|
23:30
|Carlos Alcaraz
|Arthur Rinderknech
|
Thứ tư, 18/02/2026
|
01:00
|
Jesper de Jong
|Andrey Rublev
|
Tennis ATP 500 - Rio Open - vòng 1
|
Thứ ba, 17/02/2026
|02:30
|Cristian Garin
|Thiago Agustin Tirante
|04:00
|Alejandro Tabilo
|Emilio Nava
|04:00
|Dusan Lajovic
|Daniel Altmaier
|05:00
|Gustavo Heide
|Vit Kopriva
|05:30
|Igor Ribeiro Marcondes
|Ignacio Buse
|06:30
|Yannick Hanfmann
|Joao Lucas Da Silva
|
Thứ tư, 18/02/2026
|02:30
|Camilo Ugo Carabelli
|Roman Andres Burruchaga
|
02:30
|Dino Prizmic
|Francesco Passaro
|
02:30
|Marcelo Barrios
|Matteo Berrettini
|
02:30
|Tomas Etcheverry
|Francisco Comesana
|
04:00
|Francisco Cerundolo
|Mariano Navone
|
Tennis WTA 1000 - Dubai Tennis Championships - vòng 2
|
Thứ ba, 17/02/2026
|14:00
|Ekaterina Alexandrova
|Magda Linette
|14:00
|Peyton Stearns
|Clara Tauson
|14:00
|Varvara Gracheva
|Jessica Pegula
|15:30
|Belinda Bencic
|Sara Bejlek
|15:30
|Elise Mertens
|Emma Navarro
|15:30
|Iva Jovic
|Diana Shnaider
|15:30
|Mirra Andreeva
|Daria Kasatkina
|17:00
|Antonia Ruzic
|Anastasia Zakharova
|17:00
|Coco Gauff
|Anna Kalinskaya
|17:00
|Ella Seidel
|Jaqueline Cristian
|18:30
|Elisabetta Cocciaretto
|Leylah Fernandez
|18:30
|Paula Badosa
|Elina Svitolina
|20:00
|Linda Noskova
|Sorana Cirstea
|22:00
|Elena Rybakina
|Kimberly Birrell
|23:30
|Alexandra Eala
|Jasmine Paolini
(Vòng 1) Tay vợt hạt giống số 2 Jannik Sinner đã bắt đầu hành trình biến dư âm thất bại gần đây thành động lực thi đấu mới tại Doha, nơi anh khuấy...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/02/2026 09:07 AM (GMT+7)