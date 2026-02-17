Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
belinda-vs-sara
Dubai Championships
Belinda Bencic -
Sara Bejlek -
mirra-vs-daria
Dubai Championships
Mirra Andreeva -
Daria Kasatkina -
coco-vs-anna
Dubai Championships
Coco Gauff -
Anna Kalinskaya -
paula-vs-elina
Dubai Championships
Paula Badosa -
Elina Svitolina -
shintaro-vs-karen
Qatar ExxonMobil Open
Shintaro Mochizuki -
Karen Khachanov -
elena-vs-kimberly
Dubai Championships
Elena Rybakina -
Kimberly Birrell -
carlos-vs-arthur
Qatar ExxonMobil Open
Carlos Alcaraz -
Arthur Rinderknech -
janice-vs-amanda
Dubai Championships
Janice Tjen -
Amanda Anisimova -

Tennis đỉnh cao thế giới: Alcaraz và Tsitsipas "khai hỏa", khó có địa chấn

Sự kiện: ATP Tour WTA Tour Carlos Alcaraz

(Tin thể thao, dự đoán tennis) Qatar Open nóng ngay vòng mở màn khi Carlos Alcaraz và Stefanos Tsitsipas cùng xuất trận. Khác biệt đẳng cấp, phong độ và đối thủ tạo nên thế trận hứa hẹn một chiều nhưng vẫn đáng xem.

  

Carlos Alcaraz - Arthur Rinderknech: Khoảng 23h30, 17/2 (vòng 1 đơn nam Qatar Open)

Tâm điểm vòng 1 Qatar Open ATP 500 là màn tái xuất của nhà vô địch Australian Open, Carlos Alcaraz trong cuộc đối đầu với tay vợt Pháp Arthur Rinderknech. Đây là lần thứ năm hai người gặp nhau và bốn lần trước phần thắng đều thuộc về Alcaraz.

Những lần chạm trán gần nhất cho thấy sự chênh lệch ngày càng rõ, từ các trận còn giằng co ban đầu đến những chiến thắng tương đối gọn gàng của tay vợt Tây Ban Nha trên cả sân cỏ lẫn sân cứng.

Alcaraz (bên phải) toàn thắng ở các trận với Rinderknech

Alcaraz bước vào Qatar Open với trạng thái lý tưởng, vừa đăng quang Grand Slam, được nghỉ đủ dài và gần như không chịu áp lực điểm số. Lối đánh tốc độ cao, chuyển trạng thái tấn công sang phòng ngự cực nhanh của anh đặc biệt hiệu quả trên mặt sân cứng Trung Đông.

Ngược lại, Rinderknech khởi đầu mùa khá trầy trật, thành tích thắng thua cân bằng và gặp khó khi đụng các đối thủ top đầu. Vũ khí giao bóng mạnh của tay vợt Pháp có thể giúp anh giữ game, nhưng để bẻ nhịp và kéo Alcaraz vào thế bị động trong các loạt bóng dài là nhiệm vụ rất khó.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng 2-0.

Stefanos Tsitsipas - Moez Echargui: Khoảng 17h30, 17/2 (vòng 1 đơn nam Qatar Open)

Trận đấu được đánh giá là khá lệch giữa Stefanos Tsitsipas và suất wild card (đặc cách) chủ nhà Moez Echargui. Dù Tsitsipas thời gian qua không phải lúc nào cũng ổn định trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn, bối cảnh trận đấu này vẫn nghiêng rõ về phía tay vợt Hy Lạp.

Tsitsipas được đánh giá cao hơn đối thủ

Echargui có kinh nghiệm và chơi nhiều trên mặt sân cứng, nhưng phần lớn điểm số đến từ các giải cấp thấp. Khi bước lên mặt bằng ATP Tour và gặp những đối thủ top đầu, anh thường gặp khó trong việc giữ nhịp giao bóng và chống đỡ các pha tấn công sớm. Khả năng chịu áp lực trong những game trả giao dài cũng là dấu hỏi.

Tsitsipas vẫn sở hữu bộ vũ khí phù hợp sân cứng, giao bóng một tốt, thuận tay tạo lực lớn và sẵn sàng dâng cao kết thúc điểm. Trước đối thủ kém hơn về tốc độ bóng lẫn khả năng phòng ngự, anh có nhiều phương án để kiểm soát thế trận, từ đánh áp đặt cuối sân đến rút ngắn điểm số.

Nếu giữ được sự tập trung và hạn chế chuỗi lỗi tự đánh hỏng, Tsitsipas đủ khả năng giải quyết trận đấu trong hai set, với thế trận chủ động phần lớn thời gian. 

Dự đoán kết quả: Tsitsipas thắng sau 2 set.

Lịch thi đấu tennis ngày 17/2

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Tennis ATP 500 - Qatar Open - vòng 1

Thứ ba, 17/02/2026

17:30

Marton Fucsovics

 Hady Habib

17:30

Moez Echargui

 Stefanos Tsitsipas

17:30

Pablo Carreno Busta

 Quentin Halys

19:00

Jiri Lehecka

 Jenson Brooksby

19:00

Shintaro Mochizuki

 Karen Khachanov

19:00

 Zhizhen Zhang Roberto Carballes Baena

20:30

 Ugo Humbert Fabian Marozsan

20:30

 Zizou Bergs Giovanni Mpetshi Perricard

23:30

 Carlos Alcaraz Arthur Rinderknech

Thứ tư, 18/02/2026

01:00

Jesper de Jong

 Andrey Rublev

Tennis ATP 500 - Rio Open - vòng 1

Thứ ba, 17/02/2026
02:30 Cristian Garin Thiago Agustin Tirante
04:00 Alejandro Tabilo Emilio Nava
04:00 Dusan Lajovic Daniel Altmaier
05:00 Gustavo Heide Vit Kopriva
05:30 Igor Ribeiro Marcondes Ignacio Buse
06:30 Yannick Hanfmann Joao Lucas Da Silva

Thứ tư, 18/02/2026
02:30 Camilo Ugo Carabelli Roman Andres Burruchaga

02:30

 Dino Prizmic Francesco Passaro

02:30

 Marcelo Barrios Matteo Berrettini

02:30

 Tomas Etcheverry Francisco Comesana

04:00

 Francisco Cerundolo Mariano Navone

Tennis WTA 1000 - Dubai Tennis Championships - vòng 2

Thứ ba, 17/02/2026
14:00 Ekaterina Alexandrova Magda Linette
14:00 Peyton Stearns Clara Tauson
14:00 Varvara Gracheva Jessica Pegula
15:30 Belinda Bencic Sara Bejlek
15:30 Elise Mertens Emma Navarro
15:30 Iva Jovic Diana Shnaider
15:30 Mirra Andreeva Daria Kasatkina
17:00 Antonia Ruzic Anastasia Zakharova
17:00 Coco Gauff Anna Kalinskaya
17:00 Ella Seidel Jaqueline Cristian
18:30 Elisabetta Cocciaretto Leylah Fernandez
18:30 Paula Badosa Elina Svitolina
20:00 Linda Noskova Sorana Cirstea
22:00 Elena Rybakina Kimberly Birrell
23:30 Alexandra Eala Jasmine Paolini
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/02/2026 09:07 AM (GMT+7)
