Tennis đỉnh cao thế giới: Alcaraz và Tsitsipas "khai hỏa", khó có địa chấn

Carlos Alcaraz - Arthur Rinderknech: Khoảng 23h30, 17/2 (vòng 1 đơn nam Qatar Open)

Tâm điểm vòng 1 Qatar Open ATP 500 là màn tái xuất của nhà vô địch Australian Open, Carlos Alcaraz trong cuộc đối đầu với tay vợt Pháp Arthur Rinderknech. Đây là lần thứ năm hai người gặp nhau và bốn lần trước phần thắng đều thuộc về Alcaraz.

Những lần chạm trán gần nhất cho thấy sự chênh lệch ngày càng rõ, từ các trận còn giằng co ban đầu đến những chiến thắng tương đối gọn gàng của tay vợt Tây Ban Nha trên cả sân cỏ lẫn sân cứng.

Alcaraz (bên phải) toàn thắng ở các trận với Rinderknech

Alcaraz bước vào Qatar Open với trạng thái lý tưởng, vừa đăng quang Grand Slam, được nghỉ đủ dài và gần như không chịu áp lực điểm số. Lối đánh tốc độ cao, chuyển trạng thái tấn công sang phòng ngự cực nhanh của anh đặc biệt hiệu quả trên mặt sân cứng Trung Đông.

Ngược lại, Rinderknech khởi đầu mùa khá trầy trật, thành tích thắng thua cân bằng và gặp khó khi đụng các đối thủ top đầu. Vũ khí giao bóng mạnh của tay vợt Pháp có thể giúp anh giữ game, nhưng để bẻ nhịp và kéo Alcaraz vào thế bị động trong các loạt bóng dài là nhiệm vụ rất khó.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng 2-0.

Stefanos Tsitsipas - Moez Echargui: Khoảng 17h30, 17/2 (vòng 1 đơn nam Qatar Open)

Trận đấu được đánh giá là khá lệch giữa Stefanos Tsitsipas và suất wild card (đặc cách) chủ nhà Moez Echargui. Dù Tsitsipas thời gian qua không phải lúc nào cũng ổn định trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn, bối cảnh trận đấu này vẫn nghiêng rõ về phía tay vợt Hy Lạp.

Tsitsipas được đánh giá cao hơn đối thủ

Echargui có kinh nghiệm và chơi nhiều trên mặt sân cứng, nhưng phần lớn điểm số đến từ các giải cấp thấp. Khi bước lên mặt bằng ATP Tour và gặp những đối thủ top đầu, anh thường gặp khó trong việc giữ nhịp giao bóng và chống đỡ các pha tấn công sớm. Khả năng chịu áp lực trong những game trả giao dài cũng là dấu hỏi.

Tsitsipas vẫn sở hữu bộ vũ khí phù hợp sân cứng, giao bóng một tốt, thuận tay tạo lực lớn và sẵn sàng dâng cao kết thúc điểm. Trước đối thủ kém hơn về tốc độ bóng lẫn khả năng phòng ngự, anh có nhiều phương án để kiểm soát thế trận, từ đánh áp đặt cuối sân đến rút ngắn điểm số.

Nếu giữ được sự tập trung và hạn chế chuỗi lỗi tự đánh hỏng, Tsitsipas đủ khả năng giải quyết trận đấu trong hai set, với thế trận chủ động phần lớn thời gian.

Dự đoán kết quả: Tsitsipas thắng sau 2 set.

Lịch thi đấu tennis ngày 17/2