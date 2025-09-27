Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Real Madrid: Metropolitano "đi dễ khó về" (La Liga)
(21h15, 27/9, vòng 7 La Liga) Real Madrid dự báo phải trải qua trận đấu khó khăn khi hành quân đến sân của Atletico Madrid dù hiện "Los Blancos" đạt phong độ tốt.
Laliga | 21h15, 27/9 | Metropolitano
Điểm
Oblak
Llorente
Le Normand
Lenglet
Hancko
Simeone
Koke
Barrios
Gallagher
Alvarez
Sorloth
Điểm
Courtois
Carvajal
Militao
Huijsen
Carreras
Valverde
Tchouameni
Mastantuono
Guler
Vinicius
Mbappe
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
⚠️Alonso cảnh báo dàn sao Real
Trong buổi họp báo trước trận derby Madrid, HLV Xabi Alonso nhấn mạnh các cầu thủ phải giữ đôi chân trên mặt đất. Thuyền trưởng Real Madrid nói: “Mỗi trận đấu đều rất khó để giành chiến thắng… chúng tôi không thể tự mãn.
Chỉ ra sân thôi không có nghĩa là chúng tôi sẽ thắng, chúng tôi phải thể hiện sự nhất quán trong màn trình diễn. Càng rèn luyện cho bản thân tính chủ động tự nhiên, chúng tôi càng có nhiều cơ hội giành điểm. Nếu đạt được điều đó, chúng tôi sẽ tích lũy nhiều điểm số”.
Real Madrid đang toàn thắng mọi trận đấu ở La Liga từ đầu mùa, dẫn đầu bảng xếp hạng với hơn Barcelona 2 điểm và hơn chính Atletico Madrid 9 điểm, đội đang ngụp lặn ở vị trí thứ chín. Tin vui cho “Kền kền trắng” là Jude Bellingham và Eduardo Camavinga đủ thể lực ra sân sau khi trở lại từ chấn thương và thi đấu từ ghế dự bị gần đây.
⚽Cẩn thận thánh địa Metropolitano
Real Madrid toàn thắng từ đầu mùa trên mọi đấu trường. Nhưng điều đó không làm Atletico Madrid lo sợ, vì họ có lợi thế sân nhà Metropolitano. Nên nhớ trong 4 trận gần nhất làm khách tới sân của Atletico Madrid, Real Madrid không thể giành chiến thắng (3 thua, 1 hòa).
Atletico Madrid hiện còn có tinh thần dâng cao. Họ tìm lại niềm vui chiến thắng bằng việc đánh bại Rayo Vallecano với tỷ số 3-2. Trong trận đó, Alvarez ghi hat-trick. Tiền đạo này rõ ràng khát khao làm điều tương tự ở trận gặp Real Madrid.
🆚Lịch sử đối đầu: Real áp đảo Atletico
Kể từ lần đầu tiên chạm trán vào ngày 2/12/1906, Atletico Madrid và Real Madrid đã so kè quyết liệt xuyên suốt 119 năm, với tổng cộng 240 trận đấu. Tất nhiên, Real Madrid vẫn là đội vượt trội về thành tích lẫn kết quả đối đầu khi giành 117 chiến thắng, gần gấp đôi Atletico (60). Sự áp đảo đó cũng được thể hiện ở đấu trường La Liga với 91 chiến thắng thuộc về "Đội bóng hoàng gia", 41 chiến thắng thuộc về Atletico.
|Giải đấu
|Trận
|Atletico thắng
|Hòa
|Real thắng
|Bàn thắng Atletico
|Bàn thắng Real
|La Liga
|176
|41
|44
|91
|226
|302
|Cúp Nhà vua
|44
|12
|14
|18
|50
|62
|Copa de La Liga
|4
|2
|1
|1
|7
|7
|Siêu cúp TBN
|4
|1
|2
|1
|5
|6
|Champions League
|11
|3
|2
|6
|9
|16
|Siêu cúp châu Âu
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|Tổng
|240
|60
|63
|117
|301
|395
🚨Các trận đấu đáng chú ý giữa Atletico Madrid và Real Madrid gần đây
|Phong độ 5 trận gần nhất
|Atletico Madrid
|Real Madrid
|
Atletico 3-2 Rayo (La Liga)
Mallorca 1-1 Atletico (La Liga)
Liverpool 3-2 Atletico (Champions League)
Atletico 2-0 Villarreal (La Liga)
Alaves 1-1 Atletico (La Liga)
|
Levante 1-4 Real Madrid (La Liga)
Real Madrid 2-0 Espanyol (La Liga)
Real Madrid 2-1 Marseille (Champions League)
Sociedad 1-2 Real Madrid (La Liga)
Real Madrid 2-1 Mallorca (La Liga)
