Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Real Madrid: Metropolitano "đi dễ khó về" (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Real Madrid Atletico Madrid

(21h15, 27/9, vòng 7 La Liga) Real Madrid dự báo phải trải qua trận đấu khó khăn khi hành quân đến sân của Atletico Madrid dù hiện "Los Blancos" đạt phong độ tốt.

  

PVF-CAND vs Hoàng Anh Gia Lai
PVF-CAND
0
Hoàng Anh Gia Lai
0
FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
Becamex TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Becamex TP Hồ Chí Minh
1
SHB Đà Nẵng
0
FPT Play, TV360+5
Sông Lam Nghệ An vs Công An TP Hồ Chí Minh
Sông Lam Nghệ An
0
Công An TP Hồ Chí Minh
0
FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
Brentford vs Manchester United
Brentford
-
Manchester United
-
K+Sport1
St. Pauli vs Bayer Leverkusen
St. Pauli
-
Bayer Leverkusen
-
TV360
Mainz 05 vs Borussia Dortmund
Mainz 05
-
Borussia Dortmund
-
TV360
Manchester City vs Burnley
Manchester City
-
Burnley
-
K+Sport2
Leeds United vs AFC Bournemouth
Leeds United
-
AFC Bournemouth
-
K+Live
Crystal Palace vs Liverpool
Crystal Palace
-
Liverpool
-
K+Sport1
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Chelsea
-
Brighton & Hove Albion
-
K+Action

Laliga | 21h15, 27/9 | Metropolitano 

Atletico Madrid
Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Real Madrid: Metropolitano "đi dễ khó về" (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Real Madrid: Metropolitano "đi dễ khó về" (La Liga) - 1
Real Madrid
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Real Madrid: Metropolitano "đi dễ khó về" (La Liga) - 1
Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Simeone, Koke, Barrios, Gallagher, Alvarez, Sorloth
Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Real Madrid: Metropolitano "đi dễ khó về" (La Liga) - 1
Courtois, Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Mastantuono, Guler, Vinicius, Mbappe

⚠️Alonso cảnh báo dàn sao Real

Trong buổi họp báo trước trận derby Madrid, HLV Xabi Alonso nhấn mạnh các cầu thủ phải giữ đôi chân trên mặt đất. Thuyền trưởng Real Madrid nói: “Mỗi trận đấu đều rất khó để giành chiến thắng… chúng tôi không thể tự mãn.

Chỉ ra sân thôi không có nghĩa là chúng tôi sẽ thắng, chúng tôi phải thể hiện sự nhất quán trong màn trình diễn. Càng rèn luyện cho bản thân tính chủ động tự nhiên, chúng tôi càng có nhiều cơ hội giành điểm. Nếu đạt được điều đó, chúng tôi sẽ tích lũy nhiều điểm số”.

Real Madrid đang toàn thắng mọi trận đấu ở La Liga từ đầu mùa, dẫn đầu bảng xếp hạng với hơn Barcelona 2 điểm và hơn chính Atletico Madrid 9 điểm, đội đang ngụp lặn ở vị trí thứ chín. Tin vui cho “Kền kền trắng” là Jude Bellingham và Eduardo Camavinga đủ thể lực ra sân sau khi trở lại từ chấn thương và thi đấu từ ghế dự bị gần đây.

Cẩn thận thánh địa Metropolitano 

Real Madrid toàn thắng từ đầu mùa trên mọi đấu trường. Nhưng điều đó không làm Atletico Madrid lo sợ, vì họ có lợi thế sân nhà Metropolitano. Nên nhớ trong 4 trận gần nhất làm khách tới sân của Atletico Madrid, Real Madrid không thể giành chiến thắng (3 thua, 1 hòa). 

Atletico Madrid hiện còn có tinh thần dâng cao. Họ tìm lại niềm vui chiến thắng bằng việc đánh bại Rayo Vallecano với tỷ số 3-2. Trong trận đó, Alvarez ghi hat-trick. Tiền đạo này rõ ràng khát khao làm điều tương tự ở trận gặp Real Madrid. 

🆚Lịch sử đối đầu: Real áp đảo Atletico

Kể từ lần đầu tiên chạm trán vào ngày 2/12/1906, Atletico Madrid và Real Madrid đã so kè quyết liệt xuyên suốt 119 năm, với tổng cộng 240 trận đấu. Tất nhiên, Real Madrid vẫn là đội vượt trội về thành tích lẫn kết quả đối đầu khi giành 117 chiến thắng, gần gấp đôi Atletico (60). Sự áp đảo đó cũng được thể hiện ở đấu trường La Liga với 91 chiến thắng thuộc về "Đội bóng hoàng gia", 41 chiến thắng thuộc về Atletico. 

Giải đấu Trận Atletico thắng Hòa Real thắng Bàn thắng Atletico Bàn thắng Real
La Liga 176 41 44 91 226 302
Cúp Nhà vua 44 12 14 18 50 62
Copa de La Liga 4 2 1 1 7 7
Siêu cúp TBN 4 1 2 1 5 6
Champions League 11 3 2 6 9 16
Siêu cúp châu Âu 1 1 0 0 4 2
Tổng 240 60 63 117 301 395

🚨Các trận đấu đáng chú ý giữa  Atletico Madrid và Real Madrid gần đây

Phong độ 5 trận gần nhất
Atletico Madrid Real Madrid

Atletico 3-2 Rayo (La Liga)

Mallorca 1-1 Atletico (La Liga)

Liverpool 3-2 Atletico (Champions League)

Atletico 2-0 Villarreal (La Liga)

Alaves 1-1 Atletico (La Liga)

Levante 1-4 Real Madrid (La Liga)

Real Madrid 2-0 Espanyol (La Liga)

Real Madrid 2-1 Marseille (Champions League)

Sociedad 1-2 Real Madrid (La Liga)

Real Madrid 2-1 Mallorca (La Liga)

Theo Phong Đức

27/09/2025 16:19 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay
