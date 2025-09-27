Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Alvarez nổ hat-trick giải hạn, mơ quật ngã gã hàng xóm đáng ghét Real Madrid

Sự kiện: La liga 2025-26 Real vs Atletico: Derby rực lửa Atletico Madrid
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Julian Alvarez và Atletico Madrid đã trở lại kịp thời bằng chiến thắng nghẹt thở với Rayo Vallecano, ngay trước thềm trận derby Madrid rực lửa (21h15, 27/9), để gửi chiến thư đầy sức nặng đến gã hàng xóm đáng ghét, Real Madrid.

  

⚽️ 3 bàn thắng, 3 điểm và thắp lên hy vọng cho Atletico Madrid

Giữa tuần này, Atletico đã đi qua đêm đầy cảm xúc tại vòng 6 La Liga khi vượt qua Rayo Vallecano với tỷ số 3-2. Chiến thắng này không chỉ giúp đoàn quân Diego Simeone chấm dứt chuỗi 2 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên mọi mặt trận, mà còn mang về sân Wanda Metropolitano chiến thắng thứ 2 tại La Liga mùa này, qua đó tạm vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Alvarez thể hiện phong độ ấn tượng

Alvarez thể hiện phong độ ấn tượng

Với 3 điểm quý giá, áp lực từ khởi đầu chậm chạp phần nào được xua tan, đồng thời thắp lên niềm tin từ người hâm mộ “Los Rojiblancos” sau những trận đấu bấp bênh.

 Và, trung tâm trong chiến thắng vừa qua đương nhiên đổ dồn về Julian Alvarez. Tiền đạo người Argentina đã khép lại 90 phút rực lửa bằng cú hat-trick đẳng cấp, trực tiếp đem lại chiến thắng quan trọng cho đội nhà.

🧤 “Người nhện” bắt đầu giăng tơ

Alvarez mở tỷ số với một cú ra chân gọn ghẽ sau đường kiến tạo hoàn hảo của Marcos Llorente, sau đó nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm đúng lúc đúng chỗ thể hiện bản năng sát thủ. Anh ấn định thắng lợi cho đội đội chủ nhà sau cú sút chân trái uy lực vào góc cao, khẳng định phẩm chất của một ngôi sao tầm cỡ.

Ba bàn thắng, ba phong cách khác nhau, tạo nên bức tranh toàn diện về một tiền đạo hiện đại từ cựu sao Manchester City: hiệu quả, sắc bén và giàu sức ảnh hưởng. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Alvarez gục xuống thảm cỏ, kiệt sức, nhưng nụ cười vẫn hiện trên môi, đó đem đến sự giải thoát, niềm tự tin hồi sinh cho Alvarez.

Alvarez tiếp tục là niềm hy vọng trên hàng công Atletico

Alvarez tiếp tục là niềm hy vọng trên hàng công Atletico

Cú hat-trick này đến như một cơn mưa quý giá, giải hạn cho ngôi sao người Argentina. Bởi từ đầu mùa, sau 5 vòng đầu tiên, Alvarez mới chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng và từng phải chịu đựng áp lực nặng nề sau quả penalty hỏng ăn trước Mallorca.

Chưa hết,  phong độ bất ổn cùng sức ảnh hưởng bị nghi ngờ trong đội hình Atletico khiến không ít ý kiến cho rằng mùa giải thứ hai của Alvarez tại Wanda Metropolitano đang đi xuống, trái ngược hẳn với màn trình diễn thăng hoa trong mùa đầu tiên. Hơn thế nữa, Alvarez nhiều lần bị HLV Simeone thay ra sớm và từng dấy lên tin đồn về mối quan hệ không hòa thuận với nhà cầm quân đồng hương.

Tuy nhiên, tình thế đã xoay chiều chóng vánh cho chân sút sinh năm 2000. Đây cũng trở thành tín hiệu mạnh mẽ về ngày Alvarez trở lại đúng vị thế của một “số 9” đích thực, sẵn sàng làm điểm tựa cho Atletico trong những thử thách lớn.

Bên cạnh Alvarez, đồng đội cũng đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng trước Rayo. Antoine Griezmann tiếp tục làm tốt nhiệm vụ nối nhịp, Conor Gallagher thi đấu tròn vai và Giuliano Simeone từ băng ghế dự bị đem đến năng lượng bùng nổ cần thiết.

Nhưng chính sự hưng phấn và bản lĩnh của Alvarez đã tạo ra cú hích quan trọng nhất, giúp Atletico lội ngược dòng và giữ vững tinh thần trước một Real Madrid đang thăng hoa toàn diện.

Số phút thi đấu 90
Bàn thắng 3
Kiến tạo 0
Số cú dứt điểm 4 (3 lần đi trúng đích)
Số lần rê bóng thành công 2/2 (tỷ lệ thành công 100%)
Số đường chuyền chính xác 26/29 (tỷ lệ chính xác 90%)
Số đường chuyền đột biến cao 3
Đánh chặn 1
Tắc bóng chính xác 1
Điểm số Sofascore đánh giá 10

💥 Thách thức nhà vua

Chiến thắng trước Rayo cũng là màn chạy đà hoàn hảo cho đoàn quân Simeone trước cuộc đối đầu với đại kình địch cùng thành phố Real Madrid, thuộc khuôn khổ vòng 7 La Liga diễn ra tối mai.

Mặc dù xét về phong độ hiện tại, tình hình của hai đội trái ngược hoàn toàn: trong khi Atletico đang chật vật ở một vị trí giữa BXH, không thắng 4/6 trận, chỉ giành 9 điểm, qua đó đối mặt nguy cơ sớm giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch thì "Los Blancos" lại thăng hoa dưới bàn tay tân thuyền trưởng Xabi Alonso.

"Kền kền trắng" thắng toàn bộ 6 trận, giành 18 điểm hoàn hảo và chễm chệ trên ngai vàng hạng đấu danh giá nhất bóng đá Tây Ban Nha, bỏ xa Atletico đến 9 điểm. Nhưng ranh giới các trận derby luôn vượt ra ngoài con số thống kê đơn thuần, nơi mà lịch sử, danh dự, bản sắc địa phương và tinh thần thi đấu trên sân nhà mới là các yếu tố lên ngôi. Atletico chắc chắn sẽ bước vào trận đấu với 200% công lực nhằm nuôi khát khao khiến đại kình địch phải ôm hận.

Alvarez chuẩn bị bước vào trận derby Madrid

Alvarez chuẩn bị bước vào trận derby Madrid

🚩 Atletico chờ cái duyên của Alvarez, quyết đấu Real

Kinh nghiệm, kỷ luật chiến thuật và tinh thần “vượt khó” vốn là thương hiệu của Simeone luôn khiến Real gặp khó, bất chấp phong độ 2 đội trước thời điểm đối đầu chênh lệch ra sao.

10 trận đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường, thành tích của 2 đội cân bằng khi mỗi bên giành 3 chiến thắng và hòa 4. Nhưng tính riêng tại La Liga, Atletico đã bất bại trong 5 lần gần nhất đụng độ Real với 1 chiến thắng cùng 4 trận hòa. Lần cuối cùng “Los Blancos” giành chiến thắng trước Atletico tại La Liga đã diễn ra từ tháng 9/2022, hơn 3 năm trước.

Không chỉ tập thể mà cá nhân Julian Alvarez cũng có duyên đặc biệt trong các trận derby Madrid. Chân sút 25 tuổi đã ghi 2 bàn sau 3 lần gần nhất chạm trán Real, trong khi chân sút chủ lực bên kia chiến tuyến, Kylian Mbappe mới chỉ có 1 pha lập công sau 4 lần ra sân mùa trước. Với phong độ thăng hoa vừa tìm lại, Alvarez hứa hẹn sẽ trở thành mối đe dọa thường trực cho hàng phòng ngự “Kền kền trắng”.

Đây cũng sẽ là lần đầu tiên tại La Liga mùa này, Alonso cùng các học trò chạm chán 1 đối thủ lớn, một thử thách không hề nhỏ cho bầy “Kền kền” tại hiểm địa Wanda Metropolitano vào 21h15, 27/9.

8

Ateltico Madrid - Real Madrid 27.09

Theo Nguyễn Tùng

Nguồn: [Link nguồn]

27/09/2025 09:17 AM (GMT+7)
