Dự đoán tỷ số Atletico - Real Madrid: Derby rực lửa, Alvarez so kè Mbappe (La Liga)

Real Madrid Vinicius Junior
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(21h15, 27/9, vòng 7 La Liga) Những ngôi sao tấn công hàng đầu La Liga có thể là nhân tố định đoạt số phận trận derby Madrid thứ 241.

  

🎯Phong độ trái ngược trước thềm derby

Trải qua 6 vòng đầu La Liga 2025/26, có thể nói thành Madrid chia ra làm 2 thái cực. Dù chi tới 268,2 triệu euro nâng cấp đội hình, Ateltico Madrid lại gây thất vọng tràn trề khi xếp hạng 9 sau 6 vòng, giành vỏn vẹn 2 chiến thắng, bên cạnh 3 trận hòa và 1 thất bại (9 điểm).

Atletico liệu có thể ngăn cản bước tiến của Real Madrid?

Atletico liệu có thể ngăn cản bước tiến của Real Madrid?

Không chỉ vậy thất bại ngay trận ra quân Champions League trước Liverpool (2-3) khiến giai đoạn khởi đầu của thầy trò Diego Simeone thêm u ám.  

Atletico vốn nổi tiếng với hàng thủ "thép", nhưng điều đó không tái hiện ở mùa giải này khi họ thủng lưới 7 lần trong 6 trận La Liga, bên cạnh 3 bàn thua trong trận gặp Liverpool. Có thể thấy, HLV Simeone đang cố gắng thay đổi triết lí, giúp đội chủ sân Metropolitano đá cống hiến hơn. Nhưng quyết định này chưa tạo nên cú hích về thành tích, thậm chí mất đi "chất" lỳ lợm, chắc chắn thường thấy.

Rõ ràng, đối mặt với dàn sao tấn công đạt phong độ cao như Kylian Mbappe, Vinicius là thách thức cực đại dành cho hàng thủ Atletico.

Trái ngược đại kình địch, Real Mađrid bay cao với ngôi đầu bảng. Thậm chí, họ là đội La Liga duy nhất duy trì thành tích toàn thắng, cũng như một trong vài đội hiếm hoi làm được điều này ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (bên cạnh Liverpool, Napoli, Bayern Munich). 

Đội bóng Thứ hạng ở La Liga 2025/26 Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua
Atletico Hạng 9 6 2 3 1 9 7
Real Madrid Hạng 1 6 6 0 0 14 3

📈 Phong độ

Phong độ 5 trận gần nhất
Atletico Madrid Real Madrid

Atletico 3-2 Rayo (La Liga)

Mallorca 1-1 Atletico (La Liga)

Liverpool 3-2 Atletico (Champions League)

Atletico 2-0 Villarreal (La Liga)

Alaves 1-1 Atletico (La Liga)

Levante 1-4 Real Madrid (La Liga)

Real Madrid 2-0 Espanyol (La Liga)

Real Madrid 2-1 Marseille (Champions League)

Sociedad 1-2 Real Madrid (La Liga)

Real Madrid 2-1 Mallorca (La Liga)

🆚Lịch sử đối đầu: Real áp đảo Atletico

Kể từ lần đầu tiên chạm trán vào ngày 2/12/1906, Atletico MadridReal Madrid đã so kè quyết liệt xuyên suốt 119 năm, với tổng cộng 240 trận đấu. Tất nhiên, Real Madrid vẫn là đội vượt trội về thành tích lẫn kết quả đối đầu khi giành 117 chiến thắng, gần gấp đôi Atletico (60). Sự áp đảo đó cũng được thể hiện ở đấu trường La Liga với 91 chiến thắng thuộc về "Đội bóng hoàng gia", 41 chiến thắng thuộc về Atletico. 

Giải đấu Trận Atletico thắng Hòa Real thắng Bàn thắng Atletico Bàn thắng Real
La Liga 176 41 44 91 226 302
Cúp Nhà vua 44 12 14 18 50 62
Copa de La Liga 4 2 1 1 7 7
Siêu cúp TBN 4 1 2 1 5 6
Champions League 11 3 2 6 9 16
Siêu cúp châu Âu 1 1 0 0 4 2
Tổng 240 60 63 117 301 395

⚽Đối đầu gần đây: Atletico không dễ "bắt nạt" 

Lép vế về tổng thành tích đối đầu, nhưng thực tế chỉ ra Atletico luôn gây khó dễ cho Real vài năm qua. Thống kê chỉ ra, cả 3 trận derby Madrid gần nhất ở La Liga đều khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Thậm chí, Atletico duy trì thành tích bất bại trước đại kình địch trong khuôn khổ giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha kể từ tháng 9/2022 (5 trận). Tính riêng những lần chạm trán trên sân đối thủ, Real chỉ giành 2 chiến thắng kể từ tháng 11/2016.

5 trận đối đầu gần nhất giữa Atletico và Real Madrid 
Ngày thi đấu Giải đấu Kết quả trận đấu
13/3/2025 Champions League Atletico 1-0 Real Madrid
5/3/2025 Champions League Real Madrid 2-1 Atletico
9/2/2025 La Liga Real Madrid 1-1 Atletico
30/9/2024 La  Liga Atletico 1-1 Real Madrid
5/2/2024 La Liga Real Madrid 1-1 Atletico

🏃Phân tích cầu thủ chủ chốt

Đội bóng Bàn thắng (trên mọi đấu trường) Kiến tạo (trên mọi đấu trường)
Atletico Alvarez - 4 Llorente - 2 Sorloth - 1 Llorente - 2 Gi.Simeone - 1 Alvarez - 1
Real Madrid Mbappe - 9 Vinicius - 3 Guler - 2 Vininicus - 3 Valverde - 3 Guler - 2

* Ngôi sao nổi bật:

Atletico Madrid

1) Julian Alvarez: Sự bất ổn của Atletico từ đầu mùa phần nào ảnh hưởng tới Alvarez. Dù vậy, anh vẫn biết cách tỏa sáng mỗi khi đội bóng cần. Cú hat-trick trong trận thắng Rayo Vallecano 3-2 là dấu hiệu cho thấy, tiền đạo người Argentina đã trở lại phong độ tốt nhất và sẵn sàng gieo sầu cho Real Madrid.

2) Marcos Llorente: Không phải Antoine Griezmann, Alexander Sorloth hay bất kì ngôi sao tấn công nào, cầu thủ góp công vào bàn thắng nhiều thứ 2 Atletico - sau Alvarez - là hậu vệ phải Marcos Llorente với 2 bàn, 2 kiến tạo trên mọi đấu trường, trong đó có cú đúp vào lưới Liverpool ở Champions League. Nhờ vậy, cựu cầu thủ Real Madrid sẽ trở thành "họng súng trong tay áo" của HLV Simeone khi tái ngộ đội bóng cũ.

Alvarez và Mbappe là niềm hy vọng hàng đầu của 2 đội

Alvarez và Mbappe là niềm hy vọng hàng đầu của 2 đội

Real Madrid

1) Kylian Mbappe: 9 bàn và 1 kiến tạo chỉ sau 7 trận trên mọi đấu trường, con số thống kê quá ấn tượng đó cho thấy Mbappe vẫn là "cỗ máy săn bàn" không thể ngăn cản. Vô hiệu quá chủ nhân danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu mùa 2024/25 trở thành nhiệm vụ tiên quyết của Atletico nếu muốn giành kết quả khả quan ở trận derby.

2) Vinicius: Trên thực tế, Vinicius chưa hoàn toàn chiếm được niềm tin từ HLV Xabi Alonso với không ít trận đấu phải ngồi dự bị hoặc bị thay ra giữa chừng. Dù vậy, siêu sao người Brazil vẫn chứng tỏ đẳng cấp bằng 3 bàn, 3 kiến tạo. Trước tầm ảnh hưởng quá lớn từ Mbappe, anh chắc chắn không muốn tiếp tục lép vế, thậm chí derby Madrid có thể là cơ hội để Vinicius "ghi điểm" để trở lại vị thế vốn có.

⚽Phân tích lối chơi

Atletico Madrid Real Madrid
Điểm mạnh

Mạnh trong khả năng phản công, chuyển đối trạng thái từ phòng ngự sang tấn công nhanh dựa vào tốc độ của Alvarez, khả năng tịnh tiến bóng của Marcos Llorente

Lối chơi tấn công đa dạng, từ áp đảo đối thủ bằng tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội lẫn tận dụng cơ hội phản công nhanh với khả năng săn bàn của Mbappe. Những "vệ tinh" khác như Vinicius, Guler chơi tốt dần qua từng trận
Điểm yếu

Quá phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của Alvarez, hàng thủ không còn duy trì sự chắc chắn như nhiều mùa giải trước

 Dàn sao tấn công chưa duy trì được phong độ ổn định  (ngoài Mbappe), vắng nhiều trụ cột hàng thủ vì chấn thương

📋 Đội hình dự kiến

Atletico: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Koke, Barrios, Gallagher; Alvarez, Sorloth

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Bellingham, Guler, Vinicius; Mbappe

🚑 Tình hình lực lượng

Atletico: Vắng Gimenez, Cardoso, Almada (chấn thương), Baena bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Real Madrid: Vắng Alexander-Arnold, Mendy, Rudiger (chấn thương).

🔥Dự đoán tỷ số

Với phong độ ấn tượng, Real Madrid được đánh giá cao hơn trong trận derby thứ 241. Tuy nhiên, Atletico Madrid luôn là đối thủ khó chịu và có thể tạo ra bất ngờ như cách họ đã làm suốt vài năm gần đây.

Kết quả Khả năng xảy ra
Atletico thắng 30%
Hòa 15%
Real Madrid thắng 55%

Dự đoán: Altetico 1-2 Real Madrid

27/09/2025 05:02 AM (GMT+7)
