Lại Lý Huynh chiến thuật đỉnh cao, bất bại giải cờ tướng toàn cao thủ Trung Quốc

🎉 Dụ địch đỉnh cao, đánh bại cao thủ Trung Quốc

Chiều tối ngày 26/2, đại diện duy nhất của Việt Nam Lại Lý Huynh bước vào lượt trận thứ 4 của bảng B trong khuôn khổ siêu giải đấu cờ tướng Ngũ Dương Bôi 2026 diễn ra ở Trung Quốc. Đối thủ của anh là Quách Phụng Đạt, cao thủ xếp hạng 12 của Trung Quốc và đã hòa Lý Huynh ở lượt đi.

Lại Lý Huynh bất bại sau 4 vòng đấu tại siêu giải cờ tướng Ngũ Dương Bôi

Đây là giải đấu danh giá, có vị thế đứng đầu làng cờ tướng Trung Quốc, thậm chí được xem không hề kém cạnh giải vô địch thế giới về mặt danh tiếng. Ngũ Dương Bôi có tổng giải thưởng lên đến hơn 1,1 triệu nhân dân tệ (hơn 4 tỉ đồng), trong đó nhà vô địch nhận đến 300.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỉ đồng).

Với việc 16 cao thủ được chia làm 4 bảng và chỉ lấy duy nhất người đứng đầu mỗi bảng vào bán kết, Lại Lý Huynh chịu áp lực khi phải thắng Quách Phụng Đạt ở vòng 4 này nhằm duy trì thế “song mã” đua điểm số với “thần đồng” Lưu Bách Hoành.

Sau nửa thời gian thi đấu của trận lượt về này, thế trận một lần nữa diễn ra khá cân bằng. Trước việc có thể dẫn đến một kết quả hòa, Lại Lý Huynh đã thực hiện một chiến thuật táo bạo. Nhà đương kim vô địch thế giới mở thoáng thế cờ, tạo thế trận cho Quách Phụng Đạt tấn công. Thấy được cơ hội, cao thủ Trung Quốc liền tấn công rất mạnh mẽ.

Đáng nói, các đường tấn công của đối thủ đều được Lại Lý Huynh hóa giải, phòng thủ một cách tối ưu. Bằng những nước cờ đỉnh cao, đại diện của Việt Nam dần chiếm ưu thế ở tàn cuộc. Thậm chí Lại Lý Huynh còn tỉnh táo xử lý “cái bẫy” thủ hòa của Quách Phụng Đạt ở những nước cuối để có được chiến thắng sau cùng.

💪 Hòa thần đồng cờ tướng Trung Quốc

Trước đó tại vòng 3 diễn ra vào trưa cùng ngày, Lại Lý Huynh có trận hòa trước Lưu Bách Hoành (17 tuổi), thần đồng cờ tướng của Trung Quốc khi vô địch châu Á năm 15 tuổi, á quân giải vô địch Trung Quốc năm 2025.

Lại Lý Huynh sẽ đấu trận "chung kết sớm" của bảng B với Lưu Bách Hoành

Mặc dù gặp bất lợi khi phải đi sau nhưng Lại Lý Huynh vẫn tạo được thế cờ nhỉnh hơn. Trước sức ép liên tục của Lại Lý Huynh, Lưu Bách Hoành có những nước đi phòng thủ hiệu quả nên cả 2 chấp nhận chia điểm.

Với những kết quả này thì sau 4 vòng đấu, Lại Lý Huynh và Lưu Bách Hoành đang có cùng 8 điểm khi có cùng 2 chiến thắng và 2 trận hòa (thắng được 3 điểm, hòa được 1 điểm).

Như vậy, trận đấu giữa Lại Lý Huynh và Lưu Bách Hoành tại lượt trận thứ 5 diễn ra vào lúc 13h ngày 27/2 sẽ là trận “chung kết sớm” của bảng B nhằm xác định tấm vé duy nhất vào bán kết. Đại diện của Việt Nam sẽ có lợi thế nhỏ khi có quyền đi trước.

🔥 Ngũ Dương Bôi 2026 danh giá, khốc liệt ra sao?

Ngũ Dương Bôi 2026 được chia làm 2 vòng, trong đó vòng loại của giải diễn ra từ ngày 29-31/1 còn vòng chung kết diễn ra từ ngày 25-2 đến 1-3 tại Quảng Châu (Trung Quốc).

Tại vòng loại, toàn bộ 108 cao thủ mạnh nhất làng cờ tướng Trung Quốc đều phải tham gia nhằm chọn ra chỉ 15 suất dự vòng chung kết. Đáng chú ý sau vòng loại, hàng loạt cao thủ, trong đó có cả hạng 2 và hạng 3 cờ tướng Trung Quốc Mạnh Thần và Tào Nham Lỗi đều thất thủ. Điều này cho thấy sự khốc liệt và trình độ chuyên môn cực cao của các kỳ thủ tham dự.

Đáng nói, vòng chung kết có 16 kỳ thủ và nhà đương kim vô địch thế giới Lại Lý Huynh là kỳ thủ quốc tế duy nhất được ban tổ chức trao suất đặc sắc, “chỉ mặt đặt tên” để mời tham dự giải. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử của giải đấu đã có 32 lần tổ chức này. Một số ý kiến cho rằng việc Lại Lý Huynh giành chức vô địch thế giới, phá vỡ sự thống trị của cờ tướng Trung Quốc suốt hàng chục năm qua đã làm ban tổ chức quyết tâm mời anh tham dự giải đấu này.