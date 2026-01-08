Kết quả bóng đá Crystal Palace - Aston Villa: Lỡ thời cơ vượt Man City (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Milan vs Genoa
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Kết quả bóng đá Crystal Palace - Aston Villa: Lỡ thời cơ vượt Man City (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Aston Villa Crystal Palace

(Vòng 21 Ngoại hạng Anh) Crystal Palace và Aston Villa tỏ ra vô duyên dù tạo ra nhiều cơ hội tốt.

   

Aston Villa chơi trên cơ Crystal Palace trong hiệp một. Họ cầm bóng 67%, nhưng chỉ tung ra được 4 cú dứt điểm và không ghi được bàn thắng nào. Lý do bởi Crystal Palace giăng ra tuyến phòng ngự đầy chắc chắn.

Bước sang hiệp hai, Aston Villa gia tăng sức ép. Cơ hội đến nhiều hơn với đội khách, nhưng họ lại vấp phải sự xuất sắc đến từ thủ môn Henderson. Anh chơi chắc chắn để hóa giải nhiều cơ hội của Aston Villa. 

Aston Villa tận dụng không tốt các cơ hội

Aston Villa tận dụng không tốt các cơ hội

Crystal Palace cũng có những thời cơ cho riêng mình trong hiệp hai. Nhưng thủ môn vào sân thay người Marco Bizot có màn thể hiện không thua kém Henderson. Anh thực hiện 4 lần cứu thua để giúp Aston Villa giữ sạch lưới. 

Việc thủ môn 2 đội chơi xuất sắc khiến cho Crystal Palace và Aston Villa chấp nhận hòa nhau với tỷ số 0-0. Kết quả này khiến Aston Villa chôn chân ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, lỡ cơ hội vượt mặt Man City. Ở vòng đấu này, Man City hòa Brighton 1-1.

Tỷ số chung cuộc: Crystal Palace 0-0 Aston Villa

Đội hình xuất phát: 

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Lacroix, Guehi; Devenny, Wharton, Hughes, Mitchell; Johnson, Pino; Mateta

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Lindelof, Digne; Kamara, Tielemans; McGinn, Rogers, Sancho; Watkins

Aston Villa tái hiện kỷ lục trăm năm sau trận thắng Chelsea
Aston Villa tái hiện kỷ lục trăm năm sau trận thắng Chelsea

Aston Villa ngược dòng đánh bại Chelsea với tỉ số 2-1 ở vòng 18 Ngoại hạng Anh 2025/2026 để tái lập kỷ lục trăm năm trong lịch sử câu lạc bộ.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/01/2026 03:40 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN