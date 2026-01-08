Kết quả bóng đá Crystal Palace - Aston Villa: Lỡ thời cơ vượt Man City (Ngoại hạng Anh)

Aston Villa chơi trên cơ Crystal Palace trong hiệp một. Họ cầm bóng 67%, nhưng chỉ tung ra được 4 cú dứt điểm và không ghi được bàn thắng nào. Lý do bởi Crystal Palace giăng ra tuyến phòng ngự đầy chắc chắn.

Bước sang hiệp hai, Aston Villa gia tăng sức ép. Cơ hội đến nhiều hơn với đội khách, nhưng họ lại vấp phải sự xuất sắc đến từ thủ môn Henderson. Anh chơi chắc chắn để hóa giải nhiều cơ hội của Aston Villa.

Aston Villa tận dụng không tốt các cơ hội

Crystal Palace cũng có những thời cơ cho riêng mình trong hiệp hai. Nhưng thủ môn vào sân thay người Marco Bizot có màn thể hiện không thua kém Henderson. Anh thực hiện 4 lần cứu thua để giúp Aston Villa giữ sạch lưới.

Việc thủ môn 2 đội chơi xuất sắc khiến cho Crystal Palace và Aston Villa chấp nhận hòa nhau với tỷ số 0-0. Kết quả này khiến Aston Villa chôn chân ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, lỡ cơ hội vượt mặt Man City. Ở vòng đấu này, Man City hòa Brighton 1-1.

Tỷ số chung cuộc: Crystal Palace 0-0 Aston Villa

Đội hình xuất phát:

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Lacroix, Guehi; Devenny, Wharton, Hughes, Mitchell; Johnson, Pino; Mateta

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Lindelof, Digne; Kamara, Tielemans; McGinn, Rogers, Sancho; Watkins