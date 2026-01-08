Kết quả bóng đá Bournemouth - Tottenham: "Đại tiệc" mãn nhãn, người hùng Semenyo (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
Milan vs Genoa
Logo Milan - MIL Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
Kết quả bóng đá Bournemouth - Tottenham: "Đại tiệc" mãn nhãn, người hùng Semenyo (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 21) Ngôi sao vừa đạt thỏa thuận gia nhập Man City là "nhân vật chính" trong màn rượt đuổi tỷ số trên sân Vitality.

   

Sau 2 trận toàn hòa, Tottenham rất quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên trong năm 2025 khi hành quân tới sân Bournemouth. Quyết tâm đó được "Gà trống" cụ thể hóa bằng pha lập công mở tỷ số ngay phút thứ 5 của Mathys Tel.

Semenyo gieo sầu cho Tottenham

Bàn thua sớm không khiến Bournemouth nao núng. Thậm chí ở phút 22, thời điểm đang bị ép sân nghẹt thở, đội chủ nhà bất ngờ gỡ hòa sau khoảnh khắc tỏa sáng của Evanilson. Tiếp đà thăng hoa, 14 phút sau, hàng thủ Tottenham bất lực nhìn Kroupi nâng tỷ số lên 2-1.

Bước sang hiệp 2, Tottenham đẩy mạnh sức ép về phía khung thành đội chủ nhà. Rốt cục, nỗ lực của thầy trò HLV Thomas Frank cũng được đền đáp bằng bàn gỡ 2-2 ở phút 78. Tác giả pha lập công là Palhinha.

Kịch tính chưa dừng lại. Phút 90+5, Semenyo - cầu thủ vừa đạt thỏa thuận gia nhập Man City - sắm vai người hùng của Bounemouth với bàn pha lập công ấn định tỷ số 3-2, khép lại "đại tiệc" mãn nhãn trên sân Vitality.

Chung cuộc: Bournemouth 3-2 Tottenham

Ghi bàn (Kiến tạo):

Bournemouth: Evanilson 22' (Tavernier), Kroupi 36' (Senesi), Semenyo 90+5' (Brooks)

Tottenham: Tel 5' (Simons), Palhinha 78'

Đội hình xuất phát:

Bournemouth: Petrovic, Jimenez, Hill, Senesi, Truffert, Scott, Cook, Semenyo, Tavernier, Kroupi, Evanilson

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Bergvall, Palhinha, Bentancur, Kolo Muani, Tel, Simons

Kết quả bóng đá Fulham - Chelsea: Thẻ đỏ tai hại, bi kịch phút 81 (Ngoại hạng Anh)
Kết quả bóng đá Fulham - Chelsea: Thẻ đỏ tai hại, bi kịch phút 81 (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 21) Thẻ đỏ ngay phút 22 và 3 bàn thắng là những điểm nhấn của trận derby London trên sân Craven Cottage.

08/01/2026 03:34 AM (GMT+7)
