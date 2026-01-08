Kết quả bóng đá Bournemouth - Tottenham: "Đại tiệc" mãn nhãn, người hùng Semenyo (Ngoại hạng Anh)

Sau 2 trận toàn hòa, Tottenham rất quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên trong năm 2025 khi hành quân tới sân Bournemouth. Quyết tâm đó được "Gà trống" cụ thể hóa bằng pha lập công mở tỷ số ngay phút thứ 5 của Mathys Tel.

Semenyo gieo sầu cho Tottenham

Bàn thua sớm không khiến Bournemouth nao núng. Thậm chí ở phút 22, thời điểm đang bị ép sân nghẹt thở, đội chủ nhà bất ngờ gỡ hòa sau khoảnh khắc tỏa sáng của Evanilson. Tiếp đà thăng hoa, 14 phút sau, hàng thủ Tottenham bất lực nhìn Kroupi nâng tỷ số lên 2-1.

Bước sang hiệp 2, Tottenham đẩy mạnh sức ép về phía khung thành đội chủ nhà. Rốt cục, nỗ lực của thầy trò HLV Thomas Frank cũng được đền đáp bằng bàn gỡ 2-2 ở phút 78. Tác giả pha lập công là Palhinha.

Kịch tính chưa dừng lại. Phút 90+5, Semenyo - cầu thủ vừa đạt thỏa thuận gia nhập Man City - sắm vai người hùng của Bounemouth với bàn pha lập công ấn định tỷ số 3-2, khép lại "đại tiệc" mãn nhãn trên sân Vitality.

Chung cuộc: Bournemouth 3-2 Tottenham

Ghi bàn (Kiến tạo):

Bournemouth: Evanilson 22' (Tavernier), Kroupi 36' (Senesi), Semenyo 90+5' (Brooks)

Tottenham: Tel 5' (Simons), Palhinha 78'

Đội hình xuất phát:

Bournemouth: Petrovic, Jimenez, Hill, Senesi, Truffert, Scott, Cook, Semenyo, Tavernier, Kroupi, Evanilson

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Bergvall, Palhinha, Bentancur, Kolo Muani, Tel, Simons