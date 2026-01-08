Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU lỡ top 4, Man City nguy cơ "hít khói" Arsenal

🔥 Man City - Aston Villa sảy chân, Arsenal "ngư ông đắc lợi"

Do đội đầu bảng Arsenal (48 điểm/20 trận) chạm trán Liverpool, Man City và Aston Villa sẽ có cơ hội rút ngắn cách biệt với "Pháo thủ" xuống 3 điểm, đồng thời gây áp lực cho thầy trò Mikel Arteta khi ra sân trước ở vòng 21 Ngoại hạng Anh.

Man City nguy cơ bị Arsenal bỏ xa

Dù vậy, tham vọng của 2 đội đã không trở thành hiện thực. Nếu Man City bị Brighton cầm chân ngay trên sân nhà với tỷ số 1-1, Aston Villa trải qua trận cầu nhạt nhòa trước Crystal Palace và chấp nhận kết quả hòa 0-0.

Hiện tại, Man City xếp nhì bảng, có cùng 43 điểm/21 trận như Aston Villa nhưng hơn hiệu số. Dù vậy, 2 đội cũng chẳng mấy vui vẻ khi chỉ rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống 5 điểm. Giờ đây, họ đành hy vọng Liverpool có thể cản bước "Pháo thủ" để tránh nguy cơ bị bỏ xa 8 điểm, qua đó gặp bất lợi trong cuộc đua vô địch.

⚠️ MU - Chelsea lỡ top 4, liên tiếp bị vượt mặt

Loạt trận vừa qua của vòng 21 Ngoại hạng Anh xuất hiện hàng loạt diễn biến bất ngờ. Chung số phận với Man City và Aston Villa, cả MU lẫn Chelsea đều không thể giành chiến thắng.

MU lỡ top 4, thậm chí tụt xuống vị trí thứ 7

Trong trận ra mắt HLV tạm quyền Darren Fletcher, MU cho thấy dấu hiệu tích cực so với thời Ruben Amorim. Dù vậy, lối chơi của "Quỷ đỏ" vẫn tồn tại nhiều vấn đề, qua đó chấp nhận kết quả hòa 2-2 trước đội xếp áp chót Burnley.

Về phía Chelsea, sau trận hòa Man City, HLV tạm quyền Calum McFarlane không thể mang lại may mắn cho đội bóng thành London, thậm chí họ còn "phơi áo" trên sân Fulham với tỷ số 1-2.

Như vậy, MU (32 điểm/21 trận) và Chelsea (31 điểm) lỡ cơ hội chiếm vị trí thứ 4 từ tay Liverpool (34 điểm/20 trận). Thậm chí, họ còn tụt xuống vị trí thứ 7 và 8, nguyên nhân vì Brentford (thắng Sunderland 3-0), Newcastle (thắng Leeds United 4-3) đều giành trọn 3 điểm để vượt mặt các "ông lớn".

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hiện tại