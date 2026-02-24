Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Club Brugge: Đại chiến không khoan nhượng (Cúp C1)

C1 - Champions League | 0h45, 25/2 | Metropolitano Atletico Madrid 0 - 0 Club Brugge (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Atletico Madrid vs Club Brugge Club Brugge Điểm Oblak Molina Pubill Hancko Ruggeri Simeone Koke Llorente Lookman Sorloth Alvarez Điểm Mignolet Seys Mechele Ordonez Sabbe Vanaken Vetlesen Stankovic Diakhon Tresoldi Tzolis Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Atletico Madrid Atletico Madrid Club Brugge Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Oblak, Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Llorente, Lookman, Sorloth, Alvarez Mignolet, Seys, Mechele, Ordonez, Sabbe, Vanaken, Vetlesen, Stankovic, Diakhon, Tresoldi, Tzolis

Trận chiến sinh tử

Trận lượt về vòng playoff tranh vé 1/8 UEFA Champions League giữa Atletico Madrid và Club Brugge mang đúng tính chất của trận cầu sinh tử. Lượt đi, hai đội hòa nhau với tỉ số 3-3 nên trận lượt về, ai thắng sẽ giành quyền đi tiếp. Nếu trận đấu này có kết quả hòa, đôi bên phải kéo nhau vào hiệp phụ, và thậm chí là cả luân lưu. Cả hai đội chắc chắn sẽ dốc toàn lực để tiễn đối thủ rời giải đấu và cầm tấm vé đi tiếp.

Hàng phòng ngự bất ổn của Atletico Madrid

Atletico Madrid của Diego Simeone từng là một trong những đội bóng có lối chơi phòng ngự khó chịu nhất tại châu Âu. Tuy nhiên, điều đó không được thể hiện ở thời điểm hiện tại. Atletico Madrid thủng lưới tới 8 lần trong 3 trận gần nhất.