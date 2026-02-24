Trực tiếp bóng đá Atletico Madrid - Club Brugge: Đại chiến không khoan nhượng (Cúp C1)
(0h45, 25/2) Trận hòa ở lượt đi khiến cuộc đối đầu trên sân Metropolitano sẽ cực kỳ hấp dẫn.
C1 - Champions League | 0h45, 25/2 | Metropolitano
Điểm
Oblak
Molina
Pubill
Hancko
Ruggeri
Simeone
Koke
Llorente
Lookman
Sorloth
Alvarez
Điểm
Mignolet
Seys
Mechele
Ordonez
Sabbe
Vanaken
Vetlesen
Stankovic
Diakhon
Tresoldi
Tzolis
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Trận chiến sinh tử
Trận lượt về vòng playoff tranh vé 1/8 UEFA Champions League giữa Atletico Madrid và Club Brugge mang đúng tính chất của trận cầu sinh tử. Lượt đi, hai đội hòa nhau với tỉ số 3-3 nên trận lượt về, ai thắng sẽ giành quyền đi tiếp. Nếu trận đấu này có kết quả hòa, đôi bên phải kéo nhau vào hiệp phụ, và thậm chí là cả luân lưu. Cả hai đội chắc chắn sẽ dốc toàn lực để tiễn đối thủ rời giải đấu và cầm tấm vé đi tiếp.
Hàng phòng ngự bất ổn của Atletico Madrid
Atletico Madrid của Diego Simeone từng là một trong những đội bóng có lối chơi phòng ngự khó chịu nhất tại châu Âu. Tuy nhiên, điều đó không được thể hiện ở thời điểm hiện tại. Atletico Madrid thủng lưới tới 8 lần trong 3 trận gần nhất.
Atletico Madrid và Inter Milan đều đối mặt khả năng bị loại sau những kết quả không khả quan ở lượt đi.
