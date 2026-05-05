Trực tiếp bóng đá Arsenal - Atletico Madrid: “Pháo thủ” thị uy sức mạnh (Cúp C1)
(2h, 6/5 - Bán kết lượt về Cúp C1) Phong độ ổn định cùng điểm tựa sân nhà đang giúp Arsenal nắm nhiều lợi thế trước cuộc chạm trán với Atletico Madrid. Trong khi đó, đại diện Tây Ban Nha buộc phải vượt qua nỗi ám ảnh sân khách nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.
C1 - Champions League | 2h, 6/5 | Emirates Stadium
Điểm
Raya
White
Saliba
Gabriel
Hincapie
Rice
Zubimendi
Saka
Eze
Trossard
Gyokeres
Điểm
Oblak
Llorente
Pubill
Hancko
Ruggeri
Simeone
Koke
Cardoso
Lookman
Alvarez
Griezmann
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Arsenal tự tin với phong độ thăng hoa
Arsenal đang cho thấy hình ảnh của một ứng viên nặng ký tại Champions League mùa 2025/26. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta vẫn bất bại với thành tích 10 thắng, 3 hòa, đồng thời có tới 8 trận giữ sạch lưới. Cuối tuần qua, chiến thắng 3-0 trước Fulham tiếp tục nối dài chuỗi phong độ ấn tượng của “Pháo thủ”, đồng thời giúp họ củng cố ngôi đầu Ngoại hạng Anh.
Emirates cũng đang trở thành pháo đài vững chắc khi Arsenal chỉ thua 1 trong 24 trận sân nhà gần nhất tại cúp châu Âu, thắng tới 17 trận. Riêng mùa này, họ thắng 5/6 trận sân nhà ở đấu trường châu lục.
Atletico Madrid cần vượt qua cái dớp sân khách
Atletico Madrid bước vào trận đấu với quyết tâm lớn sau chiến thắng 2-0 trước Valencia ở La Liga. Với vị trí trong top 4 gần như được đảm bảo, thầy trò Diego Simeone có thể dồn toàn lực cho mục tiêu trở lại Chung kết Champions League lần đầu kể từ mùa giải 2015/16.
Tuy nhiên, phong độ sân khách đang là dấu hỏi lớn. Atletico chỉ thắng 3 trong 10 chuyến hành quân gần nhất và đáng lo hơn, cả 3 thất bại sân khách tại Cúp C1 mùa này đều đến trước các đại diện nước Anh. Trong bối cảnh Arsenal đang có chuỗi 9 trận bất bại trước các đội bóng Tây Ban Nha, thử thách dành cho Atletico tại Emirates rõ ràng không hề nhỏ.
(2h, 6/5, bán kết lượt về Champions League) Sẽ chỉ có một giấc mơ Cúp C1 dang dở được tiếp tục trong trận đấu giữa 2 CLB chưa từng vô địch.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/05/2026 18:20 PM (GMT+7)