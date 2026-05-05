Trực tiếp bóng đá Arsenal - Atletico Madrid: “Pháo thủ” thị uy sức mạnh (Cúp C1)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Arsenal vs Atlético de Madrid
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Freiburg vs Sporting Braga
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Hải Phòng
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Liverpool vs Chelsea
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs AFC Bournemouth
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Manchester United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Lazio vs Inter Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Manchester City vs Brentford
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Lecce vs Juventus
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Real Sociedad vs Real Betis
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Hellas Verona vs Como
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Como - COM Como
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Burnley vs Aston Villa
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Everton
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Nottingham Forest vs Newcastle United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Arsenal
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-

Trực tiếp bóng đá Arsenal - Atletico Madrid: “Pháo thủ” thị uy sức mạnh (Cúp C1)

Sự kiện: Arsenal Cup C1 - Champions League 2025/26 Atletico Madrid

(2h, 6/5 - Bán kết lượt về Cúp C1) Phong độ ổn định cùng điểm tựa sân nhà đang giúp Arsenal nắm nhiều lợi thế trước cuộc chạm trán với Atletico Madrid. Trong khi đó, đại diện Tây Ban Nha buộc phải vượt qua nỗi ám ảnh sân khách nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

  

C1 - Champions League | 2h, 6/5 | Emirates Stadium

Arsenal
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Atletico Madrid: “Pháo thủ” thị uy sức mạnh (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Atletico Madrid: “Pháo thủ” thị uy sức mạnh (Cúp C1) - 1
Atletico Madrid
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Atletico Madrid: “Pháo thủ” thị uy sức mạnh (Cúp C1) - 1
Raya, White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Zubimendi, Saka, Eze, Trossard, Gyokeres
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Atletico Madrid: “Pháo thủ” thị uy sức mạnh (Cúp C1) - 1
Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Cardoso, Lookman, Alvarez, Griezmann

Arsenal tự tin với phong độ thăng hoa

Arsenal đang cho thấy hình ảnh của một ứng viên nặng ký tại Champions League mùa 2025/26. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta vẫn bất bại với thành tích 10 thắng, 3 hòa, đồng thời có tới 8 trận giữ sạch lưới. Cuối tuần qua, chiến thắng 3-0 trước Fulham tiếp tục nối dài chuỗi phong độ ấn tượng của “Pháo thủ”, đồng thời giúp họ củng cố ngôi đầu Ngoại hạng Anh.

Emirates cũng đang trở thành pháo đài vững chắc khi Arsenal chỉ thua 1 trong 24 trận sân nhà gần nhất tại cúp châu Âu, thắng tới 17 trận. Riêng mùa này, họ thắng 5/6 trận sân nhà ở đấu trường châu lục.

Atletico Madrid cần vượt qua cái dớp sân khách

Atletico Madrid bước vào trận đấu với quyết tâm lớn sau chiến thắng 2-0 trước Valencia ở La Liga. Với vị trí trong top 4 gần như được đảm bảo, thầy trò Diego Simeone có thể dồn toàn lực cho mục tiêu trở lại Chung kết Champions League lần đầu kể từ mùa giải 2015/16.

Tuy nhiên, phong độ sân khách đang là dấu hỏi lớn. Atletico chỉ thắng 3 trong 10 chuyến hành quân gần nhất và đáng lo hơn, cả 3 thất bại sân khách tại Cúp C1 mùa này đều đến trước các đại diện nước Anh. Trong bối cảnh Arsenal đang có chuỗi 9 trận bất bại trước các đội bóng Tây Ban Nha, thử thách dành cho Atletico tại Emirates rõ ràng không hề nhỏ.

8

Bayern Munich - PSG 07.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Bayern Munich
PSG
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 07/05
Thể lệ
Dự đoán tỷ số Arsenal – Atletico Madrid: Giấc mơ Budapest dành cho ai? (Cúp C1)
Dự đoán tỷ số Arsenal – Atletico Madrid: Giấc mơ Budapest dành cho ai? (Cúp C1)

(2h, 6/5, bán kết lượt về Champions League) Sẽ chỉ có một giấc mơ Cúp C1 dang dở được tiếp tục trong trận đấu giữa 2 CLB chưa từng vô địch.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/05/2026 18:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Arsenal Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN